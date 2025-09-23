「極道人事部 黒崎隼人」、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて9月23日(火) より配信開始

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下当社）は、当社が制作プロデュースを手がけるショートドラマ作品「極道人事部 黒崎隼人」が、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて2025年9月23日(火) より配信開始することをお知らせいたします。

配信作品について極道人事部 黒崎隼人

あらすじ：

反社会的勢力・黒天組の若頭だった黒崎隼人は、敵対組織との抗争を避けて組を解散し、カタギとしての人生を選ぶ。

素性を隠し、大手企業・タニタネ産業の人事部長として入社するが、そこにはパワハラ、不正経費、買収工作が蔓延していた。

さらに背後には、因縁深き白岩組の影が―。“元極道”という正体が明かされれば、すべてを失う。カタギの仮面を被り、仁義を貫くため企業の闇に正義の鉄槌を下す！

※この物語はフィクションです。

製作著作：FANY Studio

制作プロダクション：MintoStudio、株式会社AIR-X

監督：川野浩司

主なキャスト：鎌苅健太、木庭博光、なべやかん、相沢菜々子、けーすけ、瀬野一至、山崎真実、武田智加、宮川翼！！、麻木貴仁、吉田タケシ、こだまますみ、花ヶ前浩一

FANY :D（ファニーディー）について

FANY :D（ファニーディー）は1話1～3分程度で、冒頭数話無料でその後都度課金となる「人間の欲望を解放する」をコンセプトとする縦型ショートドラマアプリです。復讐や裏切り、BL等を中心に初年度は50本以上のオリジナル作品の配信を予定しています。

FANY :D 各種公式SNS

youtube：https://www.youtube.com(https://www.youtube.com/) /@FANY_Drama(https://www.youtube.com/@FANY_Drama)

Tiktok：https://www.tiktok.com(https://www.tiktok.com/explore) /@fany__d(https://www.tiktok.com/)

Instagram：https://www.instagram.com /fany.drama/(https://www.instagram.com/fany.drama/)

X：https://x.com/FANY_Drama

FANY :D 公式サイト：https://fany-d.c

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

ショートドラマスタジオ特設ページ

https://mintoshortdrama.wraptas.site/



会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/