²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡¢ÂÔË¾¤Î¡Ú¾ïÀßÂè°ì¹æÅ¹¡Û¤¬²£ÉÍ¹âÅç²°¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤À¸¥¹¥¤ー¥Ä¡Ô¥¯¥êー¥à¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥åー ¥À¥Ö¥ëÀ¸¡Õ¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é ²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹
²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¹â¶¶Í¥ÅÍ¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ¹âÅç²°¤Ë¤ÆÅö¼Ò½é¤Î¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡Ö²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é ²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹¡Ê°Ê²¼ÅöÅ¹¡Ë¡×¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯2·î¤Ë½é¤á¤Æ¾¦ÉÊÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤¿²£ÉÍ¹âÅç²°¤Ë¡¢Åö¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¾¦ÉÊ¡Ö±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¸åÅö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥Ûー¥à¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡Ø²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ¹âÅç²° ÃÏ²¼1³¬ Foodies' Port2¡Î²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ï
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00 ～ 21¡§00
ÈÎÇäÊýË¡¡§¥Õ¥êーÈÎÇä
ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢À°Íý·ô¤ò¤ªÇÛ¤ê¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¹â¶¶CEO¤ÏÍèÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÈÎÇäÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)17:00°Ê¹ß¤Ë²£ÉÍ¹âÅç²°¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²£ÉÍ¹âÅç²° ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/
¤Þ¤¿¡¢ÅöÅ¹¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Åö¼Ò½é¤ÎÀ¸¥¹¥¤ー¥Ä¡Ô¥¯¥êー¥à¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥åー ¥À¥Ö¥ëÀ¸¡Õ¤ò¡¢2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)¤«¤é10·î17Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÅöÅ¹¤ÇÅö¼Ò¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢ÅöÅ¹¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥ªー¥×¥óÆü¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡ÖÆÃÀ½¥Ð¥Ë´Ý¥¥é¥«ー¥É¡×¤òÀèÃå¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ô¥¯¥êー¥à¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥åー ¥À¥Ö¥ëÀ¸¡Õ¤Î¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é ¥¯¥êー¥à¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥åー ¥À¥Ö¥ëÀ¸
¡¦²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ô¥¯¥êー¥à¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥åー ¥À¥Ö¥ëÀ¸¡Õ 695±ß(ÀÇ¹þ)
²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹¤À¤±¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ª
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤¬¿·¤¿¤ËÄ©¤à¡ÈÀ¸¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤¬10·î17Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡ª
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ2ÅÀ¸Â¤ê¤ÎÈÎÇä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥«¥¹¥¿ー¥É¡ßÀ¸¥¯¥êー¥à¡Õ¥À¥Ö¥ë¥¯¥êー¥à¤ÎË½ÎÏÅª¤ÊËþÂ´¶¡ª
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥éÆÃÀ½¤Î¥Ð¥Ë¥é¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë§½æ¤Ê¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¤È¾åÉÊ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥°¥ê¥³ー¥ë¥é¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¤È¸ýÍÏ¤±¤òÄÉµá¤·¤¿À¸¥¯¥êー¥à¤òìÔÂô¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸ýËËÄ¥¤ë¤È°î¤ì½Ð¤¹2¼ïÎà¤Î¥¯¥êー¥à¤¬¡¢Ë½ÎÏÅª¤ÊËþÂ´¶¤ò¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿ー¥É¡ßÀ¸¥¯¥êー¥à
¡Ô¥·¥åー¡ß¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Õ¤³¤À¤ï¤êÀ½Ë¡¤Î²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥éÆÃÀ½À¸ÃÏ¡ª
¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤ÈÅö¼Ò¼«Ëý¤Î¡Ö±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆóÅÙ¾Æ¤¾å¤²¤ë¥À¥Ö¥ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãーÀ½Ë¡¤Ç¡¢¡È¤Õ¤ï¤Ã¡É¤È¡È¤·¤Ã¤È¤ê¡É¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¿©´¶¤ò¼Â¸½¡£¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ë¤³¤À¤ï¤ë²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤À¤«¤é¤³¤½Ã©¤êÃå¤¤¤¿¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥åー¡ß¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
¡Ô¥Ð¥Ë¥é¥Á¥ç¥³¡ß¥Ô¥ó¥¯´ä±ö¡Õ²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥éÎ®¥À¥Ö¥ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
É½ÌÌ¤Ë¤ÏÇ»¸ü¤Ç¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥Ë¥é¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£»Å¾å¤²¤Ë²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¾¦ÉÊ¡Ö±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ì®¤Î¥Ô¥ó¥¯´ä±ö¤ò¤½¤Ã¤È¤Õ¤ê¤«¤±¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤é¤·¤¤¡È¤Þ¤ë¤ÇÄ¬É÷¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ë¥é¥Á¥ç¥³¡ß¥Ô¥ó¥¯´ä±ö
¢£¡ÖÆÃÀ½¥Ð¥Ë´Ý¥¥é¥«ー¥É¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î³µÍ×
ÅöÅ¹¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×£¶¸ÄÆþ¤ê¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò£²È¢°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¡ÖÆÃÀ½¥Ð¥Ë´Ý¥¥é¥«ー¥É¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀ½¥Ð¥Ë´Ý¥¥é¥«ー¥É
