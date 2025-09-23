comicoが“今の気分”にぴったりのBLを診断！　BLチャート公開＆100話分無料話増量キャンペーン開催

NHN comico株式会社

NHN comico株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丁佑鎭）が運営するマンガアプリ「comico」（iOS／Android／WEB版）は、読者の“気分”に合わせておすすめBL作品を紹介する企画「BLチャート」第2弾を公開しました。

https://www.comico.jp/document/notice/detail?detail=%252Fdocument%252Fnotice%252Fservice%252FBLChart2_web%252F2025-09-23

2025年8月に公開された本企画は、多くのユーザーからご好評をいただいており、今月はラインナップ発表にあわせて、対象作品の無料話数を100話分増量するキャンペーンも実施いたします。

comicoで公開されている人気BL WEBTOONを無料で読むことができるチャンスです。この機会にぜひ、“今の気分”にぴったりのBL WEBTOONをcomicoでお楽しみください。

【「BLチャート」とは】

「BLチャート」は、ユーザーの“今の気分”に合わせたWEBTOONとの新しい出会いを提供するcomico独自の取り組みです。

今後も多彩なジャンルのBL WEBTOONを取り揃え、より多くの読者に楽しんでいただける企画を展開していきます。

【9月の「BLチャート」ラインナップ】

【執着系】を読みたいあなたは

『劣情オメガ -僕とシて-』 25話まで無料拡大

https://www.comico.jp/comic/7234

【作】 のりまき

【あらすじ】

高校生の三ノ宮是瑠（さんのみや ぜる）はオメガであり、月に一度やってくる発情期を鬱陶しく思っていた。義兄であり大切な人であるアルファの三ノ宮玲（さんのみや れい）の存在を思い出しながら一人慰めていると、突然隣人の五国路想太（ごこくじ そうた）が家にやってきて……。オメガバースという運命と三角関係の恋愛模様を描くラブストーリー。

『エンドレス・ラブゲーム』 11話まで無料

https://www.comico.jp/comic/8177

【作】 Climb studio

【あらすじ】

18歳の葉月清良（はづき せいら）は家庭教師である男性に片思いをしていたが、思いを伝えないまま男性は結婚してしまう。

18年後。当時抑え込んだ想いが暴かれ、葉月は仕方なく家庭教師の息子である柊右京（ひいらぎ うきょう）と、とあるラブゲームを始めることに。右京の強気と横暴さを目の前に、葉月は選択の余地なく向き合うが……？

『同情のカタチ』 14話まで無料

https://www.comico.jp/comic/7471

【作】 nodeok

【あらすじ】

大学生の竹本渚（たけもと なぎさ）は、密かに恋をしていた姉・七海（ななみ）の結婚式に参列するも、悔しさをにじませていた。

式が終わり、外へ出ると押し殺すような泣き声が。泣いていたのは久しぶりに再会した高校時代の教師・岡田秀和（おかだ ひでかず）だった……！ひとつの恋を失った二人が描く新しい恋の物語。

【じれじれ系】を読みたいあなたは

『カタコイ日記』 20話まで無料

https://www.comico.jp/comic/906

【作】 綾瀬まの

【あらすじ】

高校3年生の早瀬純（はやせ じゅん）は、男友達の蓮見伊織（はすみ いおり）に対する報われない片想いを、日記帳に密かにしたため続けていた。

ある日、寮のルームメイトになった後輩の東京介（あずま きょうすけ）に、その日記を見られてしまう。秘密にする条件として提示されたのは「俺と付き合うこと」で!?

