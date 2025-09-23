¡ÚTAC¶µ°÷ºÎÍÑ»î¸³¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂÎ¸³¡ª¡Ö¶µºÎ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¹ÖºÂ¡Ê10·îÀ¸¡Ë¡×¤ò10/1¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ
2025/10/1¡Ê¿å¡Ë19:30～¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¡ª
¤³¤Î¹ÖºÂ¤Ï¡¢º£·î¤«¤é³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡¢TAC¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³Ø½¬¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶µºÎ¤Î»î¸³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÆüÄø¡¦ÇÜÎ¨¤Ê¤É´ðËÜ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ì¥¯¥ÈËÜ²ÊÀ¸¤Î³Ø½¬¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ä³Ø½¬·×²è¤ÎÎ©¤ÆÊý¤ò¤ª¼¨¤·¤¹¤ë¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë¼õ¹Ö¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥»¥ì¥¯¥ÈËÜ²ÊÀ¸¡×¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê³Ø½¬¥µ¥Ýー¥È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¤½¤ì¤é¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢»È¤¤Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥»¥ì¥¯¥ÈËÜ²ÊÀ¸¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é·×²èÅª¤Ë³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö¥»¥ì¥¯¥ÈËÜ²ÊÀ¸¡×¤Î¼õ¹Ö¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤â¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TAC¤Ç¤Î³Ø½¬¥¤¥áー¥¸¤¬¤ï¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é°Â¿´¤·¤Æ³Ø½¬¤Ç¤¤½¤¦¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
2025Ç¯ 10/1¡Ê¿å¡Ë19:30 ～20:30¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
¾®ºæ °¦Î¤ ¡Ê¤³¤¶¤«¤¤ ¤¢¤¤¤ê¡Ë¹Ö»Õ
°ÊÁ°¤ÏÂç¼êÍ½È÷¹»¤ÇÍý·Ï²ÊÌÜ¤òÃæ¿´¤Ë¼ø¶È¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÊÝ¸î¼ÔÌÌÃÌ¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤âÂ¿¿ô¡£Ì±´Ö´ë¶È¤Î·Ð¸³¤â·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏTAC¶µ°÷¹ÖºÂ¤Ç¶µ°é¿´Íý¤ä°ìÈÌ¶µÍÜ¤Î¼«Á³²Ê³Ø¡¦¿ÍÊ¸²Ê³Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ÖµÁ¤È¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤òÃ´Åö¡£ÌÀ¤ë¤µ¤ÈÃ¼Åª¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾ã³²»ùÄÌ½ê»Ù±ç»ÜÀß¤Ë¤Æ»ùÆ¸»ØÆ³°÷¤È¤·¤ÆÎÅ°é¤ò¹Ô¤¤¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¤äÌò½ê¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»ùÆ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Ù±ç¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
