『パルワールド』のスピンオフ作品である農場シミュレーション『パルファーム』を発表！　さらに、『パルワールド』本編ではハイスピードFPS『ULTRAKILL』との衝撃コラボが決定！

株式会社ポケットペア

株式会社ポケットペア（本社：東京都品川区、代表取締役社長：溝部拓郎）は、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』のスピンオフ作品として、農業シミュレーション『Palworld: Palfarm / パルワールド: パルファーム』が発売することをお知らせいたします。



また、本編『Palworld / パルワールド』において、カルト的な人気を誇るハイスピードFPS『ULTRAKILL』（開発：Arsi "Hakita" Patala、販売：New Blood Interactive）とのコラボレーションアイテムを実装することも併せて発表いたします。

『パルファーム』――お馴染みのパルたちと穏やかな日々を過ごす農場スローライフ

『Palworld / パルワールド』の世界観はそのままに、不思議な生物「パル」と共に新しい農業体験を楽しめる『Palworld: Palfarm / パルワールド: パルファーム』が登場！

パルたちが生活する島に移り住み、協力して畑を耕し、料理やクラフトをしながら、夢の農場を作り上げましょう。

パルはそれぞれ特性を活かして農作業を手伝ってくれます。種まきや水やり、収穫までサポートしてくれる心強い存在。島の住民やパルと交流し、プレゼントを贈って関係を深めれば、思いがけない特別な物語が展開されることも。

時には農場を荒らす害獣パルとの戦いも待っています。市場では作物やクラフト品を売買でき、珍しいアイテムが手に入ることも。もちろんマルチプレイにも対応しており、友だちと一緒に農場生活を築くことが可能です。

四季折々の島で、パルたちとの"のんびり"とした農場生活があなたを待っています。



発売時期は未定となります。続報をお待ちください。

steamページ公開中！ ウィッシュリストはこちらから！

https://store.steampowered.com/app/4031890/Palworld_Palfarm/(https://store.steampowered.com/app/4031890/Palworld_Palfarm/)



▼『パルファーム』トレーラーはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AmurGwwjvGM ]『Palworld: Palfarm / パルワールド: パルファーム』概要

タイトル：Palworld: Palfarm / パルワールド: パルファーム

ジャンル：農業シミュレーション

発売日：未定

対応プラットフォーム：PC（Steam）

公式サイト：https://store.steampowered.com/app/4031890/Palworld_Palfarm/

開発・販売：株式会社ポケットペア

『パルワールド』に『ULTRAKILL』襲来！ V1がパルパゴス島を地獄に変えるコラボが決定！！

『ULTRAKILL』の象徴的なキャラクターや武器が、『Palworld / パルワールド』の世界に登場します。スタイリッシュで過激なアクションと、自由気ままなパルとの生活が融合し、これまでにないカオスなゲーム体験を提供します。

『Palworld / パルワールド』は、不思議な生き物“パル”たちと、クラフトや建築、農業を楽しみながら広大な世界を冒険するゲームです。プレイヤーはパルと共にのどかな生活を送ることも、強大なボスに挑むこともでき、その自由度の高さが世界中のファンを魅了しています。

一方の『ULTRAKILL』は、「人類は死んだ。血は燃料だ。地獄は満員だ。」のキャッチコピーが象徴するように、一切の容赦がないウルトラバイオレンスなレトロFPSです。プレイヤーは戦闘機械“V1”となり、敵から奪った血をエネルギーに、ハイスピードなアクションで地獄の軍勢を殲滅します。

一見、決して交わることのない「パルとのスローライフ」と「地獄での殺戮ショー」。この予測不能な組み合わせがどのような化学反応を起こすのか。パルパゴス島に血の雨は降るのか。

配信日は近日公開です。前代未聞の邂逅にご期待ください！

■『Palworld / パルワールド』概要

タイトル：Palworld / パルワールド

ジャンル：モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト

対応プラットフォーム：PC（Steam）、PlayStation(R)5、Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Xbox One、Mac

公式サイト：https://www.pocketpair.jp/palworld

開発・販売：株式会社ポケットペア

■『ULTRAKILL（ウルトラキル）』概要

タイトル：ULTRAKILL

ジャンル：疾走感あふれる超絶バイオレンス・レトロFPS

対応プラットフォーム：PC（Steam）

公式サイト：https://store.steampowered.com/app/1229490/ULTRAKILL

開発：Arsi "Hakita" Patala

販売：New Blood Interactive