『迷子の恋が君と咲くまで』 3話まで無料

https://www.comico.jp/comic/7443

【作】 さきねしょう

【あらすじ】

高校1年生の栖原怜（すはら りょう）は、入学式の日にクラスメイトの浅森仁（あさもり じん）に一目惚れされて以来、毎日のようにつきまとわれていた。

顔は良いが周囲に冷たい怜の心を動かしていく仁。しかし怜には誰にも言えないトラウマがあって……。

綺麗なモノ好き変人×クール美人の、ピュア度120％学園BL！

【えちえち系】を読みたいあなたは

『エピデミックメランコリー』 21話まで無料

https://www.comico.jp/comic/131

【作】 滝城みきたか

【あらすじ】

男子中出身の碓田航（うすた こう）は共学に進学し、かわいい女の子達との恋愛を期待していた。

そんな中、先輩のミサと連絡先を交換し、今は使われていない上級生たちのたまり場・旧体育倉庫で待ち合わせ。

放課後、待望の初体験を迎えられると意気揚々旧体育倉庫に向かった航だったが、そこで待っていたのはミサの彼氏で…!?

『3匹のダーリンは発情期』 2話まで無料

https://www.comico.jp/comic/6971

【作】 こゆきまや

【あらすじ】

100年に一度の発情期の夜。魔界きっての落ちこぼれで真面目だけが取り柄のケイトは、優秀でイケメンなオスたちから必死に逃げていた。ロマンチストで優しい上司。意地悪だけど頼れる同僚。ミステリアスで生意気な後輩。

ケイトを手に入れるため牽制しあっていた彼らが手を組み、三種三様の求愛と手管で翻弄してきて!?

『みだらな行為はいたしません！』 4話まで無料

https://www.comico.jp/comic/7323

【作】 たたたん

【あらすじ】

カタブツ高校生・宮田晴臣（みやた はるおみ）が一目惚れしたクラスメイト・森下哲太（もりした てった）は、イケメンだがセフレ多数のチャラ男。欲求不満だったところに晴臣の視線に気づき「つきあってほしい」と迫る。哲太の顔に弱い晴臣はまんまとお持ち帰られてしまい――！

セックスしたいチャラ男（攻）×攻めの顔に弱いチョロ眼鏡（受）2人のHな攻防戦のエロきゅんBL(ハート)

【シリアス系】を読みたいあなたは

『ふたつの証明』 55話まで無料

https://www.comico.jp/comic/6845

【作】 朔空誓河

【あらすじ】

定時制の数学教師として着任することになった譲木（ゆずるき）。入学式、教師1日目にして最初に校門に立ったのは退学希望の生徒・澤井寿矢（さわい かずや）だった。

何もかもが正反対な2人の唯一の共通点はお互いに「不器用」という事だけ。

生真面目な数学教師とおバカ生徒との恋愛。それぞれの想いが交差する、セツナ系BL。

『哀悼する君へ』 15話まで無料

https://www.comico.jp/comic/10760

【作】 DYULANG, 49, whiteapril

【あらすじ】

田島潤（たじま じゅん）は、幼い子供を助けようとして交通事故で死んでしまう。目を覚ますと、同じ大学の後輩である羽沢潤（はざわ じゅん）の体になっていた。大企業会長の私生児である羽沢潤の人生に適応しようとするも、戸惑う日々。

そんなある日、大学で生前に仲が良かった辻結人（つじ ゆいと）を発見。しかし結人はかつての可愛い姿とは全く別人で「潤兄さんを利用するな。マジで殺したくなるから。」と言い捨て羽沢潤を拒否し……!?

【キャンペーン実施期間】

・2025年9月23日（火・祝）0:00～10月6日（月）23:59

■「comico」概要

スマートフォンに最適化した「タテカラー(R)」の閲覧環境が特長の漫画アプリ（iOS／Android／WEB版）。多彩なジャンルのオリジナル漫画と外部IP作品を定期掲載しているほか、各出版社の人気作も配信中。韓国版「comico」のほか、「comico」のグローバル版「POCKET COMICS」を米国、イギリス、フランスをはじめとする世界各地で展開。世界累計のダウンロード数は3,300万件を突破中。

◆サービス名：comico

◆サービス開始日：2013年10月31日

◆利用料金：基本無料

◆世界ダウンロード数：3,300万ダウンロード

◆国内ダウンロード数：2,500万ダウンロード

(C)NHN comico Corp.

＜App Store ダウンロードページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/comico/id721512660

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.comico

※ タテカラーは、NHN comico株式会社の登録商標です。

※ Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※ iPhone、iTunesおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※ 記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありま