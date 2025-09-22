³ô¼°²ñ¼ÒV¡¢¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¤Ø¡¢2Ç¯Ï¢Â³½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼ÒV¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO Æ£¸¶¸÷ÂÁ¡¢°Ê²¼ V¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ)～28Æü(Æü)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025(°Ê²¼¡ÖTGS2025¡×)¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ëVR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖVRChat¡×¤ò¼ÂºÝ¤ËVR¤äPC¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤´ë¶È¤µ¤Þ¤Ø¤Î»²Æþ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ê¤É¤â¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025³«ºÅ³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025
²ñ¡¡¡¡´ü¡§2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ)～28Æü(Æü)
¾ì¡¡¡¡½ê¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¾®´ÖÈÖ¹æ¡§09-E58¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Êー¡Ë
¸ø¼°HP : https://tgs.cesa.or.jp/jp(https://tgs.cesa.or.jp/jp)
¢£Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ë¥²ー¥à¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡¢VRChat¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒV¤Ï¡¢VRChat¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¿ô¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎË¡¿Í¡¦IP¡¦¹ÔÀ¯¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡¢VRChat¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹»ö¶È¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¤Ç¤â¡¢Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ë¥²ー¥à¤ÎÍ·¤Ó¾ìVRChat¤ÎÀ¤³¦¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø
Îß·×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ô100·ï°Ê¾å¡¢¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î·ÑÂ³Î¨80¡ó¤ò¸Ø¤ë³ô¼°²ñ¼ÒV¤¬¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥½ー¥·¥ã¥ëVR¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢ºÎÍÑ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¡¢DX»Ù±ç¤ÎÆ³Æþ²ÄÇ½À¡¢¶¦ÁÏ¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»öÎã¤â¸ò¤¨¤ÆÍ×·ïÀ°Íý¤«¤é»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò»öÎã¡§
ÅìµþÂç³Ø¥á¥¿¥Ðー¥¹¾å¤Î¥æー¥¶ー¼ÂÂÖÄ´ºº¡¡
https://v-inc.jp/works/article/UTokyo
¡Ú¸ø¼°3D°áÁõ¡Û¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¥í¥¤¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¿¥ê¥¶¡¦¥Ûー¥¯¥¢¥¤ - VRChat¸þ¤±°áÁõ¤òÀ©ºî
https://v-inc.jp/works/article/FullmetalAlchemist2
¡ÚÀ¤³¦½é¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦¥Û¥ÓーÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¡Û¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Û¥Óー¥Õ¥§¥¹2026¤ò¶¦Æ±³«ºÅ
https://v-inc.jp/works/article/vr-hobbyfes
¢§¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://v-inc.jp/works
¢£°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø
TGS¤ËÂ¤ò±¿¤Ö³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¥²ー¥à¤Î»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¡¹¤Ç¤¹¡£VRChat¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤òÌ¤ÂÎ¸³¤ÎÊý¤â¡¢¤â¤¦ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎVRChat¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
VRChat¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ä¡¢Ê¸²½¤ÎÇØ·Ê¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë»ëÅÀ¤ò¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¬¥¤¥É¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÏVRChat¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Î¸òº¹ÅÀ¤ò¡¢ÍßÄ¥¤ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÂÎ¸³²ñ¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó
ÅöÆü»²²Ã¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¡§
ÍÌÀ¥¹¥Æ¥é (https://x.com/stella_ariake)
¥Àー¥¸¥ê¥ó (https://x.com/darjeeling_ep)
Ë¨Èþ (https://x.com/cheese_split3)
¥Ó¥Ó¥Ç¥Ð¥ÓÅ¥¿ì (https://x.com/alcholidaySUI)
OKIKU (https://x.com/OKIKU_1129)
¤Á¤ã¤Á¤ã¤Þ¤ëÀèÀ¸ (https://x.com/tyatyamaru_0717)
¥È¥¬ (https://x.com/ToGa209104)
ÊèÅÄ¤ë¤ë (https://x.com/hakata_204)
¢£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ¾ðÊó
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ö¤ª¤µ¤±¤Ë¤¯¡×¤µ¤ó½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥í¥¹¡Ê¥á¥¬¥Í¿¡¤¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡§¤ª¤µ¤±¤Ë¤¯
https://x.com/osakeniku
¢£¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦
³ô¼°²ñ¼ÒV¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ÎÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤ËÁÏ¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ê¤É¡£
ºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²¼µ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁÁêÃÌ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
https://v-inc.jp/contact
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒV
½êºßÃÏ¡§¢©141-0021 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê»°ÃúÌÜ£²－£± ÌÜ¹õ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë 8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO Æ£¸¶¸÷ÂÁ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³ô¼°²ñ¼ÒV¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹/XRÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î»ö¶È»Ù±ç¡¦À©ºî¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡ÖVRChat¡×¤ä¡ÖRoblox¡×¤Ç¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Ê¤É¤«¤é¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¡£ÀïÎ¬¤«¤é³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://v-inc.jp/