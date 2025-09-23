³ØÀ¸¤¬¡¢¥¢ー¥È¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¸òÎ®¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤Î¿¼¤ß¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¡ª¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤òË¬Ìä¤¹¤ë³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎÇ¤Ì¿¼°¤ò¡¢£±£°·î£·Æü¡¢»³Íü¸©ÃÎ»ö¡¢ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¤âÅÐÃÅ¤·¤Æ³«ºÅ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´18Ëç)

³Ø¹»Ë¡¿Í £²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢













ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡¸ø¼°£È£Ð :
https://fuji5lakes-forum.jp/







³Ø¹»Ë¡¿Í £²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢ ¸ø¼°£È£Ð :
https://www.akademeia21.ac.jp/



















¢¨¾åµ­¥Æ¥­¥¹¥È¤Ï¡¢²¼µ­¤è¤ê¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤



³Ø¹»Ë¡¿Í £²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢¡Ê³ØÄ¹¡§ÅÄºä¹­»Ö¡Ë¤¬


Ãæ³ËÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë


ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï


£²£°£²£µÇ¯£±£±·î¤Ë


¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤òË¬Ìä¤·


¥¢ー¥È¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¸òÎ®¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¦


³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー£±£·Ì¾¤ÎÇ¤Ì¿¼°¤ò


£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£·Æü¡Ê²Ð¡Ë


£±£·»þ～£±£¸»þ£³£°Ê¬


¡Ö²Ï¸ý¸Ð ²»³Ú¤È¿¹¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×¡Ê»³Íü¸©¡¦ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¡Ë


¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹




¢¡¡¡³ØÀ¸¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Ë¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¢¡¡¡



³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー£±£·Ì¾¤Ï


£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£²£±Æü～£²£µÆü¤Ë


À¤³¦Í­¿ô¤Î¥¢ー¥È¥·¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë


¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥é¥°¥Ê¥Óー¥Á»Ô¤ä


ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î


¥¯ー¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥»¥ó¥¿ー¤¬³èÆ°¤¹¤ë


¥¢ー¥Ð¥¤¥ó»Ô¤òË¬Ìä¤·


¥¢ー¥È¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹



¤³¤ì¤é¤Î³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ï


¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¤òÌÜÅª¤Ë


¶¦Æ±¤Ç¤Î¥¢ー¥ÈÀ½ºî¡¦¥®¥ã¥é¥êー¤Å¤¯¤ê¤ä¡¡


¸½ÃÏ³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¡¡


¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹



¤³¤Î³ØÀ¸Ë¬Ìä»ö¶È¤Ï


ÉÙ»Î¸Þ¸ÐÃÏ°è¤ÈÀ¤³¦³Æ¹ñ¤¬Ï¢·È¤·


ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñÅª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë


¡ÖÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Î


¡ÖÉÙ»Î¸Þ¸Ð¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¡¡


¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ


º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹



¤¼¤Ò³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー£±£·Ì¾¤ÎÊúÉé¤ä


¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤Î³èÆ°·×²è¤ò


¤´¼èºà¤¯¤À¤µ¤¤




¢¡¡¡»³Íü¸©¡¦ÀÅ²¬¸©Î¾ÃÎ»ö¤âÅÐÃÅ¡¡¢¡¡¡


¢¡¡¡É÷¸÷ÌÀÕ»¤ÊÉÙ»Î²Ï¸ý¸Ð¤ÇÇ¤Ì¿¼°¡¡¢¡¡¡



ÅöÆü¤Ï


»³Íü¸©ÃÎ»ö¡¦Ä¹ºê¹¬ÂÀÏº»á¡¡


ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¡¦ÎëÌÚ¹¯Í§»á¡¡


ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à²ñÄ¹¡¦ÅÄºä¹­»Ö¡¡¤¬ÅÐÃÅ


°Ê²¼¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹



£±.ÃÎ»ö¤Ë¤è¤ëÇ¤Ì¿¾Ú¼øÍ¿


£².³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ôー¥Á


£³.¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎË¬Ìä»ö¶È¤ÎÀâÌÀ



ÅöÆü¤Ï¡¢»³Íü¸©¡¦ÀÅ²¬¸©


£²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢¤Î³ØÀ¸¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿


£±£·Ì¾¤Î³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬ÅÐÃÅ¤·


¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤Î³èÆ°·×²è¤ä


¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹



ËÜÇ¤Ì¿¼°¤Î¼èºà¤ä


ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à


ÅÄºä²ñÄ¹¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー


¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï


²¼µ­¤Ë¤´Ï¢Íí¤ò



³Ø¹»Ë¡¿Í £²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢


³«È¯¡¦¹­ÊóËÜÉô¡¡¹­Êó¥Áー¥à



¢¡¡¡³µÍ×¡¡¢¡¡¡



¡ÌÆü»þ¡Í


£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£·Æü¡Ê²Ð¡Ë


£±7¡§£°£°～£±£¸¡§£³£°



¡Ì²ñ¾ì¡Í


²Ï¸ý¸Ð ²»³Ú¤È¿¹¤ÎÈþ½Ñ´Û


¢©£´£°£±－£°£³£°£´ »³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´


ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®²Ï¸ý£³£°£·£·－£²£°



¡ÌÅÐÃÅ¼Ô¡Í


»³Íü¸©ÃÎ»ö¡¡Ä¹ºê¹¬ÂÀÏº


ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¡¡ÎëÌÚ¹¯Í§


ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à²ñÄ¹¡¡


£²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢Íý»öÄ¹¡¦³ØÄ¹¡¡ÅÄºä¹­»Ö



¡Ì¼°¼¡Âè¡Í


¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÇÉ¸¯»ö¶È¡¡ÀâÌÀ


Ç¤Ì¿¼°


³ØÀ¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥¹¥Ôー¥Á




¢¡ ¡¡ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¢¡



¡ÖÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ï


ÉÙ»Î»³¤Î¿þÌî¤Ë¹­¤¬¤ë¼«Á³Ë­¤«¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê


