みやま・柳川地区で商工会主催の地域に特化した「合同会社説明会」を開催！

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター

みやま・柳川地域において、小規模事業者の人材確保及び地域の雇用創出を目的とした中小・小規模事業者の魅力を訴求する会社説明会を開催開催します。





みやま・柳川地区で開催！合同会社説明会


対象は、就職・転職希望の方、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の学生（就学生を含む）学生



身近な優良企業に出会うチャンス。



出展企業は、みやま・柳川地区の企業が9業種で構成され、２２社出展予定。



小売業　5団体



製造業　4団体



建設業　３団体



サービス業　３団体



運輸　２団体



工事業　2団体



鉱業　１団体



福祉　1団体



教育　1団体


また、出展する中小・小規模事業者の魅力について、広く知ってもらうため動画も専用ホームページにて公開も行われています。



また、参加者には、特典もご用意！参加費無料も無料・服装も自由です。



★無料の適性検査あり



★事前申込で来場の先着30名に


『地元特産品』プレゼント！



※特典の詳細に関しては、下記専用ホームページをご確認ください。


◆専用ホームページ◆ :
https://ahc-net.co.jp/lp/miyama-area-gosetsu/
◆開催概要◆



【日時】


２０２５年１１月８日（土）


13：00～16：00［受付時間12:30～］



【会場】


みやま市総合市民センター


MIYAMAX（みやまっくす）



【雇用形態】


正社員・契約社員・パートなど



【当日特典】


　・雇用保険受給中の方に対し、参加証明書を発行


　・適性検査「CUBIC」による無料診断



【事前申込み特典】


　事前申込みで、来場先着3０名様限定


　『地元特産品』をプレゼント！



【費用】入場無料



【服装】自由


◆申込フォーム◆ :
https://forms.gle/ALc7fxKMDVVuBFPi9
申込はこちら

◆フライヤー◆ :
https://ahc-net.co.jp/lp/miyama-area-gosetsu/download/Flyer_miyama-area-gosetsu.pdf
チラシのダウンロードはこちら

主催：みやま市商工会・柳川市商工会


共催：福岡県商工会連合会


後援：福岡労働局、福岡県、大牟田市公共職業安定所、みやま市、柳川市


「みやま・柳川地区 合同会社説明会」運営事務局


（受託事業者） 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 事業開発部


TEL:092-733-8293 FAX：092-725-3622


E-mail miyama-area-gosetsu@ahc-net.co.jp E-mail iizuka-gousetsu@ahc-net.co.jp


https://ahc-net.co.jp/lp/miyama-area-gosetsu/



