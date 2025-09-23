CTBC Flying Oyster¤¬LCP 2025 Champions¤ÇTeam Secret Whales¤ò¤¯¤À¤·Í¥¾¡
Riot Games, Inc.¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¥é¥¤¥¢¥Ã¥È¥²ー¥à¥º¡Ê¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¡¢¼ÒÄ¹/CEO¡§Æ£ËÜ ¶³»Ë¡Ë¤Ï¡¢League of Legends Championship Pacific¡ÊLCP¡Ë·è¾¡¤ÇCTBC Flying Oyster (CFO)¤¬3-0¤ÇTeam Secret Whales (TSW)¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Áー¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿HongQ¤Ë¤ÏFinals MVP¤Î±ÉÍÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9·î20Æü～21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿LCP Finals Weekend¤Ç¤Ï¡¢CTBC Flying Oyster¤ÈPSG Talon¤½¤·¤ÆTeam Secret Whales¤Î3¥Áー¥à¤¬Tien Son Sport Center¤Ë½¸¤¤¡¢¸½ÃÏ´ÑÀï¤Î´Ñ½°¤òÁ°¤Ë·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êLCP¤Î½é¥·ー¥º¥ó¤Ï·àÅª¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥²ー¥à¥Öー¥¹¡¢¥·¥çー¥Þ¥Ã¥Á¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÅù¤ÎMastercard, Taiwan Tourism Administration Vietnam, Sony Vietnam, Suntory Pepsico Vietnam Beverage, Pullman Hotels, Wink Hotels, and Hai Anh SportwearsÄó¶¡¤Ë¤è¤ë½µËö¤Î¤ªº×¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
FPT¡¢VNGGames¡¢Carry International¡¢PlayBrain¡¢Arcanist¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢MSI¡¢Unilumin¡¢COUGAR¡¢Panasonic¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿LCP 2025¤ÏCFO¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏPSG Talon¤äTSW¤È¶¦¤ËWorlds 2025¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î¥Áー¥à¤ÏLCPÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Piotr Pilich¡ÊHead of Product, Esports, LCP¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¸«»ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿CFO¤ò¿´¤«¤é¾Î¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î¥Áー¥à¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤³¤Î½é¥·ー¥º¥ó¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢ºÇ¹â¤Î¥·¥çー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ç®¤¤À¼±ç¤È¥µ¥Ýー¥È¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¿¼¤¯´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÎÏ¤Î¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤Worlds¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤ÏÉ¬¤º¤äÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¦HongQÁª¼ê ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö3-0¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¥á¥¤¥ÈÁ´°÷¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥×¥ìー¤ò¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¡×
¢¡Riot Games¡Ê¥é¥¤¥¢¥Ã¥È¥²ー¥à¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Riot Games¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¥µ¥Ýー¥È¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2006Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2009Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥åー¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¿ô¤ò¸Ø¤ëPC¥²ー¥à¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¡ØVALORANT¡Ù¡¢¡Ø¥Áー¥à¥Õ¥¡¥¤¥È ¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ëー¥ó¥Æ¥é¡Ù¡¢¡Ø¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡§¥ï¥¤¥ë¥É¥ê¥Õ¥È¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇºÇ¤â´ÑÀï¤µ¤ì¡¢¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄºÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂç²ñ¡ÖLeague of Legends World Championship¡ÊWorlds¡Ë¡×¤ä¡ÖVALORANT Champions Tour¡ÊVCT¡Ë¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥é¥¤¥¢¥Ã¥È¤Ï¡¢²»³Ú¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥Üー¥É¥²ー¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¨¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡ØArcane¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¼Ò¤ÎIP¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
