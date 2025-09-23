ジャパン・フード・セレクション グランプリ受賞記念！【甲羅本店】公式Xで「かに太巻寿司」が当たるキャンペーンを9/23より開催！

株式会社甲羅

株式会社甲羅(本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤 裕)が運営する、かに料理専門店「甲羅本店」の「かに太巻寿司」がジャパン・フード・セレクションでグランプリを受賞したのを記念して、公式Xにてキャンペーンを9月23日(火)より開催。抽選で140名に「かに太巻寿司1本無料」、さらに1,260名に「かに太巻寿司1本半額」となる大盤振る舞いのキャンペーンを実施。まだ、甲羅本店「かに太巻寿司」を食べたことのない方は、この機会をお見逃しなく！

甲羅本店公式X「かに太巻寿司」グランプリ受賞記念キャンペーン

当選内容：１.「かに太巻寿司1本無料」140名 ２.「かに太巻寿司1本半額」1,260名

応募方法：甲羅本店公式Xアカウントをフォロー＆対象の投稿をリポスト

応募期間：2025年9月23日(火)～2025年10月6日(月)

受取期間：2025年10月10日(金)～2025年10月26日(日)

受取店舗：全国の甲羅本店 直営店 https://kora-honten.jp/store/?store-direct=1

甲羅本店公式X：https://x.com/korahonten

甲羅本店 かに太巻寿司1本 1,814円(税込)

販売店舗： 全国の甲羅本店

甲羅本店 店舗一覧：https://kora-honten.jp/store/

甲羅本店ホームページ：https://kora-honten.jp/

ジャパン・フード・セレクションについて

一般社団法人 日本フードアナリスト協会が主催する、日本初の食品・食材の認定制度です。日本人の繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮した評価基準に基づき、全国23,000人の資格を持つフードアナリストが審査に関わります。

https://www.japan-foodselection.com/

「甲羅本店」ブランドについて

甲羅本店は全国に39店舗展開するかに料理専門店。独自のルートで仕入れた厳選した蟹を、創業50年の歴史に裏打ちされた熟練の技で素材の魅力を最大限に引き出し、お客様へ提供いたします。春夏秋冬、旬の食材を使った季節限定の会席や御膳も好評いただいています。 法事・慶事、各種宴会など、お客様の人生の大切な場面でのご利用も、おもてなしの心を持って対応いたします。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月(創業／1969年12月)

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導