¡Ú²Ã²ì²¹Àô¶¿¡Û²Ã²ì¤Ç³Ú¤·¤à·Ý½Ñ¤È²¹Àô¡¢Ê¡°æ¤Ç½Ð²ñ¤¦Îò»Ë ― ½©¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃ½¸¡ª
ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤ÈÊ¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î½©¡¢·Ý½Ñ´Õ¾Þ¤«¤éÎò»ËÃµË¬¡¢²¹Àô³¹¤Ç¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ëºÅ¤·¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»³Âå²¹Àô³¹¤Î½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ã¤¢¤±¤Ü¤Îº×¤ê¡ä
³«Åò1300Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢»³Âå²¹Àô³¹¤Ç¡Ö¤¢¤±¤Ü¤Îº×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¡£
¥Üー¥É¥²ー¥àÂç²ñ¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢À¸±éÁÕ¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥çー¡¢¥Ð¥ëー¥ó¥¢ー¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊºÅ¤·¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È·ë²ÌÈ¯É½¤â¡£
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§12¡§00～15¡§00¡Ê¥Üー¥É¥²ー¥à¤Ï10¡§00～17¡§00¡Ë
²ñ¾ì¡§»³Âå²¹Àô Àì¸÷»û¼þÊÕ
¡ã¡Ö¤¢¤¤¿¢¤¨¤ª¡×¡ä
»³Âå²¹Àô¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Öèß¾¾±à¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¤ÎÅÎ¡×¤Ë¿Íµ¤¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬½¸·ë¡£¥Æ¥ó¥È¤Ë¤ÏÌó14Å¹ÊÞ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥«¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¢¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§10¡§00～16¡§00
²ñ¾ì¡§»³Âå²¹Àô èß¾¾±à¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¤ÎÅÎ¡ÊÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô»³Âå²¹ÀôÈ¬74-1¡Ë
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
»³Âå²¹Àô´Ñ¸÷¶¨²ñ
TEL¡§0761-77-1144
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://yamashiro-spa.or.jp/
¢£ÊÝÌÚ»í°áÍù Å¸¡¡～²Ã²ì°ÍÎÐ±à～
²Ã²ì»Ô»³Ãæ²¹Àô¤Î²Ã²ì°ÍÎÐ±à¤Ë¤Æ¶âÂô»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¬¥é¥¹ºî²È¡¦ÊÝÌÚ»í°áÍù(¤Û¤ ¤·¤¨¤ê)»á¤Î¸ÄÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÄ¥¬¥é¥¹¤ËîØÌô¤Ç³¨ÉÕ¤±¤ò»Ü¤·¡¢¾ÆÀ®¡¦¸¦Ëá¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢Àã¤äÍîÍÕ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Öµà¤Á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤òÎ±¤á¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ©ºî¡£´ï¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿Î©ÂÎÂ¤·Á¤ä²Ö´ï¡¢´ï¤Ê¤ÉÌó40ÅÀ¤¬Å¸¼¨¡£²¹Àô³¹¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤é¤ê¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨½ËÆü°Ê³°¤ÎÌÚÍËÆüµÙ´Û
³«ºÅ»þ´Ö¡§10¡§00～18¡§00¡ÊÆþ´Û¤Ï17¡§30¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§²Ã²ì°ÍÎÐ±à¡ÊÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô»³Ãæ²¹ÀôÆîÄ®¥í87ÈÖÃÏ1¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§°ìÈÌ600±ß¡¢ÃÄÂÎ490±ß¡Ê20Ì¾°Ê¾å¡Ë¡¿¹â¹»À¸°Ê²¼¡¦¾ã¤¬¤¤¼ÔÌµÎÁ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§0761-71-2683
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kagairyokuen.jp/
¢£ÆÃÊÌÅ¸¡ÖºÆÈ¯¸«¡ªÏ¡Ç¡¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡×
Ê¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô¤ÎµÈºê¸æË·Ï¡Ç¡¾å¿ÍµÇ°´Û¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡ÖºÆÈ¯¸«¡ªÏ¡Ç¡¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÀº¿ÀÅª»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ï¡Ç¡¾å¿Í¤Î°äÆÁ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÂçºå¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤¬Ê¸¸¥¾å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëºÇ¸Åµé¤Î»ñÎÁ¤Ç¤¢¤ëÄ¾É®¡ÖÏÂ²ÎÁð¹Æ¡×¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÏÌÜ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÄí¤«¤é¤Ï¡¢¼¯Åç¤Î¿¹¤äËÌ³ã¸Ð¤òË¾¤àÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿´Ìþ¤µ¤ì¤ëÄ¯¤á¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§9¡§00～17¡§00
µÙ´ÛÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï
²ñ¾ì¡§µÈºê¸æË·Ï¡Ç¡¾å¿ÍµÇ°´Û¡ÊÊ¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»ÔµÈºê1ÃúÌÜ901¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨¡Ö²Ã²ì¼þÍ·¥Ð¥¹CANBUS¡×³¤²ó¤êÀþ¤ÇÌó25Ê¬ 35ÈÖ¥Ð¥¹Ää¤Ç²¼¼Ö
Æþ´ÛÎÁ¡§Âç¿Í500±ß¡¢¾®¿Í400±ß¡Ê20Ì¾°Ê¾å¤Ç400±ß¡Ë¡¢¾®³ØÀ¸Ì¤ËþÌµÎÁ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§0776-75-2200
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/rennyostagram/
·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢Îò»Ë¤ò³Ø¤Ó¡¢²¹Àô³¹¤Ç¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤à――²Ã²ì¡¦Ê¡°æ¤Ç¤Î½©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²Ã²ì²¹Àô¶¿¤Î´Ñ¸÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²Ã²ì»Ô´Ñ¸÷¸òÎ®µ¡¹½
²Ã²ì»Ô´Ñ¸÷¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー KAGAÎ¹¡¦¤Þ¤Á¥Í¥Ã¥È
TEL 0761-72-6678¡Ê8¡§45～17¡§30¡Ë/ Ç¯ÃæÌµµÙ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tabimati.net