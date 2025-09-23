¡Ú¾®ËÒ¾úÂ¤¡ßÄÍÅÄÇÀ¾ì¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°ò¾ÆÃñ¡ÖMellow Moon¡×¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¡¦¥Ôー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹¡§ÊÆ»³µ×¡¢°Ê²¼APHD¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¾®ËÒ¾úÂ¤¡Ê¼¯»ùÅç¸©»§Ëà·´¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î°ò¾ÆÃñ¡ÚMellow Moon¡Ê¥á¥í¥¦¡¦¥àー¥ó¡Ë¡Û¤ò330ËÜ¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¾åÉÊ¤Ê¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤Î¹á¤ê¡¢°ò¤é¤·¤¤¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿´Å¤µ¡¢´Ý¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Î½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾ÆÃñ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖµÜºê¸©ÆüÆî»Ô ÄÍÅÄÇÀ¾ì¡×¡¢¡ÖµÜºê¸©Æü¸þ»Ô ÄÍÅÄÇÀ¾ì¡×¡¢¡Ö¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô ÄÍÅÄÇÀ¾ì¡×¡¢¡Ö·Ü²° ÄÍÅÄÇÀ¾ì¡×¤ÎÅ¹Æâ¡¢¤ª¤è¤Ó¡ÖÄÍÅÄÇÀ¾ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÍÅÄÇÀ¾ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾ÆÃñ¡ÖMellow Moon¡×
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§Mellow Moon¡Ú¥á¥í¥¦¡¦¥àー¥ó¡Û
À½Â¤¼Ô¡§¾®ËÒ¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§25ÅÙ
¸¶ÎÁ¡§¼¯»ùÅç¸©»º¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¦¥£ー¥È¡×¡¢¼¯»ùÅç¸©»ºÊÆ¡¦¹õ¹í
ÈÎÇä¿ô¡§330ËÜ
Å¹ÆâÄó¶¡²Á³Ê¡§¡ã¥°¥é¥¹¡ä594±ß(ÀÇ¹þ)
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÈÎÇä²Á³Ê¡§3,960±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
¡¡Á÷ÎÁ¡§1,000±ß
¡¡¢¨º´ÀîµÞÊØ¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÇÛÃ£²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
Äó¶¡Å¹ÊÞ¡§
¡¡µÜºê¸©ÆüÆî»Ô ÄÍÅÄÇÀ¾ì¡¢µÜºê¸©Æü¸þ»Ô ÄÍÅÄÇÀ¾ì¡¢¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô ÄÍÅÄÇÀ¾ì¡¢·Ü²° ÄÍÅÄÇÀ¾ì
¡¡Å¹ÊÞ¾ðÊó¡§https://shop.tsukadanojo.jp/map/
ÄÍÅÄÇÀ¾ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://campaign.tsukadanojo.jp/mellowmoon
ÄÍÅÄÇÀ¾ì¤È¾ÆÃñ
ÄÍÅÄÇÀ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶å½£¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡É½Ü¤Î¿©ºà¤Ë½Ð²ñ¤¦ÎÁÍý¡É¤È¡¢¡ÉÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ëµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¾ÆÃñ¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥É¥ê¥ó¥¯³«È¯¥Áー¥à¤¬µÜºê¡¦¼¯»ùÅç¤òÃæ¿´¤ËÊ£¿ô¤Î¼òÂ¢¤òË¬Ìä¡¢À¸»º¼Ô¤È²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢¼òÂ¤¤ê¤ÎÇØ·Ê¡¢»×¤¤¡¢´Ä¶¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÆÃñLOVER¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¾ÆÃñ¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¤âµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÄÌÇ¯¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤à¾ÆÃñ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¡¹¤Î¼òÂ¢¤òË¬Ìä¤·À¸»º¼Ô¤È¤Î²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä»×¤¤¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢ÄÍÅÄÇÀ¾ì¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡ÖWakashio515¡Ê2015Ç¯/¼¯»ùÅç¸©¡¦¼ãÄ¬¼òÂ¤¡Ë¡¢¡Ö¥à¥é¥µ¥¤Î½áÊ¿¡Ê2016Ç¯/µÜºê¸©¡¦¾®¶Ì¾úÂ¤¡Ë¡×¡¢¡Öºù¾®ËÒ¡Ê2020Ç¯/¼¯»ùÅç¸©¡¦¾®ËÒ¾úÂ¤¡Ë¡¢¡Ö¾¾ÏªLIGHT SHIP*¡Ê2024Ç¯/µÜºê¸©¡¦¾¾Ïª¼òÂ¤¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾ÆÃñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
