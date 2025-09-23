みやま・柳川地区で商工会主催の地域に特化した「合同会社説明会」を開催！
みやま・柳川地域において、小規模事業者の人材確保及び地域の雇用創出を目的とした中小・小規模事業者の魅力を訴求する会社説明会を開催開催します。
みやま・柳川地区で開催！合同会社説明会
対象は、就職・転職希望の方、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の学生（就学生を含む）学生
身近な優良企業に出会うチャンス。
出展企業は、みやま・柳川地区の企業が9業種で構成され、２２社出展予定。
小売業 5団体
製造業 4団体
建設業 ３団体
サービス業 ３団体
運輸 ２団体
工事業 2団体
鉱業 １団体
福祉 1団体
教育 1団体
また、出展する中小・小規模事業者の魅力について、広く知ってもらうため動画も専用ホームページにて公開も行われています。
また、参加者には、特典もご用意！参加費無料も無料・服装も自由です。
★無料の適性検査あり
★事前申込で来場の先着30名に
『地元特産品』プレゼント！
※特典の詳細に関しては、下記専用ホームページをご確認ください。
◆専用ホームページ◆ :
https://ahc-net.co.jp/lp/miyama-area-gosetsu/
◆開催概要◆
【日時】
２０２５年１１月８日（土）
13：00～16：00［受付時間12:30～］
【会場】
みやま市総合市民センター
MIYAMAX（みやまっくす）
【雇用形態】
正社員・契約社員・パートなど
【当日特典】
・雇用保険受給中の方に対し、参加証明書を発行
・適性検査「CUBIC」による無料診断
【事前申込み特典】
事前申込みで、来場先着3０名様限定
『地元特産品』をプレゼント！
【費用】入場無料
【服装】自由
◆申込フォーム◆ :
https://forms.gle/ALc7fxKMDVVuBFPi9
申込はこちら
◆フライヤー◆ :
https://ahc-net.co.jp/lp/miyama-area-gosetsu/download/Flyer_miyama-area-gosetsu.pdf
チラシのダウンロードはこちら
主催：みやま市商工会・柳川市商工会
共催：福岡県商工会連合会
後援：福岡労働局、福岡県、大牟田市公共職業安定所、みやま市、柳川市
「みやま・柳川地区 合同会社説明会」運営事務局
（受託事業者） 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 事業開発部
TEL:092-733-8293 FAX：092-725-3622
E-mail miyama-area-gosetsu@ahc-net.co.jp
https://ahc-net.co.jp/lp/miyama-area-gosetsu/
