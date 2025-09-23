Disklok Japan、ツールジャパン2025にいよいよ出展！― ゴールド比3倍の切断耐久「ダイヤモンドエディション」を日本初披露 ―

■新製品「ダイヤモンドエディション」プロモーション動画

株式会社GT-Service[動画: https://www.youtube.com/watch?v=okmEBut9VrE ]

イギリス発・最強のカーセキュリティ「Disklok（ディスロック）」を展開するDisklok Japan（運営元：株式会社GT-Service）は、2025年10月1日（水）～3日（金）に幕張メッセで開催される「ツールジャパン2025」に初出展いたします。

会場では、従来モデルを超える防御力を備えた究極モデル「ダイヤモンドエディション」を日本で初めて披露。来場者の皆さまには、実物に触れてセキュリティ性能の高さをご確認いただけます。

■出展の背景

国内では依然としてランドクルーザーやアルファードをはじめとした高級車・人気車種を狙った盗難被害が深刻です。

Disklokは英国警察推奨の SBD（Secured by Design）認定 を取得し、さらに第三者機関 Sold Secure による破壊耐久試験に合格。ヨーロッパで30年以上選ばれ続けてきた物理式ハンドルロックとして、その防犯性能は高く評価されています。

こうした国際的な実績を背景に、日本市場でのブランド認知と流通拡大を目指し「ツールジャパン2025」に初出展いたします。

■新製品「ダイヤモンドエディション」について

「ダイヤモンドエディション」は、Disklokの代表モデル「ゴールドエディション」が持つ総合的な防犯性能を継承しつつ、切断耐性をさらに強化した究極モデルです。

主な特長

■展示の見どころ

■来場予約のご案内

- 独自開発鋼素材 「diamonite(R)（ダイアモナイト）」をより多く採用- ゴールドエディション比 3倍の切断耐久性 を実現- 英国警察推奨のSBD認定を取得- Sold Secure破壊耐久試験にて最高位「Diamond」を獲得- 従来モデルを超えるさらなる安心を求めるユーザーのために、上位モデルとしてラインアップします。- 新製品の実物展示 ダイヤモンドエディションとゴールドエディションを並べて展示し、構造や性能の違いを直接ご確認いただけます。- 実物に触れて体感 来場者は実際に手に取って製品を確かめ、防犯性能の高さを実感できます。- 商談・取材対応 カー用品店、カー用品専門商社の皆さまとの商談や、メディア関係者の取材を積極的に受け付けます。

本製品をいち早くご覧いただける機会です。

ご来場予定の方は、下記フォームより事前登録をお願いいたします。

[来場者登録URL（招待用）]

https://www.jagri-global.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1455187930859335-HPI(https://www.jagri-global.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1455187930859335-HPI)

※事前来場登録締切：2025年9月30日（火）

■展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167740/table/6_1_4bc8ce9691bf0c2122995d60996ea5f7.jpg?v=202509230956 ]

＜会社概要＞

- 会社名：株式会社GT-Service（Disklok Japan）- 所在地：東京都板橋区南常盤台1-11-6- 代表者：代表取締役 滝村 凱- 事業内容：Disklok日本市場におけるブランド管理・マーケティング総括- 公式サイト：https://disklokjp.com/- E-mail：info@disklokjp.com