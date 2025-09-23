Dify¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡×ÅÐ¾ì¡§AI³èÍÑ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¥Çー¥¿´ðÈ×¤È¤·¤Æ´ë¶È¤ÎÈó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤ò¡ÖÃÎ¼±»ñ»º¡×¤Ø
³ô¼°²ñ¼ÒLangGenius¤ÏËÜÆü¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥ÉAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDify¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·µ¡Ç½¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡×¡ÊKnowledge Pipeline¡Ë¤òÀµ¼°¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢´ë¶È¤¬À¸À®AI¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¾å¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëºÇ¤âº¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¡¢¡Ö¼ÒÆâ¤Ë»¶ºß¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¡¢AI¤¬¿¿¤ËÍý²ò¤·³èÍÑ¤Ç¤¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÃÎ¼±»ñ»º¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¡×¥×¥í¥»¥¹¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÊÉ
À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î³èÍÑ¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¿¿¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ï¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Çー¥¿¡×¤Î°·¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î½ÅÍ×¥Çー¥¿¤Ï¡¢PDF¤äExcel¡¢³Æ¼ï¥¯¥é¥¦¥É¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ë»¶ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ»æÊ¸½ñ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥Çー¥¿¤ä¡¢ÉôÌç¤´¤È¤Ë¥µ¥¤¥í²½¤·¤¿¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌäÂê¤âº¬¿¼¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤Ï·Á¼°¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÉÑÈË¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î¸·³Ê¤ÊÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤äÆâÉôÅýÀ©¤ÎÍ×µá¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤òAI¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê·Á¼°¤ËÀ°¤¨¤ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¡¢À¸À®AIÆ³Æþ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Dify¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È3¤Ä¤Î³Ë¿´Åª²ÁÃÍ
Dify¤Î¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥Çー¥¿½èÍý¤ÎÁ´¹©Äø¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¼«Í³¤ËÊÔÀ®¡Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç¤¤ë¥Çー¥¿½èÍý´ðÈ×¤Ç¤¹¡£Èó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë²Ã¹©¤·¡¢LLM¤¬¹âÀºÅÙ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÆ³Æþ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò·àÅª¤Ë°ú¤²¼¤²¤Þ¤¹¡£
1. Ä¾´¶Åª¤Ê¥Çー¥¿½èÍý¥Õ¥íー¤Î¼Â¸½
ÀìÌçÅª¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¾å¤Ç¥Îー¥É¤ò¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Çー¥¿½èÍý¤ÎÁ´¥Õ¥íー¤òÄ¾´¶Åª¤ËÀß·×¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µ»½Ñ¥Áー¥à¤Ï¿×Â®¤Ë¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÉôÌç¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¥×¥í¥»¥¹¤òÍý²ò¤·¡¢¥ì¥Ó¥åー¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥¹¥àー¥º¤Ê¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È
¥íー¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¡ÊGoogle Drive, AWS S3, SharePointÅù¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNotion¤äConfluence¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤âÉ¸½à¤ÇÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢´ë¶È¤ÏÉ¸½à¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ò´ð¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢´ûÂ¸¤Î¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤µ¤¨¤â½ÀÆð¤ËÅý¹ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¡Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î²Ä»ë²½¤ÈÅýÀ©
¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢´ë¶È¤¬»Ô¾ì¤ÇºÇÅ¬¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¥Çー¥¿½èÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÊLlamaParse, Qdrant, WeaviateÅù¡Ë¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Í³¤ËÁªÂò¡¦ÀÚÂØ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£½èÍý¥Õ¥íーÁ´ÂÎ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤âÍÆ°×¤Ê¤¿¤á¡¢½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÌäÂê¤ÎÆÃÄêº¤Æñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢´ë¶È¤Ï¤è¤ê°Â¿´¤·¤ÆAI¤ò´ð´´¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢Dify¤ÎÃ±¤Ê¤ë¿·µ¡Ç½¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶È¤¬À¸À®AIÆ³Æþ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÃæ³Ë´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¤ËÊ¬»¶¤·¤¿ÃÎ¼±¤ò¡Ö³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê»ñ»º¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤»¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
º£¸åDify¤Ï¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥ëー¥×¡Ê¿Í¼ê¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¡¦¸¡¾Ú¡Ëµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤ä¡¢¥Çー¥¿ÉÊ¼Á¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ´ðÈ×¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿®ÍêÀ¤È²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Dify¸ø¼°¥Ö¥í¥°(https://qiita.com/DifyJapan/items/1f4a076254df203de6c5)¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥É¥¥å¥á¥ó¥È(https://docs.dify.ai/ja-jp/guides/knowledge-base/knowledge-pipeline/readme)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLangGenius¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒLangGenius¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÀ¸À®AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥É³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDify¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤«¤éRAG¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥³ー¥É¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯GUI¥Ùー¥¹¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®²ÄÇ½¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³«È¯¼Ô¤ª¤è¤Ó´ë¶È¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAI³«È¯¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿¡ÊNTT DATA¡Ë¡¢NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊNTT EAST¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥«¥¯¥³¥à¡Ê²Á³Ê.com¡Ë¡¢ÆüËÜÅÅ»Ò·×»»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJIP¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³ー¡ÊRICOH¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ÈDX¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Dify¸ø¼°ÆüËÜ¸ì¥µ¥¤¥È(https://dify.ai/jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=knowledge_pipeline)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£