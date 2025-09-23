【新製品】人気の小型レーザー彫刻機がさらにパワーアップ！LaserPecker「LP2 Plus」が登場

MotionSea Co.,Limited

ポータブルレーザー彫刻機分野をリードするLaserPecker（本社：中国深セン、代表取締役：謝清鵬）は、この度、ポータブルレーザー彫刻機の最新モデル「LP2 Plus」を、9月23日（火）より販売開始いたします。

本製品は、ご好評いただいております「LP2」の性能をさらに高めたアップグレードモデルです。出力、彫刻速度、解像度といった主要なスペックを大幅に向上させ、プロフェッショナルなクリエイターのニーズに応える高いパフォーマンスを実現しました。

LP2 Plusの主なアップグレードポイント

1. 出力強化：5Wから10Wへ、パワフルな彫刻が可能に

従来の「LP2」の5Wから、2倍の10W出力へとパワーアップしました。これにより、より深く、より鮮明な彫刻が可能となり、カット能力も飛躍的に向上しています。

2. 彫刻速度が6倍に高速化

クリエイティブの効率を大幅に向上 LP2の600mm/sに対し、LP2 Plusは4000mm/sという驚異的な速度を実現。これにより、作業時間が大幅に短縮され、効率的な作品制作をサポートします。

3. 4K解像度に対応：超精密な表現が可能に

従来の1K/1.3K/2K解像度に加え、4K解像度に対応しました。これにより、細部までこだわり抜いた、より高精細で美しい彫刻が可能となり、表現の幅が大きく広がります。

製品概要

LP2 VS LP2 PLUS

●製品名：LaserPecker LP2 Plus

●販売開始日： 2025年9月23日(火)

希望小売価格： 169,900円（税込）

※発売記念特別価格：119,800円（税込） ※期間限定

●公式オンラインストア：https://jp.laserpecker.net/products/laserpecker-lp2-plus-10w-diode-laser-engraver

より速く、より高精細に。進化した「LP2 Plus」が、あなたのアイデアを素早く、そして驚くほど精緻にカタチにします。

革新を証明し続けてきたブランド「LaserPecker」

LaserPecker（レーザーペッカー）は2017年の創業以来、スタートアップから世界をリードする存在へと進化し、すでに20万人以上のユーザーに愛用されています。LP1からLP5の各シリーズは、コンパクトながら高性能で操作性に優れ、常にユーザーの創造活動を支援してきました。LX2の登場は、同社がポータブル領域を超え、デスクトップという新たな舞台でプロフェッショナル市場に挑む象徴であり、企業理念の「創造力を解き放て」を力強く体現します。

【会社概要】

会社名：Shenzhen Hingin Technology Co.,Ltd

所在地：Rm 4001, W. Tower, Galaxy WORLD, Shenzhen, China

日本支社：LaserBird株式会社

事業内容：レーザー彫刻機の開発・販売、およびDIY・創作関連のソリューション提供

設立：2017年

公式サイト：https://jp.laserpecker.net/

X(旧Twitter):https://x.com/laserpeckerjp

Instagram:https://www.instagram.com/laserpeckerjapan/