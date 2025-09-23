¹á¤ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤ÎHorizon¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡ÖScent Gem¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë½é¸ø³«
Horizon³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ë¥£¥¨¥ó¥Ä¥¥¥ª¡¦¥Ä¥¡¥¤¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹á¤êÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖScent Store¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿··¿¥¹¥Þー¥È¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー ¡ÖScent Gem¡× ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢ËÜÆü¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë½é¤á¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇË¡¿Í¥Ñー¥È¥Êー¸þ¤±¤ËÀè¹Ô¤·¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¯°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È
¡ÖScent Gem¡×¤Ï¡¢¹á¤ê¤ò¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¹¥Þー¥È¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤Ç¤¹¡£
ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶
³°´Ñ¤Ï¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥é¥¤¥¿¥óÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤È½Å¸ü´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Scent Gem
²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
²¼Éô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿LED¤¬½À¤é¤«¤¯¸÷¤òÊü¤Á¡¢¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Scent Gem
¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à
±ßÅû·¿¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥ê¥ÖÌÏÍÍ¤ò»Ü¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¶õ´Ö¤Ç¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Scent Gem
ÍøÍÑ¥·ー¥ó
¡ÖScent Gem¡×¤Ï¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤«¤é¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥¨¥¹¥Æ¤ä¥¹¥Ñ¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍèµÒ»þ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¤Ë¤âScent Gem
µ»½ÑÅªÆÃÄ§¤Èº¹ÊÌ²½
½¾Íè¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¼°¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿ ¡È¹á¤ê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¹¥Þー¥ÈÀ©¸æ¡É ¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¡¢12¼ïÎà¤Î¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤òÅëºÜ¤·¡¢¿ôÉ´ËüÄÌ¤ê¤Î¹á¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹á¤ê¤ò¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÇÁª¤Ó¡¢Â¨ºÂ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡×À¤³¦½é¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Scent Gem¤Î¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡ÖScent Gem¤Ï¡¢¹á¤ê¤ò¡ÈÀ¸³è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Â¸ºß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢°ìÈÌ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Scent Store¤È¤Ï¡©
¡ÖScent Store¡×¤Ï¡¢¡È¹á¤ê¤ÎiTunes¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²»³Ú¤ä±ÇÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¹á¤ê¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬À©ºî¤·¤¿¹á¤ê¤ò¡¢¥æー¥¶ー¤ÏÀìÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹á¤ê¤Ï½¾Íè¤Î¡ÖÊªÍýÅª¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡×¤«¤é¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Åª¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¹á¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡È¹á¤ê¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Scent Store
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡ÖScent Gem¡×¤Î²Á³Ê¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥¯¥ì¥¤¥Þー
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤ÎÀ½ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ÅÍÍ¤Ï¡¢³«È¯¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¤Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Amzon¥®¥Õ¥È·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
https://lin.ee/Z8AdG3b
Horizon¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§ Horizon³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°Ï»ÃúÌÜ£²£³ÈÖ£´¹æ¡¡·¬Ìî¥Ó¥ë£²³¬
ÀßÎ©¡§ 2022Ç¯2·î21Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¥Ë¥¤¥¨¥ó¥Ä¥¥¥ª ¥Ä¥¡¥¤
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¹á¤ê¤Î¥Çー¥¿¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹Scent Store¤Î±¿±Ä¡£¹á¤ê¤ÎÀ¤³¦¶¦ÄÌ¥Õ¥© ー¥Þ¥Ã¥ÈUniversal Scent Format ¤Î³«È¯¡£
URL¡§ https://www.hrz.co.jp/
Scent Store¡§ https://www.scentstore.jp/
Email¡§ info@hrz.co.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Horizon³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§info@hrz.co.jp
Web¡§https://hrz.co.jp/