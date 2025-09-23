Æî³ëSC¸ø¼° BeReal.¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤ÎSNS¡ÖBeReal.¡×Æî³ëSC¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
BeReal.¤Ï¡¢1Æü1²ó¥é¥ó¥À¥à¤Ê»þ´Ö¤ËÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¡¢2Ê¬°ÊÆâ¤Ë»£±Æ¤·¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò»ý¤Á¡¢Åê¹Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¿Í¤ÎÅê¹Æ¤¬±ÜÍ÷²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëSNS¤Ç¤¹¡£
J¥êー¥°¤Ç¤â¤Þ¤À±¿ÍÑÎã¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢´ØÅì¥êー¥°¤ò´Þ¤àÃÏ°è¥êー¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£BeReal.¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÎÁÇ´é¤ä¡¢ÃÏ°è³èÆ°¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢¾¡ÍøÄ¾¸å¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÏÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÆî³ëSC¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢Æî³ëSC¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Be Real.Åê¹ÆÎã
Æî³ëSC¸ø¼° BeReal.¥¢¥«¥¦¥ó¥È
http://bere.al/nankatsu_sc
¢¨App Store¡ÊiPhone¡Ë¤Þ¤¿¤ÏGoogle Play¡ÊAndroid¡Ë¤«¤é¡ÖBeReal¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆî³ëSC¤È¤Ï¡Û
Æî³ëSC¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ーÌ¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦¹â¶¶ÍÛ°ì»á¤¬¥ªー¥Êー·óÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¡Ö³ë¾þ¤«¤éJ¥êー¥°¤Ø¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢´ØÅì¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°1Éô¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË»Ò¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î´ÆÆÄ·ó¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢2024¥·ー¥º¥ó¤è¤êÉ÷´ÖÈ¬¹¨»á¤¬½¢Ç¤¡£½÷»Ò¥Áー¥à¡ÖÆî³ëSC WINGS¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¥êー¥°¡¦¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°2Éô¤Ë¾º³Ê¡£¡Ö³ë¾þ¤«¤éJ¥êー¥°¤Ø¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢´ØÅì¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°1Éô¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÆî³ëSC
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶èÎ©ÀÐÏ»ÃúÌÜ18ÈÖ20¹æ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5654-6830
¸ø¼°HP¡§https://www.nankatsu-sc.com/
Æî³ëSC ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://form.run/@nankatsuscinfo