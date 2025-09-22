¡Ú2025Ç¯9·î29Æü¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÖTEAM EXPO ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ç¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤äÃÏ°è´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡ÊÂçºå»ÔÊ¡Åç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§⻘»³Íº°ìÏº, °Ê²¼¡§KIG¡Ë ¤Ï¡¢9/29(ÅÚ)Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÖTEAM EXPO ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤äÃÏ°è´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£KIG¤¬ÉÁ¤¯¶¦ÁÏ¤È¤Ï
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³è¤«¤·¡¢Âç´ë¶È¡¦Ãæ¾®´ë¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Î©¾ì¤Î°ã¤¦¿Í¤äÁÈ¿¥¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¶¦ÁÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¾®´ë¶È¡¢Âç´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»Ù±çµ¡´Ø¤Ê¤É¡¢°Û¤Ê¤ë¥ì¥¤¥äー¤È¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡È²½³ØÈ¿±þ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¡¢¤³¤³´ØÀ¾¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
KIG¤¬ÉÁ¤¯¶¦ÁÏ¥¤¥áー¥¸
¢£¶¦ÁÏ¤ò´õË¾¤¹¤ëÊý¡¹
Ãæ¾®¡¦Ãæ·ø´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Âç´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¦Âç³ØÀ¸¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦»Ù±çµ¡´Ø¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤È¤Î¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Í¥Ã¥Èー¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤È¶¦ÁÏ¤ò´õË¾¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤
¡¦ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤
¡¦ÃÏ°è´ë¶È¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤
¡¦Ä©Àï¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÌ´¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤
¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤
¢£KIG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KIG¤Ï¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤äÀ¸¤¤¿¿ÍÌ®¤òÀ¸¤«¤·¡¢µ¯¶È²È¤äÃæ¾®´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£
²¼µ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¡Öµ¯¶È¡¦¿·µ¬»ö¶È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡¢¡ÖDX¡×¡¢¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¡×¡¢¡ÖÊ£¶È¿Íºà¤Î³èÍÑ¡×¤Ê¤É»þÂå¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±è¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤ò¼´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿¿¼Â¤Î²ÝÂê¤òÂª¤¨¤¿¤´Äó°Æ¤È¡¢ÃÈ¤«¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Ù±ç¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚMISSION¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Î»ö¶È¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°
¡ÚVISION¡Û
´ë¶È¿Í¤¬ÀøºßÅª¤Ë»ý¤Ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¡¢Ãæ¾®´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¡£
»ö¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¡¢À¤¤ÎÃæ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡£
¡ÚVALUE¡Û
¿¿¼Â¤Î²ÝÂê¤òÂª¤¨¤¿Äó°Æ
²ÝÂê²ò·è¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª
¤ªµÒÍÍ¤ËÃÈ¤«¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Ù±ç
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¥°¥ëー¥×
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÊ¡Åç¶èÊ¡Åç4ÃúÌÜ6-35 ¥Ìー¥Ù¥ëÊ¡Åç301¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÄ»³Íº°ìÏº
URL¡§https://kig.blue/
e-mail¡§info@kig.blue
¢£¤ªÌä¹ç¤»Àè
