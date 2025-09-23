【新商品】【アルミ一体構造で高強度＆軽量!!】自転車パーツブランド「GORIX」から、フラットペダル(GX-MA715)が新発売!!

GORIX株式会社

GORIX 自転車ペダル GX-MA715

「“アルミ一体構造で高強度＆軽量"」

軽量で剛性に優れたアルミ合金ボディと、

耐久性抜群の 2DUベアリング を搭載したフラットペダルです。

最大厚み20mm以下の薄型設計により、効率的なペダリングと高い安定感を両立しています。



オフロードのトレイルでも、ロードでの長距離ライドでも、

シューズをしっかりキャッチする滑り止めピンと広めの踏み面が確実なグリップを発揮します。

さらにアルミ一体構造＋中空肉抜きデザインにより、強度を損なわず軽量化を実現し、

排泥性も高く、雨や泥の中でも性能をキープします。



ペア重量はわずか248gで、軽さとタフさを兼ね備え、ロード、クロスバイク、MTB、

通勤・通学用の自転車まで幅広く対応します。

標準的な9/16インチ規格で装着でき、ペダルレンチや六角レンチで簡単に交換可能です。



軽量 × 薄型 × 高耐久 ― コストパフォーマンスに優れ、

特に初心者や街乗りをメインとするユーザーにおすすめするペダルです。

特徴

●アルミ一体構造で高強度＆軽量

●20mm以下の薄型設計で効率的なペダリング

●滑り止めピンで高いグリップ力を発揮

●2DUベアリングで滑らか＆耐久性抜群

●軽量248g/ペアでロングライドでも疲れにくい

●汎用9/16インチ規格で様々な自転車に対応

●高性能×低価格、コスパに優れたペダル

商品の特徴

【アルミ合金一体構造】

ジョイントや溶接のない一体成型ボディで、剛性が高く、

強い踏力や荒れた路面の衝撃にも安心して使用可能です。

耐腐食性に優れたブラック仕上げで見た目もスマートです。

【薄型ロープロファイル設計】

最大厚み20mm以下で、薄型設計により足の安定感が増し、効率的なパワー伝達を実現しました。

踏み替えもスムーズで、自転車との一体感を強く感じられます。

【高グリップの滑り止めピン】

片面4本のスチールピンを配置し、踏面には細かな凹凸パターンを加え、

濡れたシューズや泥付きのソールでもしっかりキャッチします。

【タフな2DUベアリング】

両端支持の2DUベアリングで、軸の撓みを抑えて安定した回転を維持し、摩耗や泥・水の侵入に強く、長寿命＆メンテナンスフリーです。 高荷重にも対応できるタフな構造です。

【軽量設計248g/ペア】

アルミ合金ボディと肉抜きデザインにより強度を確保しながら軽量化し、

加速性・操作性が向上し、長距離ライドでも疲労を軽減します。

【汎用性の高い9/16インチ規格】

ほとんどのスポーツバイクに対応する標準サイズで、

ロード、クロスバイク、MTB、ミニベロ、電動アシスト車まで幅広く使用可能です。

ペダルレンチまたは六角レンチで取り付け簡単です。

【コストパフォーマンスに優れた選択】

高剛性アルミボディ＋2DUベアリング搭載で手頃な価格で、特に初心者や街乗りをメインとするユーザーにとって最適な選択肢になります。

商品の詳細

商品名：GORIX フラットペダル(GX-MA715)



