¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë°ìËç¤ò¡£- ÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎºÇ¿·¡íÏÂÁõ¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¡í
°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¡¢·ëº§¼°¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.studio-palette.com/bridal/
¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤¿¤ÀåºÎï¤Ê¼Ì¿¿¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤²Ö²Ç¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢SNS¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê°ìËç¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ä¥¹¥Èー¥êー¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢À¤³¦¤Ë¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
ÃåÊª¤Î¼ïÎàÊÌ¤ÇÁª¤Ö¡¢»÷¹ç¤¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
²Ú¤ä¤«¤ÇÍõ¿§¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤ªÃåÊª¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥È¥Ã¥×ÉÕ¶á¤Ë¹â¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾åÉÊ¤µ¤ä²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¡£¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤âÄÉ²Ã¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤´µÇ°¤ò¤è¤êÁÇÅ¨¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤ëÌë²ñ´¬¤¤ä¥·¥Ë¥è¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤è¤¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃåÊª»Ñ¤¬¤µ¤é¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÅ¹ - ÌÊË¹»Ò¥¹¥¿¥¤¥ë
¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ªÃåÊª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥åー¥È¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥ó¤´¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÏÂÁõ¥Ø¥¢¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢TPO¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
À®¿Í¼°¤Ç¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¿¶Âµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ü¥ê¥åー¥à½Å»ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤è¤ê¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë¡£
Î®¹Ô¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡¢ËÉÙ¤Ê°áÁõ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ö¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤ËºÇ½Ü¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö²Ç¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¹ï¤à¥í¥±ー¥·¥ç¥ó»£±Æ
Âç¼«Á³¤ÎÍºÂç¤µ¤ä³¹ÊÂ¤ß¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¡×¤ò¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ËÌ³¤Æ»¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¥È¤Ï¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö¥â¥¨¥ì¾Â¸ø±à¡×¤ä¡ÖËÌ³¤Æ»Ä£ÀÖ¥ì¥ó¥¬Ä£¼Ë¡×
°°Àî¥¨¥ê¥¢¤Î¡ÖÀÄ¤¤ÃÓ¡×
ÂÓ¹¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö½½¾¡ÀéÇ¯¤Î¿¹¡×
¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È»¥ËÚÃæ±ûÅ¹ | ±Ê»³Å¡¥í¥±ー¥·¥ç¥ó
Í¸Â²ñ¼Ò»°·Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È¡×¤Ï¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤²Ö²Ç¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö¼Ò¤Î¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
¥Çー¥¿¤Þ¤ë¤´¤È¥×¥é¥ó: ¥É¥ì¥¹2ÅÀ¡¢¥¿¥¥·ー¥É2ÅÀ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦ÃåÉÕ¤±¡¢Á´¥«¥Ã¥È¥Çー¥¿¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊÌó80～100¥«¥Ã¥È¡Ë¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢ÄÌ¾ïÎÁ¶â29,800±ß¡ÊÀÇ¹þ32,780±ß¡Ë¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó: ¹¥¤¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤Ç¤¡¢°áÁõ1ÅÀ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢Á´¥«¥Ã¥È¥Çー¥¿¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊÌó80～100¥«¥Ã¥È°Ê¾å¡Ë¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤Ï128,000±ß¡ÊÀÇ¹þ140,800±ß¡Ë¤«¤é¡£
ËÌ³¤Æ»¤Þ¤ë¤´¤È1day¥×¥é¥ó: ¹¥¤¤Ê¥í¥±ÃÏ¤ò3²Õ½êÁª¤Ù¡¢°ÜÆ°Èñ¤ä¥¢¥Æ¥ó¥É¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤¿½¼¼Â¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ªPalette¤Ï»£±Æ°áÁõ¤Î»îÃå¤¬ÌµÎÁ
¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÃå¤Æ¤ß¤ë¤È°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¤â¤Î¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´»îÃå¤·¤Æ¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤´°áÁõ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ø¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È¡Ù¤Ç¼è¤ê°·¤¤Ãæ¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£±óÊý¤ÎÊý¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ÚNEW¡ÛPremier+plus ¡ÈLaceÏÂÁõ¡É
SNSÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¡¢¿å¿§¤Î¥ìー¥¹¿§ÂÇ³Ý¤¬¤Ä¤¤¤ËÆþ²Ù¡£
¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ë¡¢Âµ¤òÄÌ¤·¤¿½Ö´ÖÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
²Ö²Ç¤¬¡Éº£¡É¿´¤È¤¤á¤¯ºÇ¿·ºî¤Ç¤¹¡£
ÂÇ³ÝÁ´ÂÎ¤Ë¥Ó¥¸¥åー¤ä¤ª²Ö¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤È¥È¥ì¥ó¥É¤ò°ìµ¤¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1Ãå¡ª
¡ÚNEW¡ÛPremier+plus ¡ÈPinkÏÂÁõ¡É
ÀäÌ¯¤Êºù¿§¤¬¾åÉÊ¤Ê¿§ÂÇ³Ý¡£
¶â»å¤ä¶ä»å¤¬Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ØÅ»¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¿´Ìö¤ë°áÁõ¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥é¥¤¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
Î¢ÃÏ¤â¶â¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¹ë²Ú¤Ê£±Ãå¤Ç¤¹¡£
SWEET¤Ë¤âåºÎïÌÜ¤Ë¤â¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È²ÄÇ½¡£
¤¼¤Ò¤È¤¤á¤¯£±Ãå¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ì¿¿¤ÈÃå¤Æ¤ß¤¿»þ¤È¤Î°õ¾Ý¤âÂç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤´»îÃå¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»¥ËÚ¡¦ËÌ³¤Æ»¡Û"²Ä°¦¤¤"¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¢»¥ËÚ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ø
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.studio-palette.com/factory_info/bridal_factory/442874.html
»¥ËÚÃæ¿´Éô¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È¡×¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉÒ´¶¤Ê²Ö²Ç¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯10·îÅÚÆü½Ë¸ÂÄê¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ç³Ú¤·¤¤¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¤ò»¥ËÚ¥¨¥ê¥¢¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£±¿Ì¿¤Î°ìÃå¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Æ´¤ì¤Î¥É¥ì¥¹¤ò»îÃå¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢³«ºÅ³µÍ×¡Û
* ³«ºÅ´ü´Ö: Ëè½µÅÚÆü½Ë
* ³«ºÅ¾ì½ê: ¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È »¥ËÚ¥¨¥ê¥¢Á´Å¹
* ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÅ¹
* »¥ËÚÃæ±ûÅ¹
* ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ:
* SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹ÌµÎÁ»îÃåÂÎ¸³
* ¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°ÁêÃÌ²ñ
* ÆÃÊÌÆÃÅµ¤ÎÄó¶¡¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´ÍèÅ¹ÊýË¡¡Û
¡Ö¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È¡×¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¸«³Ø¡¦»îÃå¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÅ¹
½»½ê¡§¢©060-0032 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ2¾òÅì4ÃúÌÜ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤¨¤ó¤È¤Ä¹¾ì1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§011-207-4466
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 18:30
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È »¥ËÚÃæ±ûÅ¹
½»½ê¡§¢©060-0062 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî2¾òÀ¾3ÃúÌÜ11－1k-23¥Ó¥ë B1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§011-596-8155
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 18:30
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È °°ÀîÅ¹
½»½ê¡§¢©079-8413 ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô±Ê»³3¾ò5ÃúÌÜ1-4
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0166-73-8485
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:30 - 18:00
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È ÂÓ¹Å¹
½»½ê¡§¢©080-0027 ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»ÔÀ¾17¾òÆî3ÃúÌÜ43-15
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0155-67-8008
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:30 - 18:00
¡Ú»ä¤¿¤Á¤Î¤ªÅ¹¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Û
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤ò±Ê±ó¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ö²Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÍèÅ¹¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥É¥ì¥¹¤Ë¿¨¤ì¡¢»îÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸¡Û
¡Ö¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È¡×¤Ï¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ä¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã´Åö¼Ô : ¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¡¡¿¹ÅÄ
Ï¢ÍíÀè : design@sankeistudio.co.jp