¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û±Ñ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Æ¡Ödemo!expo Afternoon Tea¡×¤ò³«ºÅ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤«¤±¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æºî¶Ê¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤ò¤ªÈäÏªÌÜ
2025Ç¯9·î22Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î±Ñ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Æ¡ÖCome Build the Future¡Ê¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ødemo!expo Afternoon Tea¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤è¤ê12Ì¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¡¢¤Þ¤¿¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¸ø¼ßÅÂ²¼¤ª¤è¤Ó¸ø¼ßÉ×¿ÍÅÂ²¼¤¬¤´Î×ÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¼°¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ç¥Æー¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤Æºî¶Ê¤µ¤ì¤¿²»³Ú¡ÖPLAY THE CITY¡×¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo¡Ê°Ê²¼¡¢demo!expo¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿Í¤È²»¿§¡Ê°Ê²¼¡¢¿Í¤È²»¿§¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤Æ²»³Ú¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØPark Track Picnic¡Ê¥Ñー¥¯¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤ò´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤ä¡¢¤ªÈäÏªÌÜÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢ËÜµ»ö¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÎPark Track Picnic ¥ì¥Ýー¥È±ÇÁü¡Ï
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=tC_vgbaZ8-A ]
¡ÎPark Track Picnic ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Ï
https://soundcloud.com/user-665373837/sets/parktrackpicnic
±Ñ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥Æー¥Þ¡ØCome Build the Future¡Ù¤òÈ¯¿®¤¹¤ë³¹Ãæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØPark Track Picnic¡Ù
¡¡¡ØPark Track Picnic¡Ù¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»×¤¤»×¤¤¤Ë²»¤ò¤¢¤Ä¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤Æ²»³Ú¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ëÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î»ëÅÀ¤ä´¶À¤Î¡É¤Á¤¬¤¤¡É¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Á¤¬¤¤¤¬º®¤¶¤ê¤¢¤¦Ì¥ÎÏ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤³¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²»½¸¤á¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸ø±à¤Î¤Ò¤È¤Ä¿Ù¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸ø±à¤Ï¡Ö¸òÎ®¤Î¾ì¡¢·Æ¤¤¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ¤â¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï»×¤¤»×¤¤¤Ë¼«Á³¤Î²»¤ä¡¢¤½¤³½¸¤Þ¤ë¿Í¡¹¤ÈÂÐÏÃ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¥×¥í¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥áー¥«ー ¤â»²²Ã¡£»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÁ´°÷¤«¤é²»¤Î·çÊÒ¤ò¤¦¤±¤È¤Ã¤Æ¶¦¤ËºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Park Track Picnic
[³«ºÅÆü]¡¡2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
[¾ì¡¡½ê]¡¡¿Ù¸ø±à¡ÊÂçºå»ÔÀ¾¶è¡Ë
[¼ç¡¡ºÅ]¡¡±Ñ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó
[¥×¥í¥Ç¥åー¥¹]¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿Í¤È²»¿§
[¥È¥é¥Ã¥¯¥áー¥«ー]¡¡¥¢¥Ä¥à¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë
[¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ñー¥È¥Êー]¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¿Í´Ö¡¢³ô¼°²ñ¼Òparks¡¢Í¸Â²ñ¼ÒJIKAN Design¡¢³ô¼°²ñ¼ÒRgraph
¡Ødemo!expo Afternoon Tea¡Ù¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡¡Ödemo!expo Afternoon Tea¡×¤Ë¤ÏPark Track Picnic¤Ë¤Æºî¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿12Ì¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ÐÀÊ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢Á´°÷¤Î²»¤Î¤«¤±¤é¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿²»³Ú¡ÖPLAY THE CITY¡×¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â²»¡¢¶âÂ°¤Î²»¡¢É÷¤Î²»¤Ë¡¢¾Ð¤¤À¼¤È¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¤«¤±¹ç¤ï¤µ¤ëÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤Ë¡¢¸÷¤òÅö¤Æ¤¿²»¸»¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê³åºÓ¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§British Embassy Tokyo
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§British Embassy Tokyo
demo!expo Afternoon Tea
[³«ºÅÆü]¡¡2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
