英国王立造幣局新作！『二人のジョージ』登場

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「2025 アメリカ独立戦争250周年 ジョージ3世＆ジョージ・ワシントン プルーフ金/銀貨」を、2025年9月23日（火）に発売いたしました。

商品概要

1775年。世界制覇をめぐる激動の時代に、アメリカ独立戦争が勃発しました。その両陣営を率いたのが、英国の国王ジョージ3世と、独立軍を率いたジョージ・ワシントンでした。

片や英国のジョージ3世。男性君主としては英国史上最長の在位期間を記録した国王。

一方、アメリカ13植民地は重税や自由の制限に反発し、ついに反乱へと発展。ワシントンの指導のもと独立を勝ち取り、やがて彼は初代大統領に就任しました。

胸躍る歴史を刻むこのコインには、まるで「ダブルポートレート」のように同時に二人の肖像が刻まれております。なお、コインの縁に1776年7月4日のアメリカ独立宣言の最後の一節「OUR LIVES, OUR FORTUNES AND OUR SACRED HONOR（我らの生命、財産、そして聖なる名誉）」が印象的。

『二人のジョージ』をテーマにした特別パッケージとともに、ベラ・ビグス(Bella Biggs)氏によるデザインのダブルポートレートは、英国コインの技術と芸術の高さを示す好例なのではないでしょうか。

ぜひお早めにご予約くださいませ。

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/products/list?name=%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E6%88%A6%E4%BA%89

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

＜公式SNS＞

YouTubeをはじめとしたSNSを通じ、コインの持つ2つの魅力「資産的な魅力」「情緒的な魅力」を発信しております。



・YouTubeチャンネル「Coin Palace」：https://www.youtube.com/channel/UCC37n9SmLq09_q_F6BYV7lg

・X(Twitter)：https://twitter.com/coinpalace

・Instagram：https://www.instagram.com/coinpalace/

・Facebook：https://www.facebook.com/coinpalace.jp/

・LINE：https://line.me/R/ti/p/%40002kqqgx





＜コーポレートサイト＞

https://coinpalace.co.jp/





株式会社コインパレス

所在地：神戸市中央区熊内橋通7丁目１-１３神戸芸術センター30階

設 立：2016年2月（創業2012年12月）



事業内容：

・コインの売買

・出版事業

・セミナー事業

・オークション代行事業

・鑑定代行事業