【イベントレポート】スーパー店舗内で開催！いちやま健幸倶楽部会員限定「管理栄養士による健康的な食べ方セミナー」

株式会社いちやまマート

株式会社いちやまマート（本社：山梨県中央市 代表取締役：三科雅嗣）は、いちやま健幸プロジェクトの一環として、「健康的な食べ方セミナー」を開催しました。

このセミナーでは、管理栄養士であり東京都健康長寿医療センター研究所の研究員・五味達之祐先生をお招きし、管理栄養士の立場から「科学的に認められた健康に良い食べ方」についてお話をいただきました。

いちやま健幸プロジェクトとは？

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所との共同研究の一環として、いちやまマートの経営理念である「健康的な食生活が幸せをもたらす」の実現に向けて開始したプロジェクトです。

本プロジェクトは、最新の健康科学の知見を活用し、地域の皆様の健康促進と健康寿命の延伸を目指す取り組みです。

いちやま健幸プロジェクトではいちやま健幸倶楽部という会員制倶楽部を設け、会員に向けて健康調査活動、定期的な試食会や講演会、産地見学等のイベントの開催、WEBメディアを通じた情報発信を行っています。

■イベント概要

本イベントは、2025年8月26日（火）、27日（水）の2日間にかけ、いちやまマート諏訪店、湯村店の2会場にて実施いたしました。

今回のセミナーでは、「科学的に認められた健康に良い食べ方」をテーマに、幅広い世代に役立つ「食と健康の関わり」を中心にお話をいただきました。

■年代の変化と栄養管理のポイント

若いころは「生活習慣病の予防」を意識することが大切ですが、年齢を重ねると「介護予防」という視点も加わります。ライフステージごとに必要な食事の工夫があることを、わかりやすく解説いただきました。

■減塩の大切さ

8月26日（火）諏訪店開催の様子

減塩は最も歴史のある「健康的な食生活」の柱であり、中年期・更年期に共通して実践したい習慣です。高血圧はさまざまな病気のリスク要因となるため、日常生活の中で塩分を意識的に減らすことが非常に重要だと話されました。

その他にも、「いちやま健幸プロジェクト」の紹介もあり、地域における健康づくりの取り組みを知っていただく機会にもなりました。

■ワークショップで考える「健康について」

8月27日（水）湯村店開催の様子

講演のあとには、ワークショップも行いました。テーマは、

「健康をサポートするスーパーマーケットに求めること」

「仮に健康を失うことになった場合、手放したくないものは何ですか？」

の2点です。

参加者には、思いついたことを付箋に書き出して自身の健康に関する考えと向き合いました。

■今後に向けて

今回のセミナーを通じて、参加者の皆さんからは「とても参考になった」「日々の食事や買い物に生かしていきたい」という声が寄せられました。

いちやま健康倶楽部では、地域の皆さまの健やかな暮らしをサポートするため、今後も“食”と“健康”をテーマに、地域の皆さまの生活に役立つイベントを定期的に開催してまいります。

■次回開催イベント

【参加費無料 】

＼ご家族の糖尿病が心配な方必見！/『みんなで防ごう 働く世代の糖尿病講演会』開催！

日時：9/26（金）15：00～16：10

📍場所：山梨大学医学部シミックプラザ中央市下河東1110

🟥応募締切：9/19（金）

💰️参加費：無料

■会社概要

事業内容：

スーパーマーケットの運営 生鮮食品・一般食料品・菓子・日用家庭用雑貨・酒類などの販売。

いちやまマートは、「健康的な食生活が幸せをもたらす」を理念に、山梨県・長野県に15店舗を展開するスーパーマーケットです。安心・安全な食品の提供はもちろん、美味しい商品、ワクワクする店内、いちやまマートの商品を囲んだ家族の笑顔、私たちはそんな喜びを実現するために日々取り組んでいます。

【いちやま健幸プロジェクトに関するお問い合わせ】

株式会社いちやまマート いちやま健幸プロジェクト係

【地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所共同研究に関するお問い合わせ】

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所

自立促進と精神保健研究チーム オーラルフレイル・栄養

研究代表者 五味達之祐（研究員（管理栄養士））

〒173-0015 東京都板橋区栄町35-2

Tel: 080-7147-5051（いちやま健幸プロジェクト直通ダイヤル）

(月)～(金)（祝日除く）10時～16時