[¾ì¡¡½ê]¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì ±Ñ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó 1³¬ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÊÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë
[¼ç¡¡ºÅ]¡¡±Ñ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§British Embassy Tokyo
2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ±Ñ¹ñÀ¯ÉÜÂåÉ½ ¥¥ã¥í¥ê¥ó¡¦¥Çー¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î±Ñ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡Ö¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤á¤¿²»¤¬°ì¤Ä¤Î²»³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎAfternoon Tea¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¸ø¼ß¡¦¸ø¼ßÉ×¿Í¤Î¤´Î×ÀÊ¤Î¤â¤È¡¢±Ñ¹ñ¤Î¡Ö¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë³×¿·¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§British Embassy Tokyo¡¡
¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÀÑ¤ßÌÚ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿±Ñ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¤Ç³×¿·Åª¡¢¤½¤·¤Æ±Ñ¹ñ¤é¤·¤¤¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ä¾®¤µ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊª¸ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÀÑ¤ßÌÚ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤«ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¹ñ¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹ñ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Âçºå¤ÇÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î°ÎÂç¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î²áµî¡¢¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò½ä¤ëË×Æþ·¿¤ÎÎ¹¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡ÖCome Build The Future¡Ê¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¥×¥í¥°¥é¥Þー¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¤¥À¡¦¥é¥Ö¥ì¥¹¤Î¶ÈÀÓ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢½é´ü¤Î·×»»µ¡¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Á¥«ー¥É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÎÀþºà¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÑ¤ßÌÚ¤ò½Å¤Í¤¿¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°ÎÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¿Æ»Ò¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò±Ç¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ë×Æþ·¿ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢±Ñ¹ñ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤ê¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈPIX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÊ¸²½¡¢²Ê³Ø¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁÏÂ¤À¤È³×¿·À¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◼️¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥Ñー¥È¥Êー
³ô¼°²ñ¼Ò¿Í¤È²»¿§
¿Í¤È²»¿§¤Ï¡Ö¤Á¤¬¤¤¤Ë¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤Á¤¬¤¤¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦¶µ°é¸¦µæ¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤ä²ÈÄí¡¢ÃÏ°è¤Î½¬¤¤»ö¶µ¼¼¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ã³²»ù¶µ°é¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¿Í¤Ó¤È¤ÈÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¡ÖÄ©Àï¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://hitoto-neiro.jp(https://hitoto-neiro.jp/)
demo!expo¤È¤Ï
¡ÎÃÄÂÎÌ¾¡Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo
¡Î½êºßÃÏ¡ÏÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-12-11 °¦¹¸¥Ó¥ë4F
¡ÎÀßÎ©¡Ï2023Ç¯4·î13Æü
¡ÎÂåÉ½Íý»ö¡Ï²Ö²¬
¡ÎÍý»ö¡Ïº£Â¼ ¼£À¤¡¢²¬ËÜ ±ÉÍý¡¢ÉÚÅÄ ¿®Íº¡¢Ä¹°æ ·ò°ì¡¢µ×²¬ ¿òÍµ¡¢»³º¬ ¥·¥Ü¥ë
¡Î¼ç¤Ê³èÆ°¡Ï³¹¤«¤é¡Ö¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡õ¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー½¸ÃÄ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://demoexpo.jp/
demo!expo¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°
ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎËüÇî¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤¬¾¡¼ê¤Ë½¸¤¦µòÅÀºî¤ê¡ØEXPO¼ò¾ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤ä¡¢ÃÏ°è¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¸ì¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEXPO¼ò¾ì¡×¤òÁ´¹ñ¤Ç³«¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËüÇî´Ø·¸¼Ô¤È°ìÈÌ¿Í¤¬Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯½Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Æ±Ç¯7·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¤Þ¤Ç1000ÆüÁ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢´ØÀ¾2ÉÜ4¸©¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÀÄ¿¹¤«¤é¼¯»ùÅç¤Þ¤ÇÌó75²ó³«ºÅ¡¢Îß·×5,100¿Í°Ê¾å¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏµòÅÀ³«Àß¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¡¢Æ±»þÂ¿È¯Åª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·ー¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ØÀ¾¤«¤éÁ´¹ñ¡¦À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.exposakaba.jp/