¥«ー¥É¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ð¥Ë´Ý¡×¤ÎÎ©¤Á³¨¤È¡¢ÅöÅ¹¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥ªー¥×¥óÆü¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ë´Ý¤¬¡È²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡É¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾ÌÌ¤È¤â¥Û¥í¥°¥é¥à²Ã¹©¤Ç¥¥é¥¥éµ±¤¯¡¢º£²ó¸Â¤ê¤Î¸ÂÄê»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢9·î27Æü(ÅÚ)～29Æü(·î)¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ô¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð30Æü(²Ð)°Ê¹ß¤Î¤ªÅÏ¤·¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç¸Â¤ê¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´Ø·¸³Æ½ê¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¹â¶¶Í¥ÅÍ
²£ÉÍ¹âÅç²°¤Ë¤Æ¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¾ïÀßÂè°ì¹æÅ¹¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
°ì´üÌÜ¤Ë¡¢¤³¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç¾ïÀßÂè°ì¹æÅ¹¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤·¤«¤â¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ø²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ¹âÅç²°¤µ¤ó¤Ç¾ïÀßÂè°ì¹æÅ¹¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢ÈÎÇä³«»ÏÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é²£ÉÍ¹âÅç²°¤Î±îÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¾ïÀß¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È100²ó¤¯¤é¤¤Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾ïÀßÂè°ì¹æÅ¹¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¡¢¤È¤â¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ô¥¯¥êー¥à¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥åー ¥À¥Ö¥ëÀ¸¡Õ¡£
¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§À¸ÃÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢"¤Õ¤ï¤Ã"¤È"¤·¤Ã¤È¤ê"¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¿©´¶¤ÎÀ¸¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¾¦ÉÊ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤À¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿°ìÉÊ¡£¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥À¥Ö¥ë¥¯¥êー¥à¡ª ¥¯¥êー¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤âåºÎï¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¼¤Ò¹ë²÷¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥êー¥à¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ëÇØÆÁ´¶¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
²þ¤á¤Æ¡ª °ì´üÌÜ¤Ç¾ïÀßÂè°ì¹æÅ¹¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æó´üÌÜ¤Ï¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¡Ö²£ÉÍ¤Î¿·ÄêÈÖÅÚ»º¡×¤òËÜµ¤¤Ç³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÇú¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
²£ÉÍ¤ËÍè¤¿¤é¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡ª¡ª¡ª
²£ÉÍ¹âÅç²° ¿©ÎÁÉÊ¥Ð¥¤¥äー ±îÅÄÊ¸É§»á
¤³¤ÎÅÙ¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥éÍÍ¤Ë¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤ò¤´½ÐÅ¹Äº¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢À¿¤ËÍÆñ¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇ®°Õ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¡¢É´²ßÅ¹¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¾å¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤âÂ¿¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã»´ü¡¦Ãæ´ü¡¦Ä¹´ü¤È3²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄµÄÏÀ¤·¡¢¤È¤â¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤´Â¿Ë»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤âÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³ÎÎ©¤¹¤Ù¤¯¡¢ÊÀ¿¦¤ÎÄó°Æ¤Ë¤â¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¡¢½Å¤Í¤Æ¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¾ïÀß¥·¥ç¥Ã¥×¥ªー¥×¥ó¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥È¡×¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÀÛÊ¸¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥éÍÍ¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´°¦¸Ü¤ÎÄø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö²£ÉÍ¹âÅç²°¤ËÍè¤¿¤é¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡ª¡ª¡ª¡×
¢£²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ö±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤Î¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
12»þ´Ö¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ÎºÇÂ¿¸Ä¿ô À¤³¦No.1
¡¦6¸ÄÆþ¤ê¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¸ÄÊñÁõ¡¡2,160±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦3¸ÄÆþ¤ê¥ß¥Ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¸ÄÊñÁõ¡¡1,100±ß(ÀÇ¹þ)
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é ±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
¡Ø²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Åö¼ÒCEO¹â¶¶¤¬¡¢¼«¿È¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯²£ÉÍ¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò´ð¤Ë´ë²è¡¦³«È¯¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉµá¤¹¤Ù¤¯¡¢²áµî¤ËÍÌ¾¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È³Æ¼Ò¤«¤é¶È³¦¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢ÁÇºà¤«¤éÀ½Ë¡¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾®ÇþÊ´¤ò100%»ÈÍÑ¡£Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·±Ô¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¥ªー¥Ö¥ó¤òºÙ¤«¤¯ÀßÄêÄ´À°¤·¡¢¹â²¹¤«¤ÄÃ»»þ´Ö¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿åÊ¬¡¦¥Ð¥Ë¥é¡¦ÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤¸¤³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë´ä±ö¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤¿¤é¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤¬¸Ø¤ë¡Ö±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¿·¤¿¤ÊÄêÈÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
