石川県アリーナプロスポーツチーム連携「石川3アリーナプロジェクト」始動

PFUライフエージェンシー株式会社

ハンドボール（リーグH所属）「ハニービー石川」・バスケットボール（B3リーグ所属）「金沢武士団」・バレーボール（大同生命SV.LEAGUE所属）「PFUブルーキャッツ石川かほく」は、同じ石川県を拠点に活動するアリーナプロスポーツチームとして、連携を深め、各ファンの相互送客やコラボPR、クラブ価値向上を目的としたプロジェクト「石川3アリーナプロジェクト」 #ISHIKAWA_3_ARENA_PROJECT を始動しました。

始動を機に、従来可視化できていなかった各チームのホームゲーム日程を記載した、コラボでのビジュアル・ポスターを作成し、各地域店頭やSNSでの訴求を図り、各ファンの相互送客やコラボPRを実施してまいります。

・コラボビジュアル

また、アリーナスポーツシーズンが到来する9月、先陣を切って開幕するハンドボール「ハニービー石川」のホームゲーム会場に、バスケットボール「金沢武士団」のライゾウ、バレーボールの「ＰＦＵブルーキャッツ石川かほく」のブルーニャが応援に駆けつけます。9月23日(火・祝)ハーフタイムではイス取りゲームで対決！マスコットたちによるゆるやか且つ真剣な戦いにご期待ください。

・「ハニービー石川」ホームゲーム9月23日(火・祝)詳細はこちら

https://www.honeybee-ishikawa.co.jp/news/2025/20250908/index.html

今後の「石川3アリーナプロジェクト」の活動に、ぜひご注目ください。

・ハニービー石川

石川県小松市をホームタウン、金沢市をマザータウン、白山市をチーム拠点として、ハンドボールの国内最高峰「リーグＨ」で活動する。設立50周年を迎え、11度のリーグ優勝を遂げるなど、伝統と強さを兼ね備える。本年より「ハニービー石川」と名称変更し、「地域の未来をつくる原動力になる」ことを目指している。

公式ウェブサイト：https://www.honeybee-ishikawa.co.jp/index.html

・金沢武士団

金沢市を中心にB3リーグで活動するプロバスケットボールチーム。新リーグB.ONEの基準をクリアし、今まで以上に地域とつながり共に成長しながら、常に頂点を目指すチーム。経験豊富な指揮官と若くスピード感あふれる選手を中心に、B3最終年でプレーオフ進出を目指す。

公式ウェブサイト：https://samuraiz.jp

・PFUブルーキャッツ石川かほく

石川県かほく市をホームタウンとし、2024年10月開幕、世界最高峰を目指す「大同生命SV.LEAGUE」で活動する女子バレーボールチーム。2023年4月に事業会社化し、日本一、アジア一、世界一と高みを見据える。すべての皆様へ熱狂と感動という想像以上の日常を届け、より愛されるチームを目指す。

公式ウェブサイト：https://pfu-bluecats.com