É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê´Ñ¸÷¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë


¡ÖÉÙ»Î¸Þ¸ÐÃÏ°è¡×¤ò


¶µ°é¡¦·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë


ºÇÀèÃ¼¤Î¼óÅÔµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄÃÏ°è¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»


¿·¤¿¤Ê¹ÔÀ¯¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±


ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ


ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹



ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡¸ø¼°£È£Ð(https://fuji5lakes-forum.jp/)




¢¡ ³Ø¹»Ë¡¿Í £²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢ ¢¡¡¡



Âè£´¼¡»º¶È³×Ì¿¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·


¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤¬¼Ò²ñ¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ë¤Ï


¿Íºà¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤¬º¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹



¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¿¤ÀÂç³Ø¤Ç¡ÖÃÎ¼±¡×¤ò³Ø¤ó¤À¤À¤±¤Î¿Íºà¤Ï


À¸¤­»Ä¤ì¤Þ¤»¤ó


¤Þ¤¿¡¢¤¿¤ÀÀìÌç³Ø¹»¤Ç¡Öµ»Ç½¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤Î¿Íºà¤Ï


³èÌö¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó



¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢¿¦¾ì¤ä´ë¶È¡¢¶È³¦¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ


Í¥¤ì¤¿¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤Ï


¿Í´Ö¤À¤±¤¬È¯´ø¤Ç¤­¤ë¹âÅÙ¤ÊÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë


¡Ö£µ¤Ä¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÎÏ¡×¤È


¡Ö£µ¤Ä¤Î¿Í´Ö´Ø·¸ÎÏ¡×¡¡


¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¿Íºà¤Ç¤¹



£²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢¤Ï


¤³¤Î¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«¤Î¼ÂÁ©ÂÎ¸³Åª¤Ê¥«¥ê¥­¥å¥é¥à


¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥«¥ê¥­¥å¥é¥à¡×


¤ò³«È¯¤·


¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹



³Ø¹»Ë¡¿Í £²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢ ¸ø¼°£È£Ð(https://www.akademeia21.ac.jp/)



¡¡


£²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢¡¦¥°¥ëー¥× ÂåÉ½¡¡


³Ø¹»Ë¡¿Í £²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢ Íý»öÄ¹¡¦³ØÄ¹¡¡


ÅÄºä¹­»Ö¡¡



ÅìµþÂç³ØÂ´¶È¡¡Æ±Âç³Ø±¡½¤Î»


¡Ê¹©³ØÇî»Î¡§¸¶»ÒÎÏ¹©³Ø)



ÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Ç¤¢¤ëÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿


À¤³¦¤ÎÂçÅýÎÎ¡¦¼óÁê¤¬½¸¤Þ¤ë¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ðー


£´¿Í¤Î¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤¬ÆÃÊÌ²ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë


À¤³¦¸­¿Í²ñµÄ¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¤ÎÆüËÜÂåÉ½


¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö



¹ñÆâ³°£¸£¸£°£°Ì¾¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¥êー¥Àー¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤­¤¿


ÅÄºä½Î¡¦½ÎÄ¹¤Ç¤¢¤ê


¡ØÅÄºä¹­»Ö ¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ë¡Ù


¡ØÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤»ñËÜ¼çµÁ¡Ù


¡ØÃÎÀ­¤òËá¤¯¡Ù¡Ø¶µÍÜ¤òËá¤¯¡Ù¡Ø¿Í´Ö¤òËá¤¯¡Ù¡Ø±¿µ¤¤òËá¤¯¡Ù


¡ØÀ®Ä¹¤Îµ»Ë¡¡Ù¡Ø»Å»ö¤Î»×ÁÛ¡Ù¡¡


¡Ø¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¤È¤Ï²¿¤«¡Ù


¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ç


¹ñÆâ¡¦³¤³°£±£µ£°ºýÍ¾¤ÎÃø½ñ¤ò¾å°´



£²£°£²£³Ç¯£´·î¤«¤é


³Ø¹»Ë¡¿Í £²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢¡¡Íý»öÄ¹¡¦³ØÄ¹¡¡


¤Ë½¢Ç¤


£²£°£²£´Ç¯£¹·î¤«¤é


¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ñºÝÂç³Ø¤ä¹ñºÝ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯


Â¿Ê¸²½¶µ°é¤ÎÉáµÚºâÃÄ¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£»ÐËåÅÔ»Ô¶¨²ñ


¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿


£²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢¡¦¥°¥ëー¥×ÂåÉ½


¤Ë¤â½¢Ç¤




¢¡ ¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ ¢¡¡¡




¢¡ ¤ªÌä¹ç¤»Àè ¢¡¡¡



³Ø¹»Ë¡¿Í £²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢


³«È¯¡¦¹­ÊóËÜÉô ¹­Êó¥Áー¥à


Ã´Åö¼ÔÌ¾ ÀÄÌø¡¦¾®Åç


ÅÅÏÃ £°£³-£¶£·£·£·-£²£°£°£·



