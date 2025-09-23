【10月2日(木) 無料セミナー＆交流会を開催】なぜ、受注確度の高い商談は生まれないのか？ ～調査コンテンツ×顧客インテントデータでの解決手法を解説～

株式会社PRIZMA

リード獲得はできても、商談や受注に結びつかない…。

この「成果の分断」は、多くの企業が抱える悩みです。



なぜ受注確度の高い商談は生まれないのか？



その背景には、

- 顧客の本当の検討タイミングを捉えられていない- 商談のフックになる「信頼性の高い情報」を提示できていない- リードから商談への移行プロセスが属人的になっている

といった課題が潜んでいます。

本セミナーでは、こうした壁を突破するために、

調査コンテンツと顧客インテントデータを活用した具体的なアプローチを解説します。

- 「顧客に刺さる」リサーチ型コンテンツ設計のポイント- 「受注確度の高い企業」を特定するインテントデータの活用法

を実例を交えて詳しく解説します。

◇このような方におすすめ◇

- リードは獲れるが、商談化率や受注率が低く、費用対効果に課題を感じている- せっかく獲得したリードを商談につなげきれていない- 商談のフックになるコンテンツが作れない

◇プログラム◇

【導入】 ご挨拶、登壇企業紹介、アジェンダ説明

【第1章】 なぜ、受注確度の高い商談が生まれにくくなっているのか？

【第2章】 刺さる商談を創出するリサーチコンテンツの極意

【第3章】 インテントを活用して「いまサービスを検討している企業」へアプローチする方法

【最終章】 パネルディスカッション

【交流会】 オフライン参加者限定

◇交流会実施のご案内◇

セミナー終了後、オフライン参加者限定で交流会を実施します。

BtoBマーケティング・セールス界隈での新たな人脈・知見が広がるチャンスです。

登壇者への質疑応答や、参加者同士のネットワーキングの場としてご活用ください。

リラックスした雰囲気で交流できるよう、軽食もご用意しています。

ぜひお気軽にご参加ください！

◇登壇者◇

株式会社PRIZMA 松浦 和真松浦 和真

株式会社PRIZMA

マーケティング戦略室 マネージャー



SNSに特化したWEB広告代理店の立ち上げメンバーとして、Meta,LINE,TikTokなどSNS媒体を中心に広告運用を担当。

月間1億円程度の広告運用実績もあるエキスパートで、今年度よりPRIZMAのマーケティング戦略室のマネージャーとしてジョイン。

株式会社Sales Marker 花田 海花田 海

株式会社Sales Marker

Marketing Marker事業本部 本部長



新卒でファイブフォックス入社、コムサの販売員として全国売上1位を4度達成。

その後、BtoBマーケティング支援企業で新規事業立ち上げ、HRtech企業2社で事業マネージャーを経験した後、Sales Markerへ新規事業開発責任者として参画し2024年10月にSales Marker事業本部長を兼任。

自身のアイデアからMarketing Markerをリリースし、2025年5月にMarketing Marker事業本部長として就任。

◇開催概要◇

◇会場◇

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149156/table/104_1_be0ebc4da08aad3cc1d2499e06449ec2.jpg?v=202509230526 ]

東京都渋谷区渋谷2-12-9 エスティ青山ビル1F

■渋谷駅からのアクセス

東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」15番出口より徒歩8分

JR線、東京メトロ銀座線、京王井の頭線「渋谷駅」2F連絡通路（渋谷ヒカリエ方面）より徒歩8分

■表参道駅からのアクセス

東京メトロ（銀座線・千代田線・半蔵門線）「表参道駅」B1出口より徒歩8分※B1出口

※オンライン・オフラインどちらでお申し込みいただいた場合も、自動返信にて入室用リンクをお送りいたしますので、あらかじめご了承ください。

※オフラインでお申し込みされた方は、開催前日に個別でご案内メールをお送りいたします。

※競合他社のお申し込みはお断りしております。

