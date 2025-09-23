【新設】世界基準の育成を導入した「ラージョサッカースクール」が千葉・流山エリアで開校

合同会社バロンピエスポーツマネジメント

合同会社バロンピエスポーツマネジメント（代表：砂川太希）は、5～8歳の子どもを対象とした新しいスタイルの「ラージョサッカースクール」を流山/松戸/三郷/柏/吉川周辺エリアにて2025年9月に開校いたします。

【スクールの特徴】

ラージョサッカースクールは、従来の「サッカー技術の習得」だけに留まらず、子どもの成長を幅広く支える育成型プログラムを導入しています。

サッカー経験を問わず参加可能

初心者から経験者まで、レベルに合わせて楽しく学べる環境を整備。

欧州育成メソッドの導入

バルセロナをはじめとする欧州での指導経験を持つコーチが、世界基準の育成を提供。

運動能力の土台づくり

走る・跳ぶ・投げるなど、多様な動きを取り入れた「コーディネーショントレーニング」を採用。サッカーだけでなく、スポーツ全般に活きる基礎能力を育成。

戦術理解の育成

個人技術だけでなく「状況判断」「考える力」を重視。小学生年代から国際基準のサッカーを学びます。

参加しやすい料金設定

1回ごとの参加型（1,000円）で、気軽に参加可能。好きな時に参加できる継続しやすい仕組みを採用。

【9月開催概要】

日時：

2025年9月20日（土）9:00～10:00

2025年9月27日（土）9:00～10:00

※10月以降も毎週土曜日の午前中に開催していきます。



会場：流山・松戸エリアの人工芝フットサルコート

「Z FUTSAL SPORT松戸流山」

対象：年中～小2（5～8歳）

定員：先着20名限定

参加費：1,000円



申し込み方法：公式LINEよりお申し込みください。

https://lin.ee/pRFuQGT(https://lin.ee/pRFuQGT)

代表コメント（砂川太希）

「ラージョサッカースクールは、サッカーを通じて子どもたちが自信を持ち、仲間と共に成長できる場所を目指しています。地域に根ざしながらも、将来的には世界で活躍できる人材が育つ環境を創り上げたいと考えています。」

会社概要

合同会社バロンピエスポーツマネジメント

所在地：東京都港区

代表者：砂川太希

事業内容：サッカースクール運営(TEC-TAC FOOTBALL TRAINING、プエンテ入間サッカースクール)育成クラブ「CFラージョ」の運営、海外短期留学プログラムの企画・運営