*¡Ö¾¾ÏªLIGHT SHIP¡×¤Ï¡Ú¤¸¤È¤Ã¤³ÁÈ¹ç¡Û¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¸ÂÄê¾ÆÃñ¡ÖMellow Moon¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¡ÖMellow Moon¡×¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¦»§Ëà·´¤Î¼òÂ¢¸«³Ø¤ÎºÝ¤Ë¾®ËÒ¾úÂ¤¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢¿¼¤¤´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¾ÆÃñ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òµá¤á¤Æ¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÆÃñ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¡Ö°ò¡×¤Ë¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©»º¤Î¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¦¥£ー¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¦¥£ー¥È¡×¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÉÊ¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤ÉÊ¼ï¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î²ÌÆù¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½©¤Î¼ý³Ï¤ò½Ë¤¦¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¦¥£ー¥È
¿©ÍÑ¤Ë¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¦¥£ー¥È¡×¤È¼¯»ùÅç¸©»º¤ÎÊÆ¡¢¹õ¹í¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¡¢á±»Å¹þ¤ß¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿²¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸°òÆÃÍ¤Î¤Û¤ó¤Î¤ê¾åÉÊ¤Ê¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤Î¹á¤ê¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¡¢á±»Å¹þ¤ßÍ³Íè¤Î´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Î¤³¤Î¾ÆÃñ¤ò¡¢¡Ö¤Þ¤í¤ä¤«¡ÊMellow¡Ë¤Ç·î¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯´Å¤¤¡ÊMoon¡Ë¾ÆÃñ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥á¥í¥¦¡¦¥àー¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
Mellow Moon
～½©¤ÎÌë¤Ë¡¢·î¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë～¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¾ÆÃñ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖMellow Moon¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥é¥Ù¥ë¤Ï¼¯»ùÅç¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖºùÅç¡×¤ËÉâ¤«¤ÖÌë·Ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ê°ò¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê¹õ¹í¡Ë¡×¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥É¡Ê·î¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î¢¥é¥Ù¥ë¤Ë¤â¿´Áþ¤¤±é½Ð¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ËÒ¾úÂ¤¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¼¯»ùÅç¸©¡¦¤µ¤Ä¤ÞÄ®¤ÎÌë¶õ¡¢Â¢¤Î²£¤ò¤Ê¤¬¤ì¤ëÀîÆâÀî¡Ê¤»¤ó¤À¤¤¤¬¤ï¡Ë¤ËÉâ¤«¤ÖËþ·î¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾®ËÒ¾úÂ¤ÂåÉ½¤Î¾®ËÒ°ìÆÁ¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¤ÎÌëÄ¹¡¢Âî¾å¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡É¤ª·î¸«¾ÆÃñ¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Mellow Moon Î¢¥é¥Ù¥ë¥¤¥áー¥¸
¢£ ¾®ËÒ¾úÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÌÀ¼£42Ç¯ÁÏ¶È¡£
¼¯»ùÅç¸©¤ÎËÌÀ¾Éô¡¢»§ËàÈ¾Åç¤ÎËÌÉô¤Î¤µ¤Ä¤ÞÄ®¡ÊµìµÜÇ·¾ëÄ®¡Ë¤ÎÉ÷¸÷ÌÀÕ»¤ÊÅÚÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤¹¤ë¾®ËÒ¾úÂ¤¤Ï¡¢¡Ø¾ÆÃñ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¾ï¤ËÍÍ¡¹¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÆÃñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÆÃñ¤ÎÂ¢¤Ï²áµî£³²ó¤Î¿å³²¤ËÁø¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¼«¤é¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÈÁÈ¿¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¾®ËÒ¾úÂ¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸«»ö¤ËÉü¶½¤ò¿ë¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÄ©Àï¡×¤È¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¤ÎÀº¿À¤¬¡¢¾®ËÒ¾úÂ¤¤Ë¤ª¤±¤ë¼òÂ¤¤ê¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ËÒ¾úÂ¤¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://komakijozo.co.jp/
ÄÍÅÄÇÀ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÄÍÅÄÇÀ¾ì¡¡¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://www.tsukadanojo.jp/
Åö¼Ò¤Î¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ØÄÍÅÄÇÀ¾ì¡Ù¤Ï¡¢µÜºê¸©ÄÍÅÄÃÏ¶è¤Ëºî¤Ã¤¿¼«¼ÒÍÜ·Ü¾ì¡ØÄÍÅÄÇÀ¾ì¡Ù¤ÎÌ¾¾Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ²°¹æ¤Ë¤·¤¿µï¼ò²°¤È¤·¤Æ¡¢2007Ç¯¤ËÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤Ë1Å¹ÊÞÌÜ¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸»º¼Ô¢Î¾ÃÈñ¼Ô¤òÄ¾·ë¤µ¤»¤ÆÃæ´Ö¥³¥¹¥È¤ò½Ì¾®¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÏ»¼¡»º¶È²½¤Î¡ÖÀ¸ÈÎÄ¾·ë¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»ºÃÏ¡¢À¸»º¼Ô¤È¤ÎÆÈ¼«¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¹âµé¿©ºà¤Ç¤¢¤ëÃÏ·Ü¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¿È¶á¤Êµï¼ò²°¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥º¤ä¿§Ì£¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë°ìÈÌÅª¤ÊÎ®ÄÌ¤Ç¤Ïµ¬³Ê³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿©ºà¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¡¢²ÁÃÍ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ò¿Ê¤á¤¿¤ê¡¢¿©»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢ÄÍÅÄÇÀ¾ì¤Ê¤É¤Îµï¼ò²°¶ÈÂÖ¤Î¤Û¤«¡¢»Í½½È¬µù¾ì¡¢¼Ç±º¿©Æù¡¢¼÷»Ê¡¢¾ÆÄ»¡¢²ÐÆé¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç¶ÈÂÖ¤Ê¤É40¥Ö¥é¥ó¥É°Ê¾å¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê°û¿©Å¹¤ò¹ñÆâ³°¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¿©»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄÍÅÄÇÀ¾ì¥×¥é¥¹¡×¡¢¿©Ä»¤äÁ¯µû¤Î²Ã¹©¡¦Î®ÄÌ¶È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸»º¼Ô¢ÎÈÎÇä¼Ô¢Î¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯¡Ö¿©»º¶È¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¡ÎALL-WIN¡Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¡¦¥Ôー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
HP¡§https://ap-holdings.jp/
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2001Ç¯10·î29Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹¡§ÊÆ»³ µ×
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¡°û¿©Å¹µÚ¤Ó¿©ÉÊÈÎÇäÅ¹¤Î·Ð±Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥óÅ¹¤Î²ÃÌÁÅ¹Êç½¸µÚ¤Ó²ÃÌÁÅ¹»ØÆ³
¡¡ÍÜ·Ü¾ìµÚ¤ÓËÒ¾ì¤Î·Ð±Ä
¡¡µù¶È
¡¡ÇÀ¶È
¡¡¿©Ä»¤Î½èÍý¡¢²Ã¹©µÚ¤ÓÈÎÇä
¡¡¿©ÉÊ¤Î²Ã¹©¡¢Î®ÄÌ¡¢Í¢½ÐÆþµÚ¤ÓÈÎÇä
ËÜÉô½êºßÃÏ¡§¢©171-0021 ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ£±ÃúÌÜ10-1 ISO¥Ó¥ë5³¬
