【ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神】苺づくしのアフタヌーンティー「Strawberry Afternoon Tea（ストロベリーアフタヌーンティー）」2025年10月1日（水）より販売開始

株式会社ホテルマネージメントジャパン

ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神（所在地：福岡市中央区天神3）は、館内のカフェ「CROSS POINT TENJIN」にて、2025年10月1日（水）より新作アフタヌーンティー「Strawberry Afternoon Tea（ストロベリーアフタヌーンティー）」を販売開始いたします。苺をふんだんに使用した彩り豊かなアフタヌーンティーは、見た目も華やかで写真映えするスイーツプレートに仕上げました。苺とブルーベリーをあしらったマカロン仕立てのサンドや、苺のミルフィーユ、爽やかな苺ゼリー、苺を囲んだバニラアイスパルフェなど、全6種類のスイーツをお楽しみいただけます。天神の中心地にありながら、ゆったりと落ち着いた空間で、午後のティータイムを特別なひとときに演出いたします。ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神ならではの、見た目にも可愛らしい苺づくしのアフタヌーンティーを、ぜひご堪能ください。

ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神「Strawberry Afternoon Tea（ストロベリーアフタヌーンティー）」

■ 日 時：2025年10月1日（水）より販売開始

■ 席 数：64席

■ 時 間：14:30～17:00 ご利用2日前までにご予約受付 お席は2時間制

■ 価 格：おひとつ 2,300円（ドリンク１杯付） ※1日限定10台のみ販売となります

ご予約は公式Instagramから受付：https://www.instagram.com/orientalexpress.fukuokatenjin/



■ホテル オリエンタル エクスプレス福岡天神

アジア・九洲の拠点都市“天神”に位置し、地下鉄空港線天神駅より徒歩1分、空路や陸路、全ての交通ターミナルへ15分圏内の好立地です。ホテルから徒歩1分のバス停利用で、みずほPayPayドーム福岡やマリンメッセ福岡など、福岡の各イベント会場にクイックアクセス可能な利便性抜群のホテルです。

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル（総客室数7,671室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,411名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年9月現在）https://www.oriental-hotels.com/hotellist/