【免許不要】すごい馬力！の「こがない自転車」新時代高性能スペック搭載＆折りたたみ登場

Future株式会社FUTURE SMART MINI 14インチ

Future株式会社（東京都港区、代表取締役：井原 慶子）は、16歳以上免許不要で乗車可能な折りたたみ式特定小型原動機付自転車「FUTURE SMART MINI」の先行販売を、応援購入サイト「Makuake（マクアケ）」（https://www.makuake.com/project/futuresmartmini/）にて2025年9月23日より開始いたします。

「FUTURE SMART MINI」は、地域交通に最適化されたコンパクト設計とカテゴリー最高峰スペックを誇る高性能技術を搭載した新時代スマートモビリティ。免許不要で16歳以上から乗れる手軽さに加えて、圧倒的登坂力を発揮するプレミアムモーターや最大約100kmの航続距離を誇る大容量バッテリーなど高性能スペックを搭載し、通勤・通学、買い物、配達、営業、レジャー、観光など幅広いシーンで活用可能な新時代電動サイクルです。

【免許不要】すごい馬力！の「こがない自転車」

こがなくてラクラク！上り坂もラクラク！バッテリー交換手間軽減でラクラク！折りたためてラクラク！

FUTURE SMART MINI 14インチ

特定小型原動機付自転車「Future smart」は、こがなくても手元のスロットル操作のみで快適に移動できる新時代電動自転車です。

16歳以上であれば免許不要で乗ることができるため、誰でも気軽にスマートな移動を楽しめます。

ペダルレス設計で、手元のスロットル操作だけでラクラク走行。こぐ必要がないため、通勤や買い物などの日常使いでも快適です。さらに、折りたたみ式のボディは車載や収納にも便利で、車体重量は約23kgと持ち運びにも配慮されています。

走行性能にもこだわり、高トルクモーターを搭載することで急な坂道もスムーズに登坂可能。都市のアップダウンにも強く、ストレスのない走行体験を提供します。加えて、大容量のリチウムバッテリーにより、最大航続距離は約100km。長距離移動でも安心して使える設計です。

安全性にも配慮し、走行中は最高速度表示灯が点灯することで視認性を確保。さらに、走行モードの切替機能を搭載しており、シーンに応じて最高速度を調整できるため、安全性と快適性を両立しています。

「こがない自転車」新時代に突入！

「FUTURE SMART MINI」基本性能

FUTURE SMART MINI カラー：プレミアムホワイトFUTURE SMART MINI テクノロジースタイリッシュで安定感のあるボディスタイリッシュな骨太ボディが安定走行を実現！

「FUTURE SMART MINI」は、軽量ながら骨太なアルミフレームにより安定した走行を実現。スタイリッシュなデザインは都会の風景に自然に溶け込み、乗る人の個性を引き立てます。通勤・通学・買い物はもちろん、レジャーや街乗りにも最適で、所有する満足感と日々の移動の楽しさを両立します。

16歳以上免許不要16歳以上免許不要で乗れる！新たな法律に基づいた特定小型原動機付自転車

「FUTURE SMART MINI」は、短距離移動の利便性向上、高齢者の移動手段確保、環境負荷の低減のために国が定めた新しい法律・車両区分「特定小型原動機付自転車」です。１６歳以上なら運転免許不要で乗車可能。ヘルメットは努力義務。交通ルールを学び、ナンバー登録と自賠責保険の加入で、毎日の通勤通学、ショッピングなど、公道での移動も安全に気軽に楽しめます。

ペダルレスこがなくてラクラク！ペダルレスフル電動自転車

「FUTURE SMART MINI」は、ペダルをこぐ必要がないペダレスフル電動自転車。

自転車のような漕ぎ出しが不要です。

スロットル

手元のスロットルをひねるだけでスムーズに加速。 力の弱い方や初めての方でも安心して乗りこなせます。信号待ちや坂道発進もストレスフリーです。

折りたたみ可能超ミニに折りたためる！車載・収納もラクラク（車体重量：約23kg）

折りたたみ機能を備えており、折りたたむことで、軽自動車やコンパクトカーのトランクにもラクラク収納でき、レジャーや旅行、施設内やイベント会場での持ち運びも非常に便利です。自宅での保管や、オフィスへの持ち込みも省スペースで快適。コンパクトなボディで小回りがきき、狭い路地や駐輪スペースでもスムーズに扱える設計。移動手段としてだけでなく、持ち運びや収納性にも優れた一台です。

折りたたみ状態サイズ感

折りたたみ時のサイズは約83cm×57cm。

玄関先や車のトランクにもすっきり収まり、収納・持ち運びもラクラク。身長150cm～175cmの方を想定した設計で、幅広い体格にフィット。コンパクトながら、しっかり乗れる安心感も魅力です。

