個人・専門家・フリーランスは必見！【個人名にこだわってテレビ出演を獲得しブレイク！】新動画公開を井上岳久のYouTubeチャンネルでを公開！広報スキル「ネーミングPR」を駆使し広報で個人を売りだそう！

テーマ：ネーミングPR

レナウンの「通勤快足」やヤッホーブルーイングの「水曜日のネコ」のように、ネーミングは商品の売上を飛躍的に伸ばす強力なPR戦略です。商品の機能や特徴を直接的に表現するだけでなく、「絶滅危惧野菜」のように社会貢献性を感じさせたり、「カレーは飲み物。」のようにユーモアや意外性を取り入れたりすることで、消費者の興味を引きつけます。

また、「カレー総合研究所」のように専門性や権威性を打ち出すことでブランディングを確立し、「野菜ソムリエ」のようにシンプルで覚えやすい名前に変更することで、一般への認知度を飛躍的に向上させる効果もあります。個人名でも「一条もんこ」のように覚えやすい名前に変えることで、メディア露出が増え、ブレイクにつながる事例もあります。

これらの事例が示すように、ネーミングは単なる名称ではなく、ターゲットの心に響き、商品やサービスの魅力を伝え、ブランドイメージや認知度向上に大きく貢献する重要な要素なのです。

