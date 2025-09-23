未利用残渣を昆虫で資源化--共同試験プログラムの参加受付を開始（企業・自治体向け）

株式会社スーパーワーム

株式会社スーパーワーム（本社：宮崎県西都市、代表取締役CEO：古賀勇太朗）は、畜産・農業・食品・林業などから発生する未利用残渣を対象に、昆虫による飼育適性と資源化ポテンシャルを総合評価する「アップサイクル試験プログラム」の受付を開始しました。

本プログラムでは、事業者や自治体が保有する残渣を実際に昆虫へ給餌し、成長速度・生存率・飼料変換効率・体組成・副産物特性を科学的に検証します。得られたデータは、燃料化・飼料化・肥料化のシナリオ設計に直結し、事業化や補助制度の活用、大企業との共同研究にも活用可能です。

プログラムで評価する主な試験項目

プログラムの特長

想定される利用シーン

株式会社スーパーワームについて

- 成長・生存性：成長速度曲線、生存率・死亡率解析、発育ステージ移行（蛹化・羽化）、発育スピード比較- 飼料効率：FCR（Feed Conversion Ratio）、摂取量評価（投入－残渣）、排泄率（フラス割合）、水分条件影響、残渣種類比較- 配合設計：統計手法を用いた最適配合探索- 体組成評価：含水率・乾物率、粗タンパク・灰分・繊維、発育段階別の栄養成分比較、脂質含有率・抽出油量- 消化・代謝：C/Nバランス解析、炭水化物・タンパク・脂質の消化率算出- 副産物分析：脱脂ミール：アミノ酸組成（飼料適性）、油：酸価・遊離脂肪酸・水分/不純物（燃料化適性）、フラス：肥料・燃料利用の基礎特性（窒素・炭素含有、発熱量 等）- 実飼育に基づくリアルデータ：成分分析に留まらず、昆虫が「本当に食べて育つか」を直接確認。- 副産物まで評価：油（燃料）、脱脂ミール（飼料タンパク）、フラス（肥料・燃料）まで利活用可能性を網羅。- 共同研究として実施：試験計画からレポート納品まで事業者と協働し、制度申請や企業連携に活かせる形式を整備。- 食品・飲料系副産物- 酒造副産物（酒粕、焼酎かす、ビール粕、ホエイ）- カカオハスク、茶かす、抹茶粉末残渣、乾燥昆布端材- インスタント食品工場から出る乾燥麺の端材・規格外品- 菓子製造で出るチョコレート屑、キャラメル端材- 農業・園芸系残渣- 果樹園からの剪定枝・落果（柑橘・マンゴー・柿など）- 野菜の規格外品や葉柄部（ブロッコリー茎、キャベツ外葉など）- ビニールハウス栽培で発生する栽培床残渣（培地ココピート・ロックウール端材）- 茶葉製造残渣（荒茶ふるいかす、茶茎粉）- 林業・セルロース資源系- 製材所の樹皮（バーク）、プレーナー削り屑、端材- キノコ培地の廃オガ粉、廃菌床- 竹林整備で発生する竹くず、竹粉- 畜産・水産系副産物- 鶏糞・牛糞を乾燥ペレット化した飼料原料候補- 魚加工残渣（魚骨粉、内臓残渣、魚油搾りかす）- 養殖での死魚・規格外魚の処理副産物- 工業・バイオマス関連- バイオエタノール発酵残さ（DDGS以外の低利用分画）- バイオガス発酵後の消化液固形分（消化残渣）- 紙パルプ工場のスラッジ（リグニンリッチな残渣）- コーヒー焙煎時のシルバースキン

株式会社スーパーワームは、昆虫を活用した未利用残渣の資源化技術を研究開発・実装するスタートアップです。昆虫の飼育を通じて、残渣から油脂（バイオ燃料原料）・脱脂ミール（飼料タンパク）・フラス（肥料・燃料利用材）を創出する独自の循環型モデルを構築しています。大手企業や自治体との共同研究を推進し、残渣を社会的価値に変換するプラットフォームを世界規模で展開することを目指しています。

本件に関するお問い合わせ

- 株式会社スーパーワーム 広報担当- E-mail：info@superworm.jp- Web：https://superworm.jp