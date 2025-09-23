ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、「食」と「農」にまつわるテーマをＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがゆるふわっと配信するＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」で、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。

９月２３日（火）１８時から、秋元真夏さんがセイカ食品株式会社の日置工場を訪れ「南国白くまアイス」の工場に潜入取材する動画を公開します。

今回は、秋元真夏さんがＪＡタウンのショップ「ＪＡ鹿児島県経済連 鹿児島の味『ふるさと便』」で販売している「南国白くま」の美味しさの秘密を解き明かすべく、製造工場を見学し、担当者に取材を行いました。

また、「南国白くまＤＸ」や「南国白くまモナカ」も実食し、鹿児島名物の「南国白くま」の魅力をお届けします。

ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」

配信タイトル：秋元真夏が鹿児島名物「南国白くま」の工場へ潜入取材！！

ゆるふわちゃんねる： https://youtube.com/@yurufuwa_time

■番組で紹介した商品はこちら！

南国白くまＤＸいちご詰め合わせ(DXI－43) https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-514/

南国白くま&モナカ詰め合わせ(N&M－43) https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-513/

ＪＡタウン「ＪＡ鹿児島県経済連 鹿児島の味『ふるさと便』」

https://www.ja-town.com/shop/c/cD9/

番組概要

・タイトル：「食」と「農」のゆるふわバラエティ ゆるふわたいむ

・公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねる

https://youtube.com/@yurufuwa_time

・内容：日本の「食」と「農」を幅広い世代にもっと身近に感じてもらうことを目的に、ＭＣの秋元真夏さんがＪＡタウンの商品を通じて「食」と「農」の魅力をゆるふわっとお届けする番組。

・配信日：毎週火・金 １８時

※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

■産地直送通販サイト「ＪＡタウン」特設ページ「秋元真夏の『おいしい』を集めました。」

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eyrfw3/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown