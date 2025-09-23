＝LOVE　「北海道日本ハムファイターズ × 千葉ロッテマリーンズ戦」 にてパフォーマンスを披露！ファイターズファンのメンバー高松瞳が試合前のファーストピッチに初挑戦！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2月26日(水)に発売した18th 両A面シングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』が、デビューシングルから「18作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を達成。また『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計7,500万回再生を突破し、TikTokでの総再生回数では18億回再生越え、さらにC/W収録曲の『超特急逃走中』においてもTikTok総再生回数が7億回を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

昨日、北海道・北広島市にある エスコンフィールドHOKKAIDOにて 「北海道日本ハムファイターズ × 千葉ロッテマリーンズ戦」 が行われ、＝LOVEが北海道日本ハムファイターズの応援に駆け付けた。

北海道日本ハムファイターズファンを公言している、メンバーの高松瞳が試合前のファーストピッチにも初挑戦。

メンバーが見守る中、勢いよく投げたボールは左に大きく逸れたものの、堂々としたピッチングにメンバーと観客からは暖かい大きな拍手が贈られた。

3回裏終了後には、きつねの耳と尻尾をモチーフにしたアイテムを着用してグラウンドに登場し、ファイターズの応援ダンス“きつねダンス”を披露！キュートなダンスで来場者を魅了した。

さらに、試合後には＝LOVEによるスペシャルミニライブを披露。ユニフォームには、メンバーそれぞれの背番号を背負い、“きつねダンス”で使用した、きつねの耳と尻尾をモチーフにしたアイテムを着用し、この日だけの特別なステージとなった。

TikTokの総再生回数18億回再生を突破した話題の楽曲 『とくべチュ、して』 をはじめ、“推し”の幸せを願いながらも「永遠にアイドルでいてほしい」と思うファンの強い愛情を歌った究極のラブソング『絶対アイドル辞めないで』、音源を使用した「#体幹チャレンジ」 がTikTokで話題の『超特急逃走中』 を連続でパフォーマンス。８月に配信限定曲として発表された 『内緒バナシ』では、会場全体が一体となり大きな盛り上がりを見せた。さらに『Oh！Darling』、『「ドライブ デート 都内」』 『青春″サブリミナル″』 と楽曲を連続で披露し、ラストは10月８日(水)に発売される19thシングルの表題曲として先日Music Videoが公開された、佐々木舞香がセンターを務める『ラブソングに襲われる』 で締めくくり、全8曲の熱いパフォーマンスで球場を盛り上げた。

リーダーの山本杏奈は、「このステージでパフォーマンスをさせていただけて、本当に嬉しいです！ありがとうございます！」と喜びを伝え、ファーストピッチを務めた高松瞳も「皆さんの声援に勇気をいただいて、頑張ることができました！皆さん見守ってくれてありがとうございました！」と感謝を伝えた。

10月8日(水)には、19thシングルの発売を控え、＝LOVE史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中と、さらに勢いが加速する=LOVEに今後も大注目してほしい。

■「北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ戦」 スペシャルミニライブ

〈SETLIST〉

1. とくべチュ、して

2. 絶対アイドル辞めないで

3. 超特急逃走中

MC

4. 内緒バナシ

5. Oh！Darling

6. 「ドライブ デート 都内」

7. 青春″サブリミナル″

8. ラブソングに襲われる

【リリース情報】

★19th シングル『ラブソングに襲われる』2025年10月8日に発売

https://equal-love.jp/news/detail/10315

★新曲 『ラブソングに襲われる』 Music Video

https://youtu.be/_cf4UTe1qrY

『ラブソングに襲われる』

作詞：指原莉乃

作曲：Yu-ki Kokubo, YUU for YOU

編曲：YUU for YOU

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Mastered by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：らん先生

★『ラブソングに襲われる』 先行配信中

https://equallove.lnk.to/LOVESongniOsowareru

★18th 両A面シングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 好評発売中

https://equal-love.jp/feature/specialsite_18thsingle

■18th両A面シングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 楽曲配信はこちら

https://equallove.lnk.to/tokubechu_koisuki

■『とくべチュ、して』Music Video

https://youtu.be/F3P8vcZkIh4

『とくべチュ、して』

作詞：指原莉乃

作曲：浦島健太、菊池博人

編曲：菊池博人

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：SACO MAKITA

★映像商品 『イコノイジョイ2024』

2025年9月24日発売

https://equal-love.jp/news/detail/10321

【コンサート情報】

＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」

2025年9月6日(土)、7日(日) 広島県・広島サンプラザホール

2025年9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト

2025年10月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)

2025年10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

2025年11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2025年11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ

2025年11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる

2025年12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホール

and more…

詳細はHPにて

https://equal-love.jp/feature/specialsite_8thconcert

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『＝LOVE』 でメジャーデビュー。これまでに18作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春“サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル『ナツマトぺ』、15thシングル『ラストノートしか知らない』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム『全部、内緒。』でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2024年9月7日・9月8日には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、＝LOVE史上最大規模となる＝LOVE 7周年コンサート「＝LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催し、2日間で約3.6万人を動員した。

2025年2月に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでスタートした、＝LOVE ARENA TOUR 2025「～Timeless Tales～」は追加公演を含め全5会場12公演を開催し、約11.5万人を動員し大盛況を収める。

2月26日に通算18枚目となるシングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は7,500万回、TikTokの総再生回数も18億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。2025年9月、広島県・広島サンプラザホールを皮切りに＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」がスタートした。

＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP：https://equal-love.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/@equallove_

■X：https://x.com/Equal_LOVE_12

■Instagram：https://www.instagram.com/equal_love.official/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@equal_love_12