「明治おいしいミルクコーヒー」を使用した、かむほどにやさしい牛乳の味わいとコーヒーの香りを楽しめる「牛乳ロール ミルクコーヒー 4個入」発売

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社(Pasco)は、株式会社明治の「明治おいしいミルクコーヒー」を使用した「牛乳ロール ミルクコーヒー 4個入」を、2025年10月1日（水）※から中部、関西、中国、四国、九州地区にて発売します。

※9/29より一部量販店にて先行発売

「牛乳ロール ミルクコーヒー 4個入」は、国産小麦の小麦粉と「明治おいしいミルクコーヒー」を使用したロールパンです。「明治おいしいミルクコーヒー」らしさを追求し、ミルク感にこだわりました。かむほどにやさしい牛乳の味わいと、コーヒーの香りを感じられるよう仕上げています。

明治おいしいミルクコーヒー

株式会社明治が製造・販売する「明治おいしいミルクコーヒー」は、 2024年秋に発売されました。明治おいしい牛乳と同じこだわりの生乳をふんだんに使用し（生乳50％以上）、乳のおいしさを引き立たせる香り豊かなコーヒーをブレンドしています。

発売以来若年層を中心に話題となり、一時は需給が逼迫するほどの売上を記録したヒット商品です。

■商品情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/491_1_55cf6d70799c4b1fe950bef9c7c967f4.jpg?v=202509230526 ]

▼好評発売中

牛乳ロール 4個入

国産小麦の小麦粉と「明治おいしい牛乳」を使用した「牛乳ロール 4個入」も好評発売中。かむほどに牛乳の味わいを感じられる、やさしい甘さのロールパンです。

Pascoは、日本の食料自給率向上への貢献を目指しています

「牛乳でスマイルプロジェクト」に参加しています

「牛乳でスマイルプロジェクト」は、農林水産省と一般社団法人 Jミルクが2022年6月に立ち上げたもので、酪農、乳業関係者だけでなく、様々な企業・団体・自治体など官民から幅広く参加し、共通ロゴマークによって一体感を持ち、更なる牛乳・乳製品の消費拡大に取り組んでいます。

「牛乳ロール 4個入」「牛乳ロール ミルクコーヒー 4個入」のパッケージ裏面にはプロジェクトのロゴを掲載しています。

Pascoはこれからも、牛乳・乳製品の消費拡大に取り組んでいきます。

『和小麦』には、Pascoの国産小麦への想いが詰まっています

『和小麦』は、Pascoの国産小麦の知見や技術が詰まった商品の証です。Pascoは、生産者、研究者など国産の小麦に関わる人たちと深くつながりながら、パン・菓子づくりに取り組んでいます。その歴史の中で培ってきた知見や技術の進化を少しずつ実っていく３つの小麦で表現しました。

ロゴマークには、これからも皆さまにおいしい国産小麦のパンを届けつづけるというPascoの想いを込めています。

＜『和』に込めた想い＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/491_2_26c645952dc0173b1fa442a3aa50d5b1.jpg?v=202509230526 ]

▽「Pascoの和小麦」サイトでは、Pascoの国産小麦に懸ける想いや、国産小麦の小麦粉を使用したさまざまな商品を生み出すこだわりなど、『和小麦』に関する情報がご覧いただけます。

URL:https://www.pasconet.co.jp/wakomugi/

■お客さまからのお問合せ先

お客さま相談室（フリーダイヤル）TEL：0120-084-835

【受付時間】9：00～17：00（夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月～金）