3¸ÄÆþ¤ê¥ß¥Ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
6¸ÄÆþ¤ê¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¸ÄÊñÁõ
¥·¥ç¥Ã¥Ñー(M)
¡Ô±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ÎÆÃÄ§¡Õ
Å·Á³¥Ö¥ë¥Ü¥ó¥Ð¥Ë¥é¥¨¥¥¹¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¡£
¤µ¤ä°ìËÜ°ìËÜ¤ËÀ¸»º¼Ôµ¹æ¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¡¢Å°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¤â¤ÈÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¥Ü¥ó¥Ð¥Ë¥é¥Óー¥ó¥º¡£¤½¤Î¹á¤ê¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ÎÅÁÅýÅª¾øÎ±µ»½Ñ¤ÇÃúÇ«¤ËÇ»½Ì¡¦Ãê½Ð¤·¤¿¡ÖÅ·Á³¥Ö¥ë¥Ü¥ó¥Ð¥Ë¥é¥¨¥¥¹¡×¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹²¦Ä«»þÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëËÜÊª¤Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¥Ð¥Ë¥é¤Î¡¢Ç»¸ü¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥Ë¥é¥¨¥¥¹¡§°µÅÝÅª¤Ê¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê
¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ì®¤Î¥Ô¥ó¥¯´ä±ö¤¬Åº¤¨¤ë¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤Ê±öÌ£¡£
¤Ï¤ë¤«ÀÎ¡¢³¤Äì¤Î¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ì®¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢¿¼³¤¿å¤¬Ä¹¤¤ºÐ·î¤ò¤«¤±¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È·ë¾½²½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ì®¤Î¥Ô¥ó¥¯´ä±ö¡×¡£Á¡ºÙ¤ÇÍ¥¤·¤¤±öÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Î¤³¤ÎÈþ¤·¤¤´ä±ö¤òºÙ¤«¤¯ºÕ¤¡¢åºÎï¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Î¾å¤«¤é¤½¤Ã¤È¤Õ¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤¯Ë§½æ¤Ê¥Ð¥Ë¥é¤Èô¥¤È¤·¤¿±öÌ£¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯´ä±ö¡§¤ä¤ï¤é¤«¤Ê±öÌ£
Ä¾²Ð¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿ー¤¬Êñ¤ß¹þ¤à¡¢Ç»¸ü¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥³¥¯¡£
²£ÉÍ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë¥¿¥«¥Ê¥·Æý¶È¤Î¡¢Ä¾²Ð¤Ç»Å¾å¤²¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¡Ö¥¿¥«¥Ê¥·Ä¾²Ð¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿ー¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹á¤ê¤ä±öÌ£¤òÀäÌ¯¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢Ç»¸ü¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥³¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾²Ð¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿ー¡§Ç»¸ü¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥³¥¯
¢¨¼Ì¿¿¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ò´Þ¤àÁí³Û¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ¤¢¤¿¤ê¤Î¹ØÆþÅÀ¿ô¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÊ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´¹ØÆþ¤Ë¤è¤ê²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é²ñ°÷¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ·×»þ¤Ë²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¸ø¼°LINE¤Î²ñ°÷¥«ー¥É¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤¬°ìÉôÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ù¤È¤Ï
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¡Û～²£ÉÍ¤ÎÄ¬É÷～ ±Êµ×ÉÔÌÇ¤ÎÌ´¥Ð¥Ë¥é
²£ÉÍ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¹â¶¶Í¥ÅÍ¤¬¡¢¼«¿È¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯²£ÉÍ¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò´ð¤Ë´ë²è¡¦³«È¯¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¹â¶¶¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉµá¤¹¤Ù¤¯¡¢²áµî¤ËÍÌ¾¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È³Æ¼Ò¤«¤é¶È³¦¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢ÁÇºà¤«¤éÀ½Ë¡¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¡Û±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¡Ê¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§¹â¶¶Í¥ÅÍ¡Ë
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=fT4EBEdqH8A ]
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡¦ÂåÉ½¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò
±ÑÌ¾¡§Yokohama Vanilla Inc.
¡Êµì¼ÒÌ¾¡§YX factory³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¹â¶¶Í¥ÅÍ
¹â¶¶Í¥ÅÍ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£2015Ç¯¤«¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢TV¡¦ÉñÂæ¡¦¥³¥ó¥µー¥ÈÅù¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°¡£2024Ç¯¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢²£ÉÍ»Ô¤ËYX factory³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½ ²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤òÀßÎ©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤Ë½¢Ç¤¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ù¤òÅ¸³«Ãæ¡£
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡¦¹â¶¶Í¥ÅÍ ¸ø¼°SNS°ìÍ÷ :
https://lit.link/yxfactory
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://yokohamavanilla.com