¡ØDelta Force¡Ù¿·¥·ー¥º¥ó¡Ö¥¦¥©ー¥¢¥Ö¥ì¥¤¥º¡×³«Ëë¡ª¡ØMETAL GEAR SOLID ¦¤: SNAKE EATER¡Ù¤ª¤è¤Ó¥Û¥éー±Ç²è¡Ø¥½¥¦¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â·èÄê
¹âÉÊ¼Á¤ÊFPS¥²ー¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤ëTeam Jade¤ÏËÜÆü¡¢Âç¿Íµ¤¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥åー¥¿ー¡ØDelta Force¡Ù¤ÎºÇ¿·¥·ー¥º¥ó¡Ö¥¦¥©ー¥¢¥Ö¥ì¥¤¥º¡×¤òPC¡¿¥³¥ó¥½ー¥ë¡¿¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡Ö¥é¥×¥¿ー¡×¡¢¿·¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢¥Þ¥Ã¥×¡Ö¥Õ¥©¥ë¥È¡×¡¢³Æ¼ï¿·Éð´ï¡¦¿·¥âー¥É¤ÎÄÉ²Ã¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥½ー¥ë¤Ç¤Î120FPSÂÐ±þ¤ò´Þ¤àÂçÉý¤Ê²þÁ±¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¿·Àï¾ì¡ª¥·ー¥º¥ó¡Ö¥¦¥©ー¥¢¥Ö¥ì¥¤¥º¡×¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü ¿·¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢¥Þ¥Ã¥×¡Ö¥Õ¥©¥ë¥È¡×
¥Ï¥ô¥©¥Ã¥¯ÀªÎÏ¤ËÀêµò¤µ¤ì¤¿¸ÅÂåÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µðÂç¤Ê¶®Ã«¤ò³è¤«¤·¤¿Á°Îã¤Î¤Ê¤¤½Ä¼´ÀïÆ®¤¬Å¸³«¡£Ç»Ì¸¤Ë¤è¤ë»ë³¦À©¸Â¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Àï¶·¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¿·¥Óー¥¯¥ë¡ÖF-45AÀïÆ®µ¡¡×
¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÆ®µ¡¤¬ÅÐ¾ì¡£¼çË¤¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÐ¶õ¡¦ÂÐÃÏ¡¦¥ìー¥ÀーÍ¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤ÊÊ¼Áõ¤òÅëºÜ¤·¡¢¶õÀï¤Î¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤òÀÚ¤ê³«¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¿·¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡Ö¥é¥×¥¿ー¡×
ÄÉÀ×¤ÈÂÐ´Æ»ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿Äå»¡¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡£Å¨¤ÎÂÀ×¤ò»ëÇ§¤Ç¤¡¢¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÅ¨¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶ÃÎ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¤ò½ê»ý¡£¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥®¥¢¡Ö¥Ï¥Á¥É¥ê¡×¤ÏÅ¨°ÌÃÖ¤Î¥Ô¥óÂÇ¤Á¤äEMP¥°¥ì¥Íー¥É¤Ë¤è¤ëË¸³²¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü ¿·Éð´ï¡ÖMK47¡×¡ÖMarlin¥ì¥Ðー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Õ¥ë¡×
MK47¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¢¥µ¥ë¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¡£Marlin¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥ì¥Ðー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¹â°ÒÎÏ¤ò¼Â¸½¡£
¡ü ¿·¥âー¥É¡ÖÀ©¶õ¸¢¡×¡Ö¥Áー¥à¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×
¡ÖÀ©¶õ¸¢¡×¤Ï¶õÃæÀï¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ß¥Ë¥âー¥É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢Éü³è¤äÌÜÉ¸³ÎÊÝ¤òÇÓ¤·¤¿Ä¾ÀþÅª¤Ê·â¤Á¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Áー¥à¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤â¼ÂÁõ¡£
¡ü ¡Ö¥Ó¥¯¥È¥êー¥æ¥Ê¥¤¥È¡×¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
»Ø´ø´±¤äÊ¬ÂâÄ¹¤¬¡Ö¥Ð¥ó¥«ー¡×¡ÖÂÐ¶õË¤¡×¡Ö±è´ßË¤Âæ¡×¤Î3¼ïÎà¤ÎÍ×ºÉ¤ò·úÀß²ÄÇ½¤Ë¡£Ìò³äÁªÂò¤ä¥é¥ó¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Àï½ÑÀ¤ÈÊó½·À¤¬ÂçÉý¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
▶¸ø¼°¡Ö¥Õ¥©¥ë¥È¡×¥Þ¥Ã¥×¥È¥ìー¥éー¤Ï¤³¤Á¤é
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=sOeAwo10NNs ]
¢£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬Â³¡¹¡ª¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¥âー¥É¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¡ü ¿·¥Ü¥¹¡Ö·ºÌ³½êÄ¹¡×
¡Ö¥¿¥¤¥É¥×¥ê¥º¥ó¡×¤Ë¿·¥Ü¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£Êª¸ì¤ò¿Ê¤á¡¢Èà¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤«¡Ö¥ì¥¤¥ô¥ó¡×Â¦¤ËÎ©¤Ä¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¼çÆ³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¡ü ¥Þ¥Ã¥×ÊÑ²½¡Ö¥é¥ä¥ê·ÌÃ«¡×
Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¡£±ì¤È±ê¤Ë¤è¤ê»ë³¦¤È°ÜÆ°¥ëー¥È¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ä©Àï¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü ÀïÍøÉÊ¡õ·ÐºÑ¥·¥¹¥Æ¥àºÇÅ¬²½
¿·¤¿¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡Ö3x3¶â¸Ë¡×¤ÎÊ£¿ô¥ëー¥È²òÊü¤ò¼ÂÁõ¡£ÀïÍøÉÊÊÝ¸î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æñ°×ÅÙÄ´À°¤ä¼ý½¸²ÁÃÍ¤ÎºÇÅ¬²½¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£1¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È――¹ë²ÚÊó½·¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¿·¥·ー¥º¥ó¤È1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ºÇÂç3,900¥Ç¥ë¥¿¥Á¥±¥Ã¥È¡¢14¼ï¤ÎÉð´ï³°´Ñ¡¢7¼ï¤Î¼ÖÎ¾³°´Ñ¤Ê¤É¹ë²ÚÊó½·¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Ñ¥Ã¥Á¥Îー¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ì´¤ÎÂç·¿¥³¥é¥Ü¼Â¸½¡ª¡Ø¥½¥¦¡Ù¡õ¡ØMETAL GEAR SOLID ¦¤: SNAKE EATER¡Ù»²Àï
