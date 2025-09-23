中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」3周年を記念し、既存店の取り組みを紹介するブランド強化活動を開始 ～第2弾は関東エリア～

株式会社スマイルカンパニー

株式会社スマイルカンパニー（本社：埼玉県川越市、代表取締役：山野俊介）が展開する中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」は、2025年10月1日に3周年を迎えました。これまでに培った信頼と実績を礎に、200店舗達成を目指してさらなる事業拡大を進めてまいります。

この節目を記念し、加盟オーナー様や地域のお客様への感謝を込め、既存店の取り組みを紹介するブランド強化活動を新たに開始いたします。本活動では、全国各地の加盟店が取り組む地域密着型の活動やサービス事例を広く発信し、ブランド全体としての価値向上を図ってまいります。

その第1弾として、関東エリアの加盟店に焦点を当て、日々の営業活動やお客様への対応、地域貢献の取り組みを紹介いたします。各店舗のオーナーが大切にしている想いや実際のエピソードを取り上げることで、「スマイルカーズ」の魅力をより多くの方々にお伝えしてまいります。

「スマイルカーズ」は、「高価買取」「丁寧な接客」「即日入金」 を強みとする中古車買取フランチャイズとして、今後も地域に根ざした活動を強化し、お客様に安心と信頼をお届けしてまいります。

関東地方

茨城県

鈴木オーナー

店名：スマイルカーズ古河店(https://smile-cars.jp/shops/ibaraki-koga/)

住所：茨城県結城市東茂呂1267-2

電話番号：070-4786-1229

営業時間：9時から20時

公式LINE：https://lin.ee/gc8i43X

伊原オーナー

店名：スマイルカーズ鹿嶋店(https://smile-cars.jp/shops/ibaraki-kashima/)

住所：茨城県鹿嶋市宮中1丁目11-5

電話番号：070-9095-5927

営業時間：9時から20時

公式LINE： https://lin.ee/UZ7Cz2s(https://lin.ee/UZ7Cz2s)

SNS：https://www.instagram.com/smilecars.kashima/

山本オーナー

店名：スマイルカーズ土浦店(https://smile-cars.jp/shops/ibaraki-tsuchiura/)

住所： 茨城県土浦市粕毛108

電話番号：070-9005-6733

営業時間：10時から20時

公式LINE：https://lin.ee/bjym7Os

SNS：https://www.instagram.com/smilecars_tsuchiura/

柴田オーナー

店名：スマイルカーズ水戸店(https://smile-cars.jp/shops/ibaraki-mito/)

住所：茨城県水戸市袴塚1-6-46-104

電話番号：090-9779-5118

営業時間：9時から18時30分

公式LINE：https://page.line.me/787mruix

SNS：https://www.instagram.com/smilecars.mito/

風見オーナー

店名:スマイルカーズつくばみらい店(https://smile-cars.jp/shops/ibaraki-tsukubamirai/)

住所:茨城県つくばみらい市弥柳913-3

電話番号:090-8188-7791

営業時間:9時から20時

公式LINE：https://lin.ee/7WWDi7r

SNSリンク：https://www.instagram.com/smilecars_tsukubamirai/

栃木県茂木オーナー

店名：スマイルカーズ足利店(https://smile-cars.jp/shops/tochigi-ashikaga/)

住所：栃木県足利市福富町1061 A-5

電話番号：050-8886-0001

営業時間：9時から18時

SNSリンク：https://www.instagram.com/smilecars.ashikaga/

小松オーナー

店名：スマイルカーズ那須塩原店(https://smile-cars.jp/shops/tochigi-nasushiobara/)

住所：栃木県那須塩原市美原町4-847

電話番号：070-9130-6143

営業時間：10時から18時

公式LINE：https://page.line.me/805fujea

SNSリンク：https://www.instgram.com/smilcars.nasu/

阿久津オーナー

店名：スマイルカーズ宇都宮店(https://smile-cars.jp/shops/tochigi-utsunomiya/)

住所：栃木県宇都宮市富士見が丘2丁目7番21号

電話番号：090-1401-9501

営業時間：9時から19時

公式LINE：https://line.me/ti/p/OMSZSdkEuJ

SNSリンク：https://www.instagram.com/smilecars_utunomiya/

群馬県

根岸オーナー

店名：スマイルカーズ太田桐生店(https://smile-cars.jp/shops/gunma-otakiryu/)

住所：群馬県伊勢崎市野町346

電話番号：080-2837-5561

営業時間：9時から20時

SNSリンク：https://smile-cars.jp/shops/gunma-otakiryu/

小林オーナー

店名：スマイルカーズ高崎店(https://smile-cars.jp/shops/gunma-takasaki/)

住所：群馬県高崎市小八木町312‐15ビジネスパーク小八木2F

電話番号：090-9677-5514

営業時間：9時から18時

公式LINE：https://page.line.me/165erxxx

SNSリンク：https://www.instagram.com/smile_cars_takasakiten

池野オーナー

店名：スマイルカーズ前橋店(https://smile-cars.jp/shops/gunma-maebashi/)

住所：群馬県高崎市八幡原町397-6

電話番号：070-6466-6900

営業時間：9時から19時

公式LINE：line.me/ti/p/vcUiT_Zk7D

SNSリンク：https://www.instagram.com/smile_cars_takasakiten

今後の展開

「スマイルカーズ」は、200店舗達成に向けて加盟拡大とサービス品質の強化を推進してまいります。また、新ブランド【スマイルトラック】の展開を通じて、中古車・中古トラックの両分野から事業を拡大し、全国規模でのさらなる成長を加速させます。

【会社概要】

会社名：株式会社スマイルカンパニー

設立：2022年1月

所在地：〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-13

代表者：代表取締役 山野 俊介

事業内容：中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」の運営、関連事業

◇スマイルカーズとは◇

〈スマイルカーズ〉は、店舗や展示場を持たずに運営できる中古車買取フランチャイズです。

2022年1月の創業からわずか2年半で全国100店舗を達成。独立・起業を目指す個人オーナーを支援する仕組みにより、地方から都市部まで幅広く急成長を続けています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スマイルカンパニー

広報担当：高橋

メール：aloha@smile-cars.jp

電話：049-272-7819