「選びたい建材が、きっと見つかる ABC AUTUMN FAIR 2025」開催【東京ショールーム】

株式会社エービーシー商会

建材の開発、製造、輸入、販売を行う（株）エービーシー商会（本社：東京都千代田区、社長：東川 茂樹）は、2025年10月20日（月）～10月 31日（金）の期間、東京ショールームにて、「選びたい建材が、きっと見つかる ABC AUTUMN FAIR 2025」を開催いたします。

生産施設や教育施設、住宅・宿泊施設など、施設ごとに最適な建材をご紹介します。

さらに日時限定で担当者による商品紹介や、総合建材メーカーならではの組み合わせ提案のセミナーなどを実施。

この機会にぜひショールームへお立ち寄りください。

※施設別商品紹介、ABCセミナーは事前申し込み制となります。

開催概要

開催期間：2025年10月20日（月）～10月 31日（金）※土曜日・日曜日休館

時間：10:00～17:00

場所：株式会社エービーシー商会 東京ショールーム

東京都千代田区永田町2-12-14 本社ビル 2F・3F

Special Days

１.施設別商品紹介

それぞれの施設に最適な商品の特性を、ショールームツアーやセミナー、実演などで詳しくご説明いたします。

■開催日：10/21（火）～24（金）・10/28（火）～31（金）

■時間：13:30～14:20／14:30～15:20／15:30～16:20

厨房のお申し込みはこちら ＞ :https://abc-t.seminarone.com/autumnfair2025_seminartour_chubou/event?_fsi=0cNkFdfT&_fsi=GEqvgqKv生産施設のお申し込みはこちら ＞ :https://abc-t.seminarone.com/autumnfair2025_seminartour_seisan/event?_fsi=RaMB8LMW&_fsi=QH42x4ZR&_fsi=9bpUkfDv

物流施設のお申し込みはこちら ＞ :https://abc-t.seminarone.com/autumnfair2025_tour_butsuryu/event?_fsi=j1Bj2lh8医療・福祉施設のお申し込みはこちら ＞ :https://abc-t.seminarone.com/autumnfair2025_tour_iryou/event?_fsi=FRx453cP教育施設のお申し込みはこちら ＞ :https://abc-t.seminarone.com/autumnfair2025_tour_kyoiku/event?_fsi=076Sc3Kc住宅・宿泊施設のお申し込みはこちら ＞ :https://abc-t.seminarone.com/autumnfair2025_tour_jutaku/event?_fsi=5Gq3MDwi

２.ABCセミナー

総合建材メーカーだからこそできる新提案！～"組み合わせ"で広がる可能性～

複数分野の商品を扱うエービーシー商会。各分野で培ってきた専門性を融合し、それぞれの商品を組み合わせることで設計・施工の幅を広げ、空間づくりに新たな選択肢をご提供します。本セミナーでは、実際の施工事例を基に当社だからこそできる提案についてご紹介します。

■開催日：10/22（水）～24（金）・10/29（水）～31（金）

■時間：14:30～15:20

ABCセミナーのお申し込みはこちら ＞ :https://abc-t.seminarone.com/autumnfair2025_seminar_abc/event?_fsi=YsX3uSyj

ABCセミナー参加者必見！ABC商会テクノロジーセンター見学ツアー

「ABC AUTUMN FAIR 2025」のABCセミナーにご参加いただいた方優先で、4月にオープンした建材の技術検証施設「ABC商会テクノロジーセンター」の見学ツアーにご招待！

ここでしか見られない、さまざまな試験・実演企画をご用意しています。ぜひご参加ください。

■開催日：11/11（火）・11/12（水）・11/13（木）

■時間：9:00～11:30／13:30～16:00(各日2回開催／各回定員20名)

■お申し込み方法：東京ショールームイベント「ABC AUTUMN FAIR 2025」にてご案内いたします。

■イベント内容：Exp.J.C.可動実演、塗り床材施工実演、防音パネル体験、人工大理石加工実演 など

案内状を見る :https://www.abc-t.co.jp/shared/pdf/seminar/fair202510_tsr.pdf

※同業他社の方のご来場は固くお断りいたします。