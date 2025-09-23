¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°10»þ20Ê¬¤è¤êÂçÃ«ÀèÈ¯Í½Äê¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹vsD¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥íÌîµå¥êー¥°¡Ö¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡ÊMLB¡Ë¡×¤Î2025¥·ー¥º¥ó¸ø¼°Àï¤ò¡¢SPOTV NOW¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ»þ´ÖÊ¿Æü¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹ÀïÁ´»î¹ç¤ò´Þ¤à485»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆüËÜ»þ´Ö9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°10»þ40Ê¬¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹vs¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î1Àï¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¸½ºß¡¢53¹æ¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¡¦¥·¥å¥ïー¥ÐーÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥Ê¡¦¥êー¥°¥Ûー¥à¥é¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¡£54¹æ¤¬Èô¤Ó½Ð¤»¤ÐºòÇ¯µÏ¿¤·¤¿¼«¿È¤ÎµÏ¿¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â17Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÁ°²óÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡¢¶¯¹ë¥Õ¥£¥êー¥ºÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë5²ó¥Îー¥Ò¥Ã¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢¼¡¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç¤â¹¥Åê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡£²òÀâ¤ÏÄ¹Ã«Àî¼¢Íø¡¢Àîºê½¡Â§¤Î¥À¥Ö¥ë²òÀâ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö3¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥«ー¥É¤Ç¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë½éÀï¡£24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¤¼¤Ò¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¡¡9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹vs¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¡Ãæ·Ñ³µÍ×
ÊüÁ÷³«»ÏÆü»þ¡§9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°10»þ20Ê¬～
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.go.link/5qseR
²òÀâ¡§Ä¹Ã«Àî¼¢Íø¡¢Àîºê½¡Â§
¼Â¶·¡§ÅÄÃæÂçµ®
¿Ê¹Ô¡§¿¹ÅÄ ¿¿Íý²Ú