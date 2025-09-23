世界最大級の柔術世界大会（SJJIF WORLD 2026)が、国立代々木競技場第一体育館で開催決定！（2026/9/3～9/6）

特定非営利活動法人SJJJF スポーツ柔術日本連盟

SJJIF（スポーツ柔術世界連盟）、ASJJF（同アジア連盟）およびSJJJF（同日本連盟）は、2025年9月22日（月）都内某所にて『SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2026』開催発表の記者会見を行いました。

会見には、スポーツ柔術世界連盟代表・ジョアン・シウバ、アジア連盟代表・エヂソン篭原、日本連盟代表・村田良蔵、アジア連盟イベントディレクター山田ミリアン、山田ミルトン、2025年の本大会で金メダル４つを獲得したガブリエリ・ペッサーニャ選手らが登壇。

来年の開催地を国立代々木競技場 第一体育館とし、過去最大規模となる参加者8,000人を目標に準備を進める旨を発表しました。

スポーツ柔術世界連盟(SJJIF)代表・ジョアン・シウバ

「大会は組織力と選手の力が合わさってこそ大きくなる。日本での運営は昨年、今年ともに素晴らしく、演出・雰囲気は圧巻でした。来年はさらに規模を拡大し、世界中の皆さんと共に成長を続けます。」

「2024年は約4,500人、2025年は5,500人以上が参加し、70ヶ国から集まりました。来年は8,000人を目標に、皆さんとさらに大きな大会を目指します。」

スポーツ柔術アジア連盟(ASJJF)代表・エヂソン篭原スポーツ柔術日本連盟(SJJJF)代表・村田良蔵

「世界大会は、世界中の柔術家が、技術だけでなく文化や友情を共有する特別な舞台。

世界をつなぐ世界連盟(SJJIF)、アジアをまとめるアジア連盟(ASJJF)、さらに日本連盟(SJJJF)が重なるとき、柔術は日本から世界へ、世界から日本へと循環し、より大きな力になります。

2026年大会は、その連携の強さを証明する大会にします！」

「2024年は大型モニター、2025年は火花演出などで会場の一体感を高めました。2026年は視覚・音響をさらに強化し、“柔術史上初”級の屋内演出も検討しています！音楽・MC・ライブパフォーマンスを含め、選手と観客の感情を最大化するショーを創ります！」

スポーツ柔術アジア連盟(ASJJF)イベントディレクター・山田ミルトン会場となる国立代々木競技場第一体育館 （(C)️vacant - stock.adobe.com）

SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2026 開催概要

日時：2026年9月3日（木）～2026年9月6日（日）

会場：国立代々木競技場 第一体育館（JR原宿駅から徒歩5分）

※史上初めて柔術競技で使用される

参加選手数：目標8,000人

スポーツ柔術アジア連盟(ASJJF)イベントディレクター・山田ミリアン【開催レポート】SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2025について

「2025年9月18日から21日までの4日間、千葉県千葉市の千葉ポートアリーナで開催された今年の世界大会には、70ヶ国から参加した選手5,500人を含め、観客を合わせて延べ3万人が来場しました。」

開会式前の会場の様子会場は連日観客で埋め尽くされた

【４冠達成！】道着階級別、道着無差別級、ノーギ階級別、ノーギ無差別級 -- すべての部門で優勝を果たした ガブリエリ・ペッサーニャ選手。

ガブリエリ・ペッサーニャ選手のSJJIF主催大会への参戦は今回が初めてでした。

「この大会に参加できて本当に嬉しいです。自分の経験を次世代や子どもたちのモチベーションにつなげたい。来年は仲間をもっと連れて、必ず戻ってきます。」

黒帯 ガブリエリ・ペッサーニャ選手（ブラジル）

（ASJJF 公式facebookより）（写真左から）アジア連盟代表・エヂソン篭原、世界連盟代表・ジョアン・シウバ、日本連盟代表・村田良蔵（写真左から）日本連盟代表・村田良蔵、世界王者・ガブリエリ・ペッサーニャ選手、日本連盟副理事・廣鰭翔大

なお、来月の2025年10月12日（日）・13日（月・祝）には、日本連盟主催の「全日本柔術選手権」および「柔術甲子園」が、国立代々木第二体育館にて開催される予定です。大会には1,000名以上の選手が参加を見込んでいます。

SJJJF スポーツ柔術日本連盟 スポンサー企業

お問い合わせ先

特定非営利活動法人ＳＪＪＪＦ スポーツ柔術日本連盟

担当：村田（むらた） sjjjf@jiujitsu.co.jp

スポーツ柔術日本連盟 公式HP :https://sjjjf.org/

撮影：MURATA Ai