みやま・柳川地区で商工会主催の地域に特化した「合同会社説明会」を開催！

みやま・柳川地域において、小規模事業者の人材確保及び地域の雇用創出を目的とした中小・小規模事業者の魅力を訴求する会社説明会を開催開催します。

みやま・柳川地区で開催！合同会社説明会

対象は、就職・転職希望の方、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の学生（就学生を含む）学生

身近な優良企業に出会うチャンス。

出展企業は、みやま・柳川地区の企業が9業種で構成され、２２社出展予定。

小売業 5団体

製造業 4団体

建設業 ３団体

サービス業 ３団体

運輸 ２団体

工事業 2団体

鉱業 １団体

福祉 1団体

教育 1団体

また、出展する中小・小規模事業者の魅力について、広く知ってもらうため動画も専用ホームページにて公開も行われています。

また、参加者には、特典もご用意！参加費無料も無料・服装も自由です。

★無料の適性検査あり

★事前申込で来場の先着30名に

『地元特産品』プレゼント！

※特典の詳細に関しては、下記専用ホームページをご確認ください。

◆専用ホームページ◆ :https://ahc-net.co.jp/lp/miyama-area-gosetsu/

◆開催概要◆

【日時】

２０２５年１１月８日（土）

13：00～16：00［受付時間12:30～］

【会場】

みやま市総合市民センター

MIYAMAX（みやまっくす）

【雇用形態】

正社員・契約社員・パートなど

【当日特典】

・雇用保険受給中の方に対し、参加証明書を発行

・適性検査「CUBIC」による無料診断

【事前申込み特典】

事前申込みで、来場先着3０名様限定

『地元特産品』をプレゼント！

【費用】入場無料

【服装】自由

◆申込フォーム◆ :https://forms.gle/ALc7fxKMDVVuBFPi9申込はこちら◆フライヤー◆ :https://ahc-net.co.jp/lp/miyama-area-gosetsu/download/Flyer_miyama-area-gosetsu.pdfチラシのダウンロードはこちら

主催：みやま市商工会・柳川市商工会

共催：福岡県商工会連合会

後援：福岡労働局、福岡県、大牟田市公共職業安定所、みやま市、柳川市

「みやま・柳川地区 合同会社説明会」運営事務局

（受託事業者） 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 事業開発部

TEL:092-733-8293 FAX：092-725-3622

E-mail miyama-area-gosetsu@ahc-net.co.jp E-mail iizuka-gousetsu@ahc-net.co.jp

https://ahc-net.co.jp/lp/miyama-area-gosetsu/

