日本初！REJURAN COSMETICS POP-UP STOREの@cosme TOKYOコラボビジュアル初公開＆お得な特典解禁！

PharmaResearch Co., Ltd.

国の製薬企業「株式会社ファーマリサーチ（本社：韓国キョンギ道、代表：孫芝蟬）」が展開する、製薬会社発のメディカルコスメブランド「REJURAN COSMETICS（リジュラン コスメティックス）」は、本国・韓国を飛び出し、ブランド海外初となるPOP-UP STOREを@cosme TOKYOにて2025年9月24日(水)～9月30日(火)の7日間限定で開催いたします。

POP-UP STOREイメージ

今回のPOP-UP STOREコンセプトは、スローガンでもある“オリジナルc-PDRN*の力。”。@cosme TOKYOにオープンするPOP-UP STOREのビジュアルも初公開します。

会場内全体はREJURANブランドカラーのミントグリーンに包まれ、エントランスでは「ポア タイトニング アンプル」がビッグサイズになったインパクトあるビジュアルがお出迎えします。ブランド全アイテムに共通して配合されている独自成分「c-PDRN*」の世界観を、「REJURAN COSMETICS」のDNA技術を視覚化した空間演出を通して五感で体感いただけます。

また、来場者にはSNSイベントやアンケート回答などのミッション参加で楽しめる来場特典、購入金額に応じてもらえる購入特典のスペシャルギフト、そしてハズレなしで参加できるガチャイベントなど、豪華なプレゼントをご用意しています。

さらに今回、今夏日本に上陸したばかりの新シリーズ「ポアライン」がオフライン初登場します。

ブランドを代表する“ゴールドアンプル（デュアル エフェクト アンプル）”や“シルバーアンプル（ターンオーバー アンプル）”とあわせて、REJURAN COSMETICSの主要アイテムを一度に体験できる初めての機会となります。今回のPOP-UP限定の特別セットも数量限定で販売するのでお見逃しなく。

ぜひこの機会に、REJURAN COSMETICSのこだわりが詰まったアイテムや、ブランドの世界観を存分にお楽しみください。

* 加水分解DNA 配合目的:整肌成分

◆POP-UP STORE概要

開催期間

2025年9月24日(水)～9月30日(火)

営業時間

11:00～21:00

開催場所

@cosme TOKYO 1階 POPUPスペース

（東京都渋谷区神宮前1丁目14-27）

外観イメージ

【来場特典】POP-UP STORE限定ミッションに参加してプレゼントをゲット！

POP-UP STOREにご来場いただき、会場内でそれぞれのミッションに参加すると、最大3つの来場特典をゲットすることができます。

・️LINE友達追加で「ポアライン」サシェ2種

＜ミッション＞

・「REJURAN COSMETICS公式LINE」を友達追加

・会場内リワードゾーンのスタッフにLINEトーク画面を提示

▶︎LINE友達追加はこちら：https://page.line.me/816vgfzn?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/816vgfzn?oat_content=url&openQrModal=true)

・️SNS投稿で@cosme POP-UP限定リジュランポーチ

＜ミッション＞

・POP-UP STORE会場内で撮影した写真に必須ハッシュタグを付け、公式アカウントをメンションして、Instagram（ストーリーズ or フィード）またはXに投稿

・投稿画面をリワードゾーンのスタッフに提示

▶︎必須ハッシュタグ：#リジュラン #リジュランポップアップ #atcosme

▶︎公式アカウント：Instagram（@rejuran_jp_official(https://www.instagram.com/rejuran_jp_official/)） ／ X（@rejurancosjapan(https://x.com/rejurancosjapan)）

