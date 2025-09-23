¡ÖÊõÀÐ¤Î¼Â¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡È¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡É¿·ÅÐ¾ì¥Õ¥ìー¥à¥ì¥¹¤Ç³Ú¤·¤àËÜÊª¤Îµ±¤¨¡¨¡Creema SPRINGS¤Ë¤Æ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¢£ÊõÀÐ¤Î¼Â¡Ö¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤È¤Ï¡©(https://www.creema-springs.jp/projects/labod-frameless)
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÊõÀÐ¤Î¼Â¡Ö¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×
ÁÇºà¡§¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ê¹çÀ®¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó5mm¡Ê0.5ctÁ°¸å¡Ë
ÉÊ¼Á¡§F¥«¥éー¥¢¥Ã¥×¡ÊÌµ¿§Æ©ÌÀ¡Ë¡¢VS¥¯¥é¥¹°Ê¾å
¥«¥Ã¥È¡§¥Ö¥ê¥ª¥ì¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡Ê·ê¤¢¤»ÅÍÍ¡Ë
²Á³Ê¡§19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～ ¢¨¥ëー¥¹¤Î¤ß
ÉÕÂ°ÉÊ¡§³ô¼°²ñ¼ÒRAINÈ¯¹Ô¤ÎÊÝ¾Ú½ñ
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Á¥§ー¥ó¡§
SV925¡Ê³Æ¿§¥á¥Ã¥¡Ë 3,800±ß
K10YG 15,800±ß
K18¡ÊYG/PG¡Ë 27,800±ß
Pt850 16,800±ß
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§
Creema SPRINGS ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸
ÊõÀÐ¤Î¼Â¡Ö¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡£¥Õ¥ìー¥à¥ì¥¹¤Ê¡ÈËÜÊª¤Îµ±¤¡É¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤È¤Ø¡£
https://www.creema-springs.jp/projects/labod-frameless
¢£ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤ÊõÀÐ¤Î¼Â¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÍ·¤Ó¿´¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÊõÀÐ¤Î¼Â¡×¥·¥êー¥º¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¯¡È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¼Â¡É¤ò·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÞ¤âÂæºÂ¤â¤Ê¤¤¡È¥Õ¥ìー¥à¥ì¥¹¡É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Î»Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÏÅ·Á³¤ÈÆ±°ì¤ÎÀ®Ê¬¤ò»ý¤Á¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁªÂò»è¡£¹âÉÊ¼Á¤Ê¤¬¤é¤âÎÉ¿´Åª¤Ê²Á³Ê¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ÖËÜÊª¤Îµ±¤¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÊõÀÐ¤Î¼Â¡Ö¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤ÎÆÃÄ§
1.¥Õ¥ìー¥à¥ì¥¹¹½Â¤¡§1.1mm¤Î·ê²Ã¹©¤Ç¡¢¥Á¥§ー¥ó¤òÄ¾ÀÜÄÌ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
2.²ÚÔú¤Ç¾åÉÊ¡§¼ó¸µ¤Ë¼«Á³¤Ë±è¤¦¡¢¤·¤º¤¯·¿¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£
3.°Â¿´¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡§F¥«¥éー¥¢¥Ã¥×¡¢VS¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤Îµ±¤¡£
4.¿È¶á¤Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡§19,800±ß¤«¤é³ð¤¦ìÔÂô¤Ê°ìÎ³¡£
¢£ ¼ÂÀÓ
ÌÜÉ¸¶â³Û10Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¡¢³«»ÏÁá¡¹469%¤òÃ£À®¡£
½é²óÈÎÇäÊ¬¤Ï´°Çä¡¢¸½ºß¡ÖºÆÈÎÊ¬¡Ê20,800±ß¡Ë¡×¤ò¼õÉÕÃæ¡£
Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥ì¥¹¤Ç¿·Á¯¡×¡ÖÂ£¤êÊª¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒRAIN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒRAIN¤Ï¡¢½ã¶â¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJUNGOLD¡×¤äÊõ¾þÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö2¿§¼î¡Ê¤Ë¤·¤ç¤¯¤À¤Þ¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢2000¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÊõ¾þ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ¡Ü¿´Ìö¤ëÂÎ¸³¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤äOEM¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³×¿·Åª¤ÊÊõ¾þÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
🏢 ²ñ¼Ò³µÍ×¡ÊPR TIMES·ÇºÜÍÑ¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRAIN
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÍëÌç2-11-9 ÌÚ¶ñÄê¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐÀîÀµÆ»
ÀßÎ©¡§2015Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦½ã¶â¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJUNGOLD¡×¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
¡¦Êõ¾þÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö2¿§¼î¡Ê¤Ë¤·¤ç¤¯¤À¤Þ¡Ë¡×¤ÎÅ¸³«
¡¦ÊõÀÐ¡¢¥é¥Ü¥À¥¤¥ä¤Î¾¦ÉÊ³«È¯
¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±OEM¡¦µÇ°ÉÊÀ½ºî
¼ÂÀÓ¡§
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Îß·×»Ù±ç³Û 3²¯±ßÄ¶
¡¦OEM¡¿B2BÎÎ°è¤Ç¤ÎÂ¿¿ô¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ
¡¦2000¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ³«È¯
Ï¢ÍíÀè¡§
TEL/FAX¡§03-6284-7200
Email¡§rainrain20151111@gmail.com
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¡§
¡¦EC¥µ¥¤¥È¡§https://jungold.base.shop/
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.2020rain.com/
¡¦note¡§https://note.com/raindrop_