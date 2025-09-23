【予告】家電EC「XPRICE本店」にて、 9月24日～26日の3日間『エクトク3DAYS』 を開催！

エクスプライス株式会社

エクスプライス株式会社（本社：東京都江東区）は、家電EC「XPRICE本店（https://www.xprice.co.jp(https://www.xprice.co.jp)）」にて、2025年9月24日（水）～9月26日（金）の期間、最大3,000円OFFの超お得なクーポンを先着600名様限定で配布する毎月恒例のイベント『エクトク3DAYS』を開催いたします。

▼XPRICE本店 「エクトク3DAYS」

期間：2025年9月24日（水）10:00～2025年9月26日（金）23:59

URL：https://www.xprice.co.jp/b4.php?id=83392

※キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください

エクトク3DAYS

急ぎで家電を買いたい方も、じっくり検討したい方も、24～26日の3日間は超チャンス期間。

期間中は毎朝10時からお得なクーポンを先着順で配布いたします！

1ヶ月に1度のスペシャルタイミング、賢くお買い物するならこの3日間をお見逃しなく！

「エクトク3DAYS」特設ページはこちら :https://www.xprice.co.jp/b4.php?id=83392

以下、開催期間中のクーポン詳細や利用条件・配布枚数になります。

こちらご確認の上、開催当日まで楽しみにお待ちください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28810/table/383_1_9b9958c639098d559c0cd6c8ef9e9966.jpg?v=202509231056 ]

▼こちら以外にも、毎日お得なクーポン情報が豊富！

当店では「エクトク3DAYS」のクーポン以外にも、お得な割引クーポンが豊富にございます。

現在開催中のクーポン対象品は、「今すぐ使えるクーポン一覧」からご確認いただけます。

お得な機会をぜひお見逃しなく！

「今すぐ使えるクーポン一覧」はこちら :https://www.xprice.co.jp/b4.php?id=21

■会社概要

会社名：エクスプライス株式会社 （英名：XPRICE Inc.）

URL ： https://corp.xprice.co.jp/

創業 ：2004年7月7日

代表者：代表取締役社長 清水 敏光

所在地：

東京オフィス 東京都江東区南砂2-7-5

船橋物流センター 千葉県船橋市浜町2-4-7 MFLP船橋III1階

船橋第二物流センター 千葉県船橋市浜町2-6-25 MFLP船橋II 2階

資本金：1億円

事業内容：ECサイトの運営事業