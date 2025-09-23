¡Ú¿·È¯Çä¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ë¥Óー¤¬¡ÈÌ¥¤»¤ë¥¹¥¯¥ìー¥Ñー¡É¤ò¸ÂÄê¥ê¥êー¥¹¡ª
¡Êº¸¡ËAAC-306 ¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×°ìËç¿Ï¥Û¥ë¥ÀーVer.B¡¡¡Ê±¦¡ËAAC-307 ¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»°Ëç¿Ï¥Û¥ë¥ÀーVer.B
¥·ー¥ë¤â¡¢Ç´ÃåÀ×¤â¡¢¥¹¥Ã¤È¥¥ì¥¤¤Ë¡£
¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×°ìËç¿Ï¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤é¡¢¥¬¥é¥¹ÌÌ¤Î¥·ー¥ëÇí¤¬¤·¤â¥é¥¯¥é¥¯¡ª
¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿Ç´Ãå±ø¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½üµî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ó¥³¤Ê±ø¤ì¤â¤ª¤Þ¤«¤»¡ª ÌýÀ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥³¥²¡¦¥µ¥Ó¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤è¤·¡¢ÀÚ¤ìÌ£¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£ ¥¬¥é¥¹±ø¤ì¤â¥¹¥Ñ¥Ã¤È²ò·è¡ª
¿ÏÀè¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÀìÍÑ¥¥ã¥Ã¥×ÉÕ¤
°ÂÁ´À¤È¼ýÇ¼À¤ò¹â¤á¤ëÀìÍÑ¥¥ã¥Ã¥×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤äÊÝ´É»þ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Û¥ë¥Àー¤Ïº£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¤è¤êÃíÊ¸¼õÉÕ³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ë¥Óー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥Û¥ë¥Àー¡×¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¾¦ÉÊ¡¢
¡Ö¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»°Ëç¿Ï¥Û¥ë¥ÀーVer.B¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×°ìËç¿Ï¥Û¥ë¥ÀーVer.B¡× ¤ò2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ë¤â¡¢¸ÄÀ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¡£
¡Ö¥¹¥¯¥ìー¥Ñー¤Ë¤â¸ÄÀ¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢UV°õºþ¤Ë¤è¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£
¸½¾ìºî¶È¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹©¶ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥æー¥¶ー¤äDIY°¦¹¥¼Ô¤Ë¤â¡È½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Á°ºî¡ÖVer.A¡×¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØZIP!¡Ù¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿º£²ó¤Î¡ÖVer.B¡×¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖVer.B¡×¤Ç¤Ï¡¢»°Ëç¿Ï¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤Ï¥¹¥È¥êー¥È¥¢ー¥ÈÉ÷¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó°ìËç¿Ï¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤Ï´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥â¥À¥ó¥Ñ¥¿ー¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»°Ëç¿Ï¥Û¥ë¥ÀーVer.B¡¡(ÉÊÈÖ)AAC-307¡¡(¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º)½Ä97mm¡ß²£128mm¡ß¹â¤µ15mm¡¡(JAN¥³ー¥É)4904432100863
¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×°ìËç¿Ï¥Û¥ë¥ÀーVer.B¡¡(ÉÊÈÖ)AAC-306¡¡(¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º)½Ä130mm¡ß²£47mm¡ß¹â¤µ13mm¡¡(JAN¥³ー¥É)4904432100856
¢¨¿ÏÀèÊÝ¸îÍÑ¤Î¥¥ã¥Ã¥×ÉÕ¤
¢¨ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÆü
2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¤è¤êÃíÊ¸¼õÉÕ³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ë¥Óー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¿ÏÊª¡¦¥¹¥¯¥ìー¥ÑーÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ë¥Óー¤Ï¡¢¡ÖMADE IN JAPAN¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò³è¤«¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¡È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡É¤È¡È¸ÄÀ¡É¤òÎ¾Î©¤·¤¿¹©¶ñ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ë¥Óー
¢©272-0136 ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¿·ÉÍ1-2-24
TEL¡§047-357-6208 ¡¿ FAX¡§047-357-6200
E-mail¡§information@nalbie.co.jp
Web¥µ¥¤¥È¡§https://nalbie.co.jp/
¸½¾ì¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î1ËÜ¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ë¡£