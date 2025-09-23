【10月2日(木) 無料セミナー＆交流会を開催】なぜ、受注確度の高い商談は生まれないのか？ ～調査コンテンツ×顧客インテントデータでの解決手法を解説～
リード獲得はできても、商談や受注に結びつかない…。
この「成果の分断」は、多くの企業が抱える悩みです。
なぜ受注確度の高い商談は生まれないのか？
その背景には、
- 顧客の本当の検討タイミングを捉えられていない
- 商談のフックになる「信頼性の高い情報」を提示できていない
- リードから商談への移行プロセスが属人的になっている
といった課題が潜んでいます。
本セミナーでは、こうした壁を突破するために、
調査コンテンツと顧客インテントデータを活用した具体的なアプローチを解説します。
- 「顧客に刺さる」リサーチ型コンテンツ設計のポイント
- 「受注確度の高い企業」を特定するインテントデータの活用法
を実例を交えて詳しく解説します。
お申し込みはこちら :
https://attendee.bizibl.tv/sessions/sexyeFPgdMlq?s=v1mqli52ndk
◇このような方におすすめ◇- リードは獲れるが、商談化率や受注率が低く、費用対効果に課題を感じている
- せっかく獲得したリードを商談につなげきれていない
- 商談のフックになるコンテンツが作れない
◇プログラム◇
【導入】 ご挨拶、登壇企業紹介、アジェンダ説明
【第1章】 なぜ、受注確度の高い商談が生まれにくくなっているのか？
【第2章】 刺さる商談を創出するリサーチコンテンツの極意
【第3章】 インテントを活用して「いまサービスを検討している企業」へアプローチする方法
【最終章】 パネルディスカッション
【交流会】 オフライン参加者限定
◇交流会実施のご案内◇
セミナー終了後、オフライン参加者限定で交流会を実施します。
BtoBマーケティング・セールス界隈での新たな人脈・知見が広がるチャンスです。
登壇者への質疑応答や、参加者同士のネットワーキングの場としてご活用ください。
リラックスした雰囲気で交流できるよう、軽食もご用意しています。
ぜひお気軽にご参加ください！
◇登壇者◇
株式会社PRIZMA 松浦 和真
松浦 和真
株式会社PRIZMA
マーケティング戦略室 マネージャー
SNSに特化したWEB広告代理店の立ち上げメンバーとして、Meta,LINE,TikTokなどSNS媒体を中心に広告運用を担当。
月間1億円程度の広告運用実績もあるエキスパートで、今年度よりPRIZMAのマーケティング戦略室のマネージャーとしてジョイン。
株式会社Sales Marker 花田 海
花田 海
株式会社Sales Marker
Marketing Marker事業本部 本部長
新卒でファイブフォックス入社、コムサの販売員として全国売上1位を4度達成。
その後、BtoBマーケティング支援企業で新規事業立ち上げ、HRtech企業2社で事業マネージャーを経験した後、Sales Markerへ新規事業開発責任者として参画し2024年10月にSales Marker事業本部長を兼任。
自身のアイデアからMarketing Markerをリリースし、2025年5月にMarketing Marker事業本部長として就任。
◇開催概要◇[表: https://prtimes.jp/data/corp/149156/table/104_1_be0ebc4da08aad3cc1d2499e06449ec2.jpg?v=202509230526 ]
◇会場◇
東京都渋谷区渋谷2-12-9 エスティ青山ビル1F
■渋谷駅からのアクセス
東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」15番出口より徒歩8分
JR線、東京メトロ銀座線、京王井の頭線「渋谷駅」2F連絡通路（渋谷ヒカリエ方面）より徒歩8分
■表参道駅からのアクセス
東京メトロ（銀座線・千代田線・半蔵門線）「表参道駅」B1出口より徒歩8分※B1出口
※オンライン・オフラインどちらでお申し込みいただいた場合も、自動返信にて入室用リンクをお送りいたしますので、あらかじめご了承ください。
※オフラインでお申し込みされた方は、開催前日に個別でご案内メールをお送りいたします。
※競合他社のお申し込みはお断りしております。
お申し込みはこちら :
https://attendee.bizibl.tv/sessions/sexyeFPgdMlq?s=v1mqli52ndk
株式会社PRIZMA
専属PRパートナーとして、 包括的プロモーション戦略を提供する。
リサーチ＆企画力、コンテンツ力、メディアリレーション。
3つの要素を組み合わせることで、PRの新たな地平を生み出す。
PRIZMAは全く新しい形のPRエージェンシーです。
株式会社PRIZMAの詳細はこちら :
https://www.prizma-link.com/press
株式会社Sales Marker
インテントセールス×AIで、「自社サービスを今欲しい企業」に絞って営業する時代へ。
Sales Markerなら、AIがWeb検索行動データを解析し、顧客の興味関心や検討段階を把握することで、“まさに今”ニーズがある企業に出会えます。
さらに、パーソナライズされた自動アプローチによって営業活動はよりスマートに進化し、成果につながる出会いを生み出し続けます。
SalesMakerの詳細はこちら :
https://sales-marker.jp/
広報担当者・マーケ担当者様必見の無料ホワイトペーパー・コンテンツ集
▼無料ホワイトペーパー
「マンガでわかるPRIZMA」
https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/prizma_form2
「リサーチコンテンツの活用に関する調査」
https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper16
「z世代の漫画コンテンツへの興味関心に関する調査」
https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper19
▼コンテンツ集
・「成功する広報の方法とは？」広報担当者がおすすめする方法5選
https://www.prizma-link.com/press/blog/8aCu6dYK
・【プレスリリース使用者必見】プレスリリースの外注って実際意味あるの？
https://www.prizma-link.com/press/blog/press_outsorce
・「ウェビナーの実態調査」
https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper40
株式会社PRIZMA
社名：株式会社PRIZMA
本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-6-14 今井ビル4F
代表取締役：杉本 昂輝
設立：2024年8月
事業内容：ブランドコンサルティング
コンテンツマーケティング
ネット集客支援
メディアPR代行
HP : https://www.prizma-link.com/
Tel : 03-5468-1850（代）