登坂能力圧倒的な登坂力！パワフルプレミアムモーター

「FUTURE SMART MINI」は、特定原付の速度域に最適チューニングした、低中速域高トルク型の定格出力500Wインホイルモーターを搭載。走り出しのスムーズさや、最大30°の上り坂も登坂できるパワフルな走行性能を備えています。

「買ってみたけど坂道を登らない」というキックボードや電動バイクが多い中、「FUTURE SMART MINI」は、特定小型原付に最適化した制御デバイスとバッテリーBMS、モーターの総合開発により、街中の傾斜や住宅街の坂道でも、力強く快適な移動を実現。小型ながら頼れる、新時代型の好ビジュEVです。

大容量バッテリー大容量バッテリー搭載で航続距離100km！長距離移動も安心

「FUTURE SMART MINI」の48V / 20Ahの大容量バッテリーは、オリジナル設計の高性能BMS（バッテリーマネジメントシステム）を搭載。過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護、充放電セルバランス制御など、アップダウンの激しい場所での利用やストップ＆ゴーの多い業務利用等も想定して開発しました。

※定地走行試験条件…日本人成人年齢平均体重の方の運転により、多少のアップダウンを含む平坦路で走行して性能を測定。車載積載重量や走行環境により航続距離は変化します。

走行モード切替可能車道と歩道で走行モードを切替可能！

車道と歩道で走行モードを切り替えられる設計となっており、用途や環境に応じて安全に移動できます。車道では20km/hでスムーズな走行が可能です。一方、歩道走行時には最高速度が6km/hに制限され、歩行者への配慮も徹底しています。切り替えは手元の操作で簡単に行えます。都市部の多様なシーンで安心して利用でき、快適かつ安全な移動を実現します。



※特例特定小型原付モード（緑色の尾灯が点滅）の際に、歩道走行可

アクティブサスペンションミニだけどアクティブサスで安定走行

ボディ剛性とアクティブサスペンションの総合開発でスマートな乗り心地！

「FUTURE SMART MINI」は、コンパクトながらパワフルな駆動力と高い車体剛性を備え、アクティブサスペンションとの連携により快適な乗り心地を実現。凹凸や傾斜、段差のある路面でも安定した走行が可能で、ミニサイズながら本格的な走行性能を追求しています。

あらゆるシーンで本当に使える１台あらゆるシーンで本当に使える１台！

通勤・通学では、満員電車のストレスから解放され、コスパ・タイパが大幅アップ！

配達業務では、自転車より遠くへ、バイクより手軽に。

キャンプでは、近所への買い出しから自然の中の移動まで爽快にこなせます。

レジャーでは、混雑するイベントやスポーツ会場へのアクセスも快適＆交通費節約。

施設内や作業現場でも持ち込み可能で、業務効率をしっかりサポート。

通勤・通学【通勤通学】コスパ・タイパがグンと上がる！

「FUTURE SMART MINI」なら手元のスロットルを回すだけでラクラク通勤・通学。満員電車やバスを待つストレスから解放され、交通費削減や時間節約も。

配達【配達】自転車よりもっと遠くへ、バイクより手軽に

自転車での配達よりも圧倒的にラクで効率的！取り回しの重い配達バイクよりも小回りがきくコンパクト設計で、狭い路地もスイスイ。ミニだけどパワフルな「FUTURE SMART MINI」は、カテゴリー最高峰スペックが詰まった１台。デリバリーや業務シーンでも実用性を発揮します。

キャンプ【キャンプ】近所への買い出しや大自然巡りも爽快！

折りたたみ可能で軽自動車にもラクラク車載。2台積載もOK！広いキャンプ場や買い出しに便利で、山道もパワフルモーターで快適走行。アウトドアの頼れる相棒です。

コンパクトカーへ折りたたみ車載【 レジャー】混雑するイベント・スポーツ会場へも交通費節約

コンパクトカーにも車載可能

自動車の駐車が難しいイベント会場へ、混雑するスポーツ観戦会場への足としても活躍します。自転車・バイク駐輪場に駐輪可能（自治体や施設の規則に従って駐輪してください）なので、駐車場代や燃料代など交通費の節約にも！

製品スペックスペックカラーバリエーションカラーバリエーション

販売情報

「FUTURE SMART MINI」は、2025年9月23日より販売開始予定です。

先行販売は、応援購入サービス Makuake （https://www.makuake.com/project/futuresmartmini/）にて実施予定。

限定特典の展開も予定されており、いち早く手に入れたい方は要チェック！

プロジェクトページは公開次第、公式SNSやWebサイトにてご案内いたします。

最新情報は以下よりご確認ください。

公式Webサイト：https://www.futuremobility.fun/home

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/futuremobility_fun/?igshid=1710gzx19w69s

Facebookページ：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063924107762

お問い合わせ：contact@futuremobility.fun