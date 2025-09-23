SEKIYA RESORT¡¢Âè1²ó¡Ö¥Ð¥ê¥åー¥²¥¹¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤ò³«ºÅ
SEKIYA RESORT¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¡¢Galleria Midobaru ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖTHE PEAK¡×¤Ë¤ÆÂè1²ó¡Ö¥Ð¥ê¥åー¥²¥¹¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ê¥åー¥²¥¹¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤ÏÆü¤´¤í¤è¤êÅö»ÜÀß¤ò¤´°¦¸Ü¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÆü¤Ï20Ì¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©»º¤Î¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥³ー¥¹¤ò¤´Äó¶¡¡£³÷¹¾»º¤Î²¹Áô¥Ò¥é¥á¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¤¡¦»³¡¦Î¤¤Î½Ü¤Î·Ã¤ß¤ò¹ª¤ß¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿°ì»®°ì»®¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥§¥Õº£Â¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Îµ»Ë¡¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³ー¥¹¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¥ï¥¤¥ó¥½¥à¥ê¥¨»ñ³ÊÊÝÍ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÎÓ¤¬¼«¤éÁªÄê¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜ¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ëÁÐÊý¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÁÍý¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿©»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ2Ì¾¤Ë¤è¤ë²Î¾§¤âÈäÏª¡£¤ªµÒÍÍ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬²¹¤«¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SEKIYA RESORT¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¥Ð¥ê¥åー¥²¥¹¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¿©ºà¤äÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¿´Ë¤«¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´½ÉÇñ¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://beppu-galleria-midobaru.jp/
SEKIYA RESORT¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.sekiyaresort.jp/
THE PEAK
GALLERIA MIDOBARU¡Ê¥¬¥ì¥ê¥¢¸æÆ²¸¶¡Ë¤Î½ÉÇñÅï¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡¢¥¢ー¥È¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥°¥ê¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡£
¡ÈTHE PEAK¡É¤Ï¡¢Äá¸«³ÙÃæÊ¢¤ÎÎ©ÃÏ¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢¡ÖÄº¾å¡×¡ÖÎ¹¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¶å½£ºÇ¹â²¹ÅÙ¤ÎÍÒÄ´Íý¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿Å¹Ì¾¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¤Ï¡¢Ãë¤Ï³«ÊüÅª¤Ê·Ê¿§¡¢Ìë¤ÏÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÊÌÉÜ¤ÎÌë·Ê¤òË¾¤á¤Þ¤¹¡£
ÎÓ¡¡ÂÀ°ìÏº / SEKIYA RESORT ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
³ô¼°²ñ¼Ò´Ø²°¥ê¥¾ー¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£ÊÌÅ¡¤Ï¤ë¼ù¡¢Terrace Midobaru¡¢Galleria Midobaru¤Î±¿±Ä¤òÅý³ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ó¥½¥à¥ê¥¨»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Ëá¤¾å¤²¤¿ÃÎ¼±¤ÈÆÈ¼«¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖTHE PEAK¡×¤Î¥ï¥¤¥ó¥ê¥¹¥È¤ò´Æ½¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤ÎÄ´ÏÂ¤ò½Å»ë¤·¡¢Ë¬¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¾å¼Á¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Â¼ Î´»° / SEKIYA RESORT ÁíÎÁÍýÄ¹
2005Ç¯¤«¤é5Ç¯´Ö¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ç½¤¹Ô¡£µû²ðÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢ ¥À ¥µ¥ó¥Æ¡×¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÄ´Íý¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¥Û¥Æ¥ë¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ¹¤Î°ìÉô¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ÎÎ¹¤¬ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÌòÎ©¤Á¤¿¤¤¡×――¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢°ì»®°ì»®¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò´Ø²°¥ê¥¾ー¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌòÎÓÂÀ°ìÏº¡£
ÊÌÉÜ¤ÇÁÏ¶È¤·¤Æ120Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄSEKIYA RESORT¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¡¢ÂçÊ¬ÊÌÉÜ¤ËÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥ºÎ¹´Û¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Æ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï¤Ë³×¿·Åª¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢Æþ¼Ò»þ¤ÎÇä¾å¤«¤é30ÇÜ°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï»ÔÆâ¤ÇÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤ò3»ÜÀß±¿±Ä¡£¤½¤Î°ì¤Ä¡¢¡ÖSEKIYA RESORT Galleria Midobaru¡×¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£