¡ü ¡Ø¥½¥¦¡Ù¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿Íµ¤¥Û¥éー¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡Ø¥½¥¦¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬ÅÐ¾ì¡£¶áÀÜÀïÆ®¥Ð¥ó¥É¥ë¡Ê¥½¥¦¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºîÃæ¤Î¾ÝÄ§Åª¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºÆ¸½¤·¤¿Â¿¿ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¡ØMETAL GEAR SOLID ¦¤: SNAKE EATER¡Ù¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
ÅÁÀâÅª¥¹¥Æ¥ë¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØMETAL GEAR SOLID ¦¤: SNAKE EATER¡Ù¤È¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¡£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Îー¥Íー¥à³°´Ñ¡Ê¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡¦¥¹¥Íー¥¯¤ò¥â¥Áー¥Õ¡Ë¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡ØDelta Force¡Ù¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¹ë²Ú¥¹¥È¥êー¥Þー¥Þ¥Ã¥Á³«ºÅ¡ª
¡ØDelta Force¡Ù1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Î¡ØDelta Force¡Ù¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¤ä¡Ø¥½¥¦¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü³°´Ñ¤ò´Þ¤à¥ì¥¸¥§¥ó¥É³°´Ñ¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ó¤¬¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³²ÄÇ½¤Ê»îÍ·¥³ー¥Êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë»£±Æ²ñ¤ä¡¢Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ëyunocy¡¢¤±¤ó¤¡¢¥Õ¥¡¥óÂÀ¡¢SPYGEA¡¢rion¡¢¤¦¤©¤Ã¤«¡¢ÁÒ»ýÍ³¹á¤È¤¤¤Ã¤¿15Ì¾¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½Ð±é¤·¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¡Ö¥¦¥©ー¥¢¥Ö¥ì¥¤¥º¡×¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¤Íè¤Ø¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×――¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡ØDelta Force¡Ù
ºÇ¿·¤Î¸ø¼°ÇÛ¿®¤Ë¤Æ¡¢Team Jade¤Ï¡ØDelta Force¡Ù¤Îº£¸å¤Î¿Ê²½·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥á¥È¥êーµ»½Ñ¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Unreal Engine 5¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀï¾ìÉ½¸½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÀºÅÙÊªÍý¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¶î»È¤·¤¿¡ÖÁ´°èÇË²õ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·úÂ¤Êª¤¬ÇË²õ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò2026Ç¯½éÆ¬¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë¼ÂÁõÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¥âー¥É¤âÂçÉý¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥·¥Æ¥£¡×¥Þ¥Ã¥×¤Î³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ë¿åÃæÀïÆ®¤Î¼ÂÁõ¤ä¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¥Ü¥¹¤È¤·¤Æ»²Àï¤··âÇË¤·¤¿Å¨¤òÌ£Êý¤Ë´«Í¶¤Ç¤¤ë¿·¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¿·¥Þ¥Ã¥×¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØDelta Force¡Ù¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤âºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤ò¿ï»þÈ¯¿®Ãæ¡ª¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ØDelta Force¡Ù³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Delta Force
³«È¯¡§Team Jade
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡§TiMi Studio Group
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC/Consoles/Mobile
PCÈÇ&¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇÀµ¼°¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025Ç¯4·î22Æü
¥³¥ó¥½ー¥ëÈÇÀµ¼°¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025Ç¯8·î19Æü
ÎÁ¶â¡§´ðËÜÌµÎÁ¡¢¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê
¡ØDelta Force¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØDelta Force¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥ë¥¿¥Õ¥©ー¥¹¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¤Î¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥åー¥¿ー¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥âー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¤ä¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÉÙ¤ÊÉð´ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÍÆ¤ÇÅÐ¾ì¡£
Team Jade¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Team Jade¤Ï¡¢TiMi Studio Group¤Ë½êÂ°¡¢¡ØCall of Duty: Mobile¡Ù¤ä¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëPC¥·¥åー¥¿ー¥²ー¥à¡ØAssault Fire¡Ù¤Î³«È¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢BAFTA¤äTGA¤Ê¤É¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¶È³¦¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬½¸¤¦Àº±Ô³«È¯¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£