ËüÇî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°ìÍ÷
¤¢¤¿¤é¤·¤¤Âçºå¤ß¤ä¤²·×²è¡¡by Âçºå¤¨¤¨YOKAN
Âçºå¤Î´é¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¡È¤ß¤ä¤²²Û»Ò¡É¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢´ØÀ¾¤ÎÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÂçºå¤ß¤ä¤²¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¤òºî¤ê¡¢Âçºå¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ(https://2ngen.jp/ningenworks/osakaeeyokan/)
EXPOÂç³Ø
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Á¼°¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ê2023Ç¯4·î¤Ë¡ØEXPOÂç³Ø ´ØÂç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ù¤ò³«ºÅ¡Ë
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ(https://machigotoexpo.jp/project/kandai-banpakubu/)
EXPO TRAIN
±èÀþ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦´ë¶È¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÎó¼ÖÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÆÏ¤±¤ëÂßÀÚÎó¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ê2023Ç¯7·î¤Ë¡ØEXPO TRAIN ¶áÅ´¹æ¡Ù¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¡ØEXPO TRAIN ºåµÞ¹æ¡Ù¤ò³«ºÅ¡Ë
EXPO TRAIN ¶áÅ´¹æ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-train-20230907/)
EXPO TRAIN ºåµÞ¹æ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-train-hankyu-20240620/)
¥ä¥ä¥³¥·Áñ¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ª¤¯¤ê¤â¤Î¡¡by Panasonic
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥Î¥â¤Î¹ñ¡×¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ò²ò¤Êü¤ÄÂÎ¸³¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥½¥¦¥¾¥¦¡ÊÁÛÁü¡¢ÁÏÂ¤¡Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000027724.html)
³¹¤«¤éÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎËüÇî
demo!expo¤Ï¡Ö³¹¤Î¿Í¤ò¼çÌò¤Ë¡¢³¹¤«¤éËüÇî¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢³¹¤«¤é¤â¤¦1¤Ä¤ÎËüÇî¡Ö¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¡×¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«Ëë3Ç¯Á°¡ØEXPO TEAM CAMP 2022¡Ù³«ºÅ
2021Ç¯9·î¤Ëdemo!expo¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î2022Ç¯3·î¤ËËÜÃÄÂÎ¤Î½é¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØEXPO TEAM CAMP 2022¡Ù¤ò¡¢Ì´½§¤ÇËüÇî½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
ËüÇî´Ø·¸¼Ô¤ä´üÂÔ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡£¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¸òÎ®¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000027724.html)
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://demoexpo.jp/camp2022/)
³«Ëë2Ç¯Á°¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî2023¡Ù³«ºÅ
³«Ëë2Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë2023Ç¯4·î13Æü¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî2023¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢Âçºå¤òÉñÂæ¤ËÌó1¥ö·î¤Î´Ö¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼èÁÈ¤ò³¹¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000027724.html)
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-carnival-20240201/)
³«Ëë1Ç¯Á°¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡Ù¡¢¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÙÈ¯É½
³«Ëë1Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë2024Ç¯4·î12Æü¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÂçºå¤Î³¹¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡Ù¤Î¼Â»Ü¡¢¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ù¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-tour-20240606/)
³«ËëÈ¾Ç¯Á°¡ØHH EXPO¡Ù¡¢¡ØEKI EXPO¡Ù¡ØEXPO OPEN STREET¡Ù³«ºÅ
³«ËëÈ¾Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë2024Ç¯10·î13Æü¤Ë¡¢ÇßÅÄ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¤³¹¤ÎÍ·¤ÓÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ödemo!tape¡×¤ò³«»Ï¡£ËüÇîµ¡±¿¾úÀ®¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHH EXPO¡×¡¢¡ÖEKI EXPO¡×¡¢¡ÖEXPO OPEN STREET¡×¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000139145.html)