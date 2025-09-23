【松坂屋名古屋店】秋の大北海道物産展

株式会社 大丸松坂屋百貨店

会期：第1弾 2025年10月1日(水)→7日(火) 10時～19時 ※7日は17時閉場

第2弾 10月8日(水)→13日(月・祝) 10時～19時 ※最終日は18時閉場

※イートインは各日18時30 分L.O. 、10月7日(火)・最終日は16時L.O.

場所：本館7階大催事場

北海道物産展コンビニ広場・クラフトビール販売

会期：10月1日(水)～13日(月・祝) 10時～20時 ※最終日は18時閉場

会場：南館1階オルガン広場

◎六花亭やじゃがポックルなど北海道銘菓が購入できます！今回初のビールのイートインも登場！

特設サイト：https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/promo/fair_event/hokkaido/

松坂屋名古屋店では、今年も秋の美味しい旬がそろうこの季節に「秋の大北海道物産展」を開催いたします。初出店9店舗を含む、のべ96店舗（第1弾86店舗、第2弾84店舗）が出店いたします。

今回最大の注目としてISHIYAの新ブランド「AGREETS(アグリーツ)」が北海道よりも先駆けて名古屋から全国デビューいたします！また道外初出店の「白い恋人パーク」からは現地でしか食べられないスイーツ、今年のさっぽろ雪祭りでギネス世界記録の販売個数を記録したカレーパンなど松坂屋名古屋店が現在地に開業して100周年を迎えたこの年にしかできない商品をたくさんご用意しました。今回も札幌在住20年以上のバイヤー、本田が厳選してきた絶品商品が並びます！

ISHIYAの新ブランド「AGREETS（アグリーツ）」が名古屋で全国初デビュー！

「北海道農作物の魅力を伝えるお菓子を作りたい！」北海道の豊かな大地で育まれた野菜や果物。その恵を活かして生まれたお菓子を通じて北海道農産物の素晴らしさとそれを味わうことで生まれる笑顔を全国に届けたい！というISHIYAとバイヤー本田の強い思いがスイーツとなって登場！

AGREETS（アグリーツ）【全国初出店】

おさつマロ 4個入 税込1,792円 ※各日350個限り ※お一人様5個まで

今回デビューするのは北海道のさつまいも「由栗いも」を使用した「おさつマロ」。濃厚な由栗いもの餡とふわっと軽いマシュマロをのホワイトチョコレートでコーティング。カリっと香ばしいキャンディングアーモンドがアクセントに！１つで３つの食感が楽しめるのもこだわり！

※各日10時よりアグリーツコーナーで整理券を配布します。

「白い恋人パーク」でしか食べられないスイーツが道外初登場！

白い恋人パーク 【道外初出店】

白い恋人ドリンク 1杯 税込600円

ISHIYA定番商品「白い恋人」がドリンクに！あま～いドリンクに白い恋人のラングドシャとホワイトチョコレートでトッピング！札幌にあるお菓子だらけの世界を体感できるテーマパーク「白い恋人パーク」でしか食べられないスイーツです。

