『2025 TAEMIN ARENA TOUR ‘Veil’』千葉・神戸公演 本日9/23 18時よりプレイガイド先行2次(先着)受付開始！

株式会社 J HARMONY

TAEMIN がTAEMateと創る新たな物語、『2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'』の開催が決定いたしました！

9月13日(土)の神奈川公演を皮切りに、全国5都市11公演を巡ります。

神秘性と幻想性を纏いながら、 'Veil'(ベール)の奥に潜むテミンの“また違った姿”を、舞台上で明らかに。

さらに6年ぶりのアリーナツアーはバンドによる生演奏もあり、これまでとはひと味違う“音”で感じる唯一無二の世界観をお届けします。

ぜひご期待ください。

千葉・神戸公演 本日9月23日(火・祝)18時よりプレイガイド先行2次(先着)受付がスタート！

【公演タイトル】

2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'

【公演スケジュール】

■神奈川