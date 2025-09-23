¼«Å¾¼Ö¥Ñー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGORIX¡×¤¬¿·¾¦ÉÊ¤Î¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ú¥À¥ë(GX-MA715)¤ÎX¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ!!¡Ú～9/25(ÌÚ)AM11:59¤Þ¤Ç¡Û
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ
¾¦ÉÊÌ¾¡§GORIX ¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ú¥À¥ë(GX-MA715)
ÈÎÇäÀè¡§
¡üGORIX¸ø¼°¥¹¥È¥¢(³ÚÅ·)¡¡¢ª¡¡https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gx-ma715/
¡üGORIX¸ø¼°¥¹¥È¥¢(Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°) ¢ª https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gx-ma715
¡üGORIX¸ø¼°¥¹¥È¥¢(Amazon) ¢ª https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH5TGXN8
ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,100±ß(ÀÇ¹þ Á÷ÎÁ799±ß) ¡öÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÆâÍÆ
¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ú¥À¥ë
ÁÇºà
¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¡Ê¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È²Ã¹©¡Ë¡¢¥Ü¥í¥ó¹Ý¼´
¥µ¥¤¥º
87 ¡ß 92 mm, ¸ü¤ßÌó20mm¡ÊÃæ¿´Éô¡¦¥íー¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë´ó¤ê¤ÎÉ¸½à¸ü¤ßÀß·×¡Ë
¼´Ä¹
56 ¡Þ 2 mm
½ÅÎÌ
248g¡Ê¥Ú¥¢¡Ë
¼èÉÕ¥Í¥¸·Â
9/16¥¤¥ó¥Á
¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°
2DU¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°
È÷¹Í¡¦Ãí°ÕÅÀ
¡¦ËÜÀ½ÉÊ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê 9/16¥¤¥ó¥Á¥Í¥¸µ¬³Ê¤Î¥¯¥é¥ó¥¯ ¤ËÅ¬¹ç¤·¤Þ¤¹¡£ ¢ª °ìÉô¤Î¥¥Ã¥º¥Ð¥¤¥¯¡¦ÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¼èÉÕÉÔ²Ä¡£ ¡¦º¸¥Ú¥À¥ë¤ÏµÕ¥Í¥¸ »ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¼èÉÕ»þ¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡¦¼èÉÕ¤Ë¤Ï 15mm¥Ú¥À¥ë¥ì¥ó¥Á¤Þ¤¿¤ÏÏ»³Ñ¥ì¥ó¥Á¡Êµ¬³Ê¤Ë¤è¤ë¡Ë ¤ò¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡¦½é´ü»ÈÍÑ»þ¤Ï¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¤Ê¤¸¤ß¤Ë¤è¤ê²óÅ¾¤¬¸Ç¤á¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£