・️アンケート回答で「UVプロテクションクリーム（10ml）」

＜ミッション＞

・会場内掲示のQRコードからアンケートに回答

・回答完了画面をリワードゾーンのスタッフに提示

※特典は予告なく変更・終了となる場合がございます。予めご了承ください。

【購入特典】購入金額に応じて豪華ギフト＆ハズレなしガチャ

１.スペシャルギフト

2,000円(税込)以上の購入で、ブランドらしさが詰まったスペシャルギフトをプレゼントします。

さらに購入金額が増えるごとに累積してギフトが追加され、最大で3点のギフトをゲットすることができます。

２.ガチャイベント

スペシャルギフトに加え、スキンケアアイテムや美容ツールが必ず当たるハズレなしのガチャイベントも開催します。

購入金額に応じて挑戦回数が増え、最大3回まで挑戦できるので、ぜひチャレンジしてください。

＜参加条件＞

・購入金額2,000(税込)以上で、ガチャ1回

・購入金額4,000(税込)以上で、ガチャ2回

・購入金額7,000(税込)以上で、ガチャ3回

※特典は予告なく変更・終了となる場合がございます。予めご了承ください。

POP-UP STORE販売商品ラインナップ

POP-UP STOREでは、ブランド代表アイテムから新商品まで幅広いラインナップでご用意しています。

さらに、ここでしか手に入らないお得な限定セットも3種登場します。

特にPOP-UP限定セットは数に限りがございますので、ぜひこの機会をお見逃しなく。

<単品販売>

・デュアル エフェクト アンプル（10ml）

・ターンオーバー アンプル（10ml）

・ターンオーバー マスク（5枚入り）

・リバランシング トナー（120ml）

・モイスチャー トリートメント アンプル（30ml）

・モイスチャー トリートメント マスク（5枚入り）

＜POP-UP限定セット販売＞

・「ポア タイトニング アンプル」セット / 5,005円(税込)

内容：ポア タイトニング アンプル（30ml）＋ポア タイトニング トナーパッド サシェ（7ml）2枚、ポア タイトニング アンプル サシェ（2ml）5枚

・「ポア タイトニング トナーパッド」セット / 4,290円(税込)

内容：ポア タイトニング トナーパッド（60枚/220ml）＋ポア タイトニング アンプル（5ml）、ポア タイトニング トナーパッド サシェ（7ml）5枚

・「ラディアンス アンプル」セット / 5,665円(税込)

内容：トリプル ラディアンス アンプル（10ml）2個＋トリプル ラディアンス アンプル（5ml）、トリプル ラディアンス アンプル サシェ（2ml）3枚

※混雑状況によっては入場を制限させていただく場合がございます。予めご了承ください。

※来場者限定の体験コンテンツは開催期間中に終了となる場合がございます。

「REJURAN COSMETICS」について

韓国発のメディカルコスメブランド「REJURAN COSMETICS」は、美容皮膚科で使用される「REJURAN」の成分研究や製剤技術をベースに、専門的な皮膚科学を日常のホームケアに落とし込んだブランド。

独自技術「DOT(TM)※」を用いて抽出・精製した特許成分「c-PDRN※1」を採用し、肌を健やかに整えるスキンケアを展開しています。すべての製品に「c-PDRN※1」を配合し、日々のスキンケアを通じて美容の可能性を広げていきます。

日本市場では、2021年6月よりオンライン販売を開始し、2023年12月からは一部オフライン店舗でも取扱いをスタートしました。2025年には全国の取扱店舗2,500店を目標に、オフライン展開をさらに拡充し、販売を強化してまいります。

『Original c-PDRN, リジュランコスメティックス』をスローガンに掲げ、先進的なスキンケア体験を提供しながら、美容の未来を牽引する存在となることを目指します。

※ DNA Optimizing Technology 毛穴の1/670サイズに精製する技術 ※1 加水分解DNA 配合目的:整肌成分

公式サイト： https://rejuran.co.kr/

日本公式Instagram：https://www.instagram.com/rejuran_jp_official/

日本公式X：https://x.com/rejurancosjapan

ECモール

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/REJURAN/page/14BF751E-4EEF-4098-BBB9-EBD8B866877D

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/luluhana/

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/luluhana

■株式会社ファーマリサーチとは

ファーマリサーチは組織再生物質であるDOT(TM) c-PDRNおよびDOT(TM) c-PDRNPNを中心に、医薬品、医療機器、化粧品、健康機能食品などを製造販売する再生医学基盤のバイオ創薬企業です。

代表品目には、リジュラン(R)、コンジュラン(R)、リジュランコスメティック、リアン(R)点眼液等があり、現在2025年3月時点での輸入国は20国となります。

会社名：株式会社ファーマリサーチ

代表者名： 孫芝蟬

事業内容：製造業・卸売業・小売業

【お客様のお問合せ先】

ハンファジャパン

TEL：03-5441-5908

E-mail：hanwhajapan@gmail.com