英語塾 J PREP 代表・斉藤淳が、「子どもの英語教育」をテーマにビジネス映像メディア『PIVOT』に出演しました。

小学生・中学生・高校生を対象とする英語塾「J PREP」を運営する株式会社J Institute（本社：東京都渋谷区、代表取締役：斉藤淳）は、代表の斉藤淳が2025年9月22日（月）に配信されたビジネス映像メディア「PIVOT」内の番組『ビジネス虎の巻』に出演したことをお知らせいたします。

番組では、「英語学習は早ければ早いほど良いのか」「子どもが英語を嫌いにならないためにはどうすればよいか」といった「子どもの英語教育」に関する疑問に対し、斉藤が自身の長年の知見と経験をもとに解説しました。さらに、近年の日本における英語教育の変化についても言及し、「子どもの英語教育の最適解は何か」というテーマで、保護者の皆さまに役立つ情報を発信しています。

【番組詳細について】

配信元：PIVOT公式チャンネル『ビジネス虎の巻』

配信日：2025年9月22日（月）

出演者：MC 三田友梨佳、 斉藤淳（JPREP代表）、 ATSU（英語YouTubeチャンネル Atsueigo）

動画タイトル：【日本在住の子を英語堪能にするには？】発音・文法・単語…敏感期に沿った学習アプローチ生後10か月までは音を聞かせよ

動画URL：https://youtu.be/OxL-T9n3J_Y

後編：2025年9月29日（月）配信予定

【J PREP について】

J PREP は、日本の学校に通いながら、世界のトップ大学で通用する英語力を養う塾として、東京都内に6校（渋谷・自由が丘・吉祥寺・四谷・茗荷谷・三田）、神奈川県内に2校（横浜・あざみ野）を展開しています。2025年4月時点でグループ全体の在籍生徒数は10,000名を超え、東大・京大といった国内の難関大学に加え、ケンブリッジ大学やイェール大学など海外の名門大学への進学・留学実績も多数あります。また小学1年からの子ども英語教育「J PREP Kids」、英語学童「J PREP A＋」、インターナショナル幼児園「Sunnyside International Kindergarten」など展開中。

https://jprep.jp/

英語塾 J PREP

【 会社情報 】

■ 商号：株式会社 J Institute

■ 事業内容：小中高生対象の英語塾運営、英語教材販売、アプリ開発

■ 創業：2012年4月

■ 設立：2013年7月

■ 本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-1-1 青山ファーストビル 3階

