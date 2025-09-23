¡ÚTECH.C.¡ÛÂ´¶ÈÀ¸¤¬ÇØ·ÊÈþ½Ñ¤Ç»²²Ã¡ª¼«¼çÀ©ºî¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÅ²¤ò±Û¤¨¤Æ¤æ¤±¡Ù¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Ë¤Æ¸ø³«·èÄê¡ª
Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥»¥ó¥¿ーÀìÌç³Ø¹»¡ÊTECH.C.¡Ë¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡¦ÏÉÆ¬ ¸ùÅµ¤µ¤ó¡Ê2017Ç¯ ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¤¥é¥¹¥ÈÀì¹¶ Â´¶È¡Ë¤¬ÇØ·ÊÈþ½Ñ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿Ã»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÅ²¤ò±Û¤¨¤Æ¤æ¤±¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Ë¤Æ°ì½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ì¥¤¥È¥·¥çー¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿³ØÀ¸Í»Ö¤Ë¤è¤ë¼«¼çÀ©ºî¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥Áー¥à¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªDOT¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Ìó30Ê¬¤ÎÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡£ÀïÁè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¡¢²×¹ó¤Ê±¿Ì¿¤È³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼«Î©¡×¤Ø¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤â¹âÉ¾²Á
¡ØÅ²¤ò±Û¤¨¤Æ¤æ¤±¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè29²ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¥ïー¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¡Öº£ÉÒ¾Þ¡×¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢´ÑµÒ¾Þ¡¦Æ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÊFantasia International Film Festival¡Ë¤È¤Ï
1996Ç¯～
³«ºÅÃÏ¡§¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë
ËèÇ¯²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÊÆºÇÂçµé¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²èº×¤Ç¡¢¥Û¥éー¡¦SF¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¿ôÉ´ËÜ¤ÎºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤Ï10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤âÂ¿¿ô¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ù¡Êº£ÉÒ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê¿·³¤À¿´ÆÆÄ¡Ë
¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¡ÊºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¡Ë
¡ØÌë¤ÏÃ»¤·Êâ¤±¤è²µ½÷¡Ù¡ÊÅòÀõÀ¯ÌÀ´ÆÆÄ¡Ë
¤³¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë±Ç²èº×¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î´°À®ÅÙ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤¬¹ñºÝÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾Ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TECH.C.Â´¶ÈÀ¸¤Î³èÌö
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢TECH.C.¥³¥ß¥Ã¥¯¥¤¥é¥¹¥ÈÀì¹¶¤ò2017Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿ÏÉÆ¬¤µ¤ó¤¬ÇØ·ÊÈþ½Ñ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÉ¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¡Ö¥·¥Ó¥ë´ðÃÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤ÊÉñÂæÀßÄê¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿´¾ð¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TECH.C.Â´¶ÈÀ¸¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦IT¶È³¦¤ò¤Ï¤¸¤áÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î·à¾ì¸ø³«¤â¡¢Â´¶ÈÀ¸¤¬¥×¥í¤Î¸½¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÎã¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¡¢ÏÉÆ¬¤µ¤ó¤«¤é¡¢TECH.C.¤Ç³Ø¤Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ£¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¡£
¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ò¡¢·à¾ì¤Ç¤¼¤Ò¤´´Õ¾Þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÅ²¤ò±Û¤¨¤Æ¤æ¤±¡Ù
À©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ªDOT
¾å±Ç¡§2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¡Ê¥ì¥¤¥È¥·¥çー¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～ ·à¾ìÁë¸ý¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÈÎÇä
¼¢·Ä³Ø±àCOM¥°¥ëー¥×¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥È
Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥»¥ó¥¿ーÀìÌç³Ø¹»¡¡³µÍ×
¡Ö»º³Ø¶¨Æ±¡×¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¥²ー¥à¶È³¦¡¢esports¶È³¦¡¢VTuber¶È³¦¡¢IT¡¦AI¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¶È³¦¡¢CG¡¦±ÇÁü¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥¤¥é¥¹¥È¶È³¦¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅìµþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥»¥ó¥¿ーÀìÌç³Ø¹»¡ÊTECH.C.¡¿¥Æ¥Ã¥¯¥·ー¡Ë¡£µ»½Ñ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÌµ¸Â¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¡ÖÊÑ²½¤Î»þÂå¤Ë¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¹Í¤¨¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¶¦´¶¤òÍ¿¤¨¡¢´¶Æ°¤È¹ÔÆ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÂçÀÚ¤µ¡×¤Î3¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò³è¤«¤·¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
