¡ÚÂå´±»³±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¡Û¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¡Ø¥¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¥¸¥àÂå´±»³Å¹¡ÙOPEN¡ªÌµÎÁÂÎ¸³¼Â»ÜÃæ¡ª
¥¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¥¸¥àÂå´±»³Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½é¿´¼Ô¡¦±¿Æ°Ì¤·Ð¸³¤Ç¤â°Â¿´¡£
¸µ¥×¥íÁª¼ê¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿ÀìÍÑ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Âå´±»³¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥ß¥Ã¥È¤òÂÇ¤ÄÁÖ²÷´¶¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¡£
¥Ñ¥ó¥Á¡õ¥¥Ã¥¯¤ÇÁ´¿È¤ò»È¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯´À¤òÎ®¤»¤Ð¡¢¥ß¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¿á¤Èô¤Ó¡¢¿´¤Þ¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¡£
¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¡¢Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤È¶Ú¥È¥ì¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¡£
»éËÃÇ³¾Æ¤È°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËÜµ¤¤Ç¥«¥é¥À¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤¯¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¥¸¥àÂå´±»³Å¹¤Ç¤Ï¡Ö³Ú¤·¤µ ¡ß ¸ú²Ì¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢ËÜµ¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
HP¤Ï¤³¤Á¤é :
https://kicklife-gym.jp/
ÌµÎÁÂÎ¸³ ¼Â»ÜÃæ¡ª
¥¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¥¸¥àÂå´±»³Å¹¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡À º£¤À¤±¡ª¥¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¥¸¥àÂå´±»³Å¹ ¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¡¿
¤´¿·µ¬ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÅµ£±.
ÄÌ¾ï 5,500±ß¤ÎÂÎ¸³¤¬¡ÚÌµÎÁ¡Û¤Ë¡ª
ÆÃÅµ£².
ÄÌ¾ï 22,000±ß¤ÎÆþ²ñ¶â¤¬¡ÚÅöÆüÆþ²ñ¤ÇÌµÎÁ¡Û¤Ë¡ª
¤É¤Á¤é¤â 10·îËö¤Þ¤Ç¤Î¤´ÍèÅ¹¡¦¤´Í½Ìó¤¬ÂÐ¾Ý ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¥¸¥àÂå´±»³Å¹¤Ï¤³¤ó¤ÊÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡À ¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÈÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡É µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿ ¡¿
1. »º¸å¤ÎÂÎ·¿ÊÑ²½¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿
½Ð»º¸å¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ·¿¤¬Ìá¤é¤º¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°é»ù¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¿´¤âÂÎ¤âÍ¾Íµ¤ò¼º¤¤¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¥¸¥àÂå´±»³Å¹¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢±¿Æ°¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î»þ´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤Ç¤â¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤é³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î»þ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤â¡¢Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£
2. »Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤¿¤«¤Ã¤¿
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥¹¥È¥ì¥¹¤È±¿Æ°ÉÔÂ¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥¸¥à¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ã¥È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÁÖ²÷´¶¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤ê¡¢½µ1²ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬º£¤Ç¤ÏËè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¡£ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê¥È¥ìー¥Êー¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¿´¤âÂÎ¤â·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ±¿Æ°ÉÔÂ¤ÇÂÎÎÏÄã²¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¡¢³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤µ¤¨¤Ä¤é¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¤³¤Î¥¸¥à¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¥¤·¤¯ÃúÇ«¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂÎ¤¬·Ú¤¯Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤â¤°¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËèÆü¤òÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¥¸¥àÂå´±»³Å¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë5¤Ä¤ÎÍýÍ³
1. ´°Á´¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö
¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤«¤é¡¢±¿Æ°¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤¡£
2. Âå´±»³±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ
ÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤À¤«¤é¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3. ¸µ¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤è¤ëËÜ³Ê»ØÆ³
·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥È¥ìー¥Êー¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥Õ¥©ー¥à¤È°ÂÁ´À¤òÅ°Äì¥µ¥Ýー¥È¡£
4. ½é¿´¼ÔÂç´¿·Þ¡ª
±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â°Â¿´¡£ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ä¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
5. ÁÖ²÷¤Ê¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶
¥Ñ¥ó¥Ã¤È¶Á¤¯²÷²»¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡ªÃ£À®´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÁÖ²÷ÂÎ¸³¡£
¥¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¥¸¥àÂå´±»³Å¹¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó
½é¿´¼Ô¡¦±¿Æ°Ì¤·Ð¸³¤Ç¤â°Â¿´¡£
¸µ¥×¥íÁª¼ê¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿ÀìÍÑ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Âå´±»³¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥ß¥Ã¥È¤òÂÇ¤ÄÁÖ²÷´¶¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¡£
¥Ñ¥ó¥Á¡õ¥¥Ã¥¯¤ÇÁ´¿È¤ò»È¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯´À¤òÎ®¤»¤Ð¡¢¥ß¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¿á¤Èô¤Ó¡¢¿´¤Þ¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¡£
¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¡¢Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤È¶Ú¥È¥ì¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¡£
»éËÃÇ³¾Æ¤È°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËÜµ¤¤Ç¥«¥é¥À¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤¯¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¥¸¥àÂå´±»³Å¹¤Ç¤Ï¡Ö³Ú¤·¤µ ¡ß ¸ú²Ì¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢ËÜµ¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/170110/table/1_1_50a2ab4a16ba6e099042af16cc288dfa.jpg?v=202509230656 ]
HP¤Ï¤³¤Á¤é :
https://kicklife-gym.jp/
ÌµÎÁÂÎ¸³ ¼Â»ÜÃæ¡ª
Google¥Þ¥Ã¥×¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡ª
¥¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¥¸¥àÂå´±»³Å¹¤ÎÎÁ¶â¾ÜºÙ[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/170110/table/1_2_598b5c8c01d03e08b730918f3a93ed70.jpg?v=202509230656 ]
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/170110/table/1_3_5f02c89ae2efadda71428be2c6a20a7a.jpg?v=202509230656 ]
¥¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¥¸¥àÂå´±»³Å¹¤Ø¤´Æþ²ñ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
1. ÌµÎÁÂÎ¸³¿½¤·¹þ¤ß
¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤ËÌµÎÁÂÎ¸³¤Ø¡£HP¤è¤ê¤´´õË¾¤ÎÆü»þ¤ò¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HP¤Ï¤³¤Á¤é :
https://kicklife-gym.jp/
ÌµÎÁÂÎ¸³ ¼Â»ÜÃæ¡ª
2. ¤´Í½ÌóÆü»þÄ´À°
¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸õÊäÆü¤ò¤â¤È¤ËÆüÄø¤òÄ´À°¤·¡¢¤´Í½Ìó³ÎÄê¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¤´Í½ÌóÅöÆü¤´ÍèÅ¹
¤´Í½Ìó¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¥¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¥¸¥àÂå´±»³Å¹¤Ø¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ°¤¤ä¤¹¤¤¥¦¥§¥¢¡¢¼¼Æâ¥·¥åー¥º¡¢¿å¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¹¡£
4. ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°
¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤â±óÎ¸¤Ê¤¯¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£Å°Äì¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
5. ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÂÎ¸³
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»éËÃÇ³¾Æ¡¦°ú¤Äù¤á¡¦¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ê¤ÉÌÜÅª¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
6. ¤´Æþ²ñ
Æþ²ñ¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ë¤´Ç¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¤´Æþ²ñ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌµÍý¤Ê´«Í¶¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£