2025年さっぽろ雪まつりでギネス世界記録をつくったカレーパン！

下國伸フードラボ 【道外初出店】

北海道まるごとカレーパン

（左から）

・こく旨ビーフ 1個 税込290円

・贅沢スモークホタテ 1個 税込290円

・北海道蟹クリームコロッケ 1個 税込390円

さっぽろ雪まつりでは8時間で1万個以上販売してギネス世界記録を作ったカレーパン！

蟹クリームコロッケは今回の新作！

ナイアガラバターサンド 1個 税込500円

下國シェフが今回のために作ったオリジナルのバターサンド。まろやかで上品な発酵バターと北海道余市産のレーズン（ナイアガラ）をチーズクッキーで挟んだこだわりの一品！

【イートイン】道外初出店の人気店や人気ラーメン店のコラボメニュ-が充実！

【第1弾】釧路まるひら（札幌店）【道外初出店】

全部のせ醤油ラーメン 1杯 税込1,450円

地元民に愛される門外不出の釧路のラーメン店！今回はその札幌店から人気ラーメンが登場。あっさりしてのどごしのいいスープがからだに染み渡ります。

塩と醤油のミックスラーメン 1杯 税込1,000円

釧路でもメニューに載っていない常連客から人気の裏メニューが特別に登場！

【第2弾】中華そば第三灯籠

麺鐘馗×第三灯籠コラボ

鴨鹿鳥（かもしかちょう）味噌つけ麺

1杯 税込 1,780円 ※各日250杯限り

札幌で行列が絶えない人気店「麺鐘馗」と同じく人気店「第三灯籠」がコラボ！鶏ガラ鹿骨スープに味噌を合わせた特製の味噌つけだれは当会場でしか食べられません！

「なまら豪華！！」北のグルメハンター本田が豪語する100周年記念のお弁当

八軒苑

サロマ和牛ヒレ×サーロイン至宝弁当

1折 税込9,990円 ※各日20折限り

サロマ和牛のヒレとサーロインの厚切りが入った贅沢なお弁当。

汐音

海の玉手箱 1折 税込8,640円

※各日50折限り

全て北海道産食材を使用！３Lサイズのタラバガニ棒肉の下には方肉、ほぐし身、いくらやつぶ貝、紅白ホタテがたっぷり入ってます！

【第2弾】

鮮一澤田商店 【イートイン】

祝い升頂丼 1折 税込3,980円

100周年を記念して旬の魚介を8種豪快に山盛りお祝い丼。ビジュもばっちり！

超破格な北海道グルメや1,080円弁当もご用意！

網走水産

（左から）

・鮭とば(皮なしソフト) 100ℊ 税込500円

・むしりたら(たらの乾燥珍味)1袋 税込100円

・味付け数の子（ばらこ）200g 税込1,000円

物価高に挑戦！ 通常の半額でのご提供！！

十勝豚丼こうふく

バラ十勝豚丼 1折 税込1,080円

※各日50折限り ※お一人様2折まで

秘伝のたれとこだわりの網焼きで焼いた帯広の家庭の味をぜひご賞味ください！

八軒苑

北海道産ヒレステーキ＆肉問屋のハンバーグ弁当1折 税込1,080円

※各日50折限り ※お一人様2折まで

札幌の人気店のお弁当をお値打ち価格でお召し上がりいただけます！

東海地区初出店のスイーツも盛りだくさん！

【第1弾】

夢工房 【東海地区初出店】

・シマエナガフロマージュ 税込620円

・ひなボーパンプキンショコラ 税込620円

・ツルボ―アンサンブル 税込620円

シマエナガや丹頂鶴など鶴居村のゆるキャラがモチーフになった見た目も可愛いケーキ！

【第1弾】

パティスリー プルースト 【道外初出店】

Hug プルースト流生大福 1個 税込500円

※各日200個限り

神戸の人気有名店で修業したパティシエが手がける新感覚の洋風大福。カスタード、あずき、求肥をパフで挟みます。

【第1弾】

BB SHEEP COFFEE 【東海地区初出店】

米麴入りベイクドケーキ チョコチャンク

1個 税込1,920円

米麹を使用し、しっとりと仕上げたベイクドケーキ。冷やして食べるのもおすすめ！

【第2弾】

ナオバンズ【東海地区初出店】

クッキー缶 1缶 税込2,525円

ニセコの地産食材を使用した全て手作りのお菓子地元の美食家や海外の観光客にも愛される洋菓子！

秋のベーカリー！でっかいどうな驚きベーカリーも！

イルマットーネアルル

ザ・ホワイトマウンテン

～北海道ブルーベリーとフレッシュ生クリーム～ 1個 税込540円

※各日200個限り

中にたっぷりと挟み込んだ食べ応え十分なベーカリー！

パティスリーブリスブリス

余市りんごの山盛パイ 1枚 税込1,728円

パイ生地にりんごを2個分を丸々盛りつけたでっかいどうな新作アップルパイ！

笑mina Doututs

北海道生ドーナツ さつまいも 1個 税込432円

水を一切使わず北海道産小麦・牛乳100%で仕上げた驚くほどしっとりな口どけ。

100周年をお祝いするグルメも盛りだくさん！

じゃがいもHOUSE

100周年記念 海と大地のコロッケ

1個 税込594円

※各日100個限り

名古屋の人が大好きな海老と紅ズワイガニをたっぷり使用した100周年を記念した新作コロッケ！

ジェラテリアRimo

道産いちごのスプマンテソルベとクリームチーズ

（ダブル）1個 税込700円

お祝いと言えばスパークリングワインで乾杯！100周年を記念したいちごのスパークリングワインは香り高い濃厚なジェラート！

南館1階オルガン広場ではクラフトビールや北海道コンビニ広場が登場！

しもかわ森のブルワリー 【道外初出店】

SIRIUS 330㎖ 税込990円

※300本限り

※10月1日(水)～7日(火)のみ販売

北海道出身のお酒好きな夫婦がつくるこだわりのクラフトビール。会場でもお飲みいただけます！

北海道コンビニ広場

北海道を代表する銘菓じゃがポックルや人気ラーメン店の即席麺など多彩にご用意！六花亭もご購入いただけます。