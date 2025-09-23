【予告】家電EC「XPRICE本店」にて、 9月24日～26日の3日間『エクトク3DAYS』 を開催！
エクスプライス株式会社（本社：東京都江東区）は、家電EC「XPRICE本店（https://www.xprice.co.jp(https://www.xprice.co.jp)）」にて、2025年9月24日（水）～9月26日（金）の期間、最大3,000円OFFの超お得なクーポンを先着600名様限定で配布する毎月恒例のイベント『エクトク3DAYS』を開催いたします。
▼XPRICE本店 「エクトク3DAYS」
期間：2025年9月24日（水）10:00～2025年9月26日（金）23:59
URL：https://www.xprice.co.jp/b4.php?id=83392
※キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください
エクトク3DAYS
急ぎで家電を買いたい方も、じっくり検討したい方も、24～26日の3日間は超チャンス期間。
期間中は毎朝10時からお得なクーポンを先着順で配布いたします！
1ヶ月に1度のスペシャルタイミング、賢くお買い物するならこの3日間をお見逃しなく！
「エクトク3DAYS」特設ページはこちら :
https://www.xprice.co.jp/b4.php?id=83392
以下、開催期間中のクーポン詳細や利用条件・配布枚数になります。
こちらご確認の上、開催当日まで楽しみにお待ちください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/28810/table/383_1_9b9958c639098d559c0cd6c8ef9e9966.jpg?v=202509231056 ]
▼こちら以外にも、毎日お得なクーポン情報が豊富！
当店では「エクトク3DAYS」のクーポン以外にも、お得な割引クーポンが豊富にございます。
現在開催中のクーポン対象品は、「今すぐ使えるクーポン一覧」からご確認いただけます。
お得な機会をぜひお見逃しなく！
「今すぐ使えるクーポン一覧」はこちら :
https://www.xprice.co.jp/b4.php?id=21
■会社概要
会社名：エクスプライス株式会社 （英名：XPRICE Inc.）
URL ： https://corp.xprice.co.jp/
創業 ：2004年7月7日
代表者：代表取締役社長 清水 敏光
所在地：
東京オフィス 東京都江東区南砂2-7-5
船橋物流センター 千葉県船橋市浜町2-4-7 MFLP船橋III1階
船橋第二物流センター 千葉県船橋市浜町2-6-25 MFLP船橋II 2階
資本金：1億円
事業内容：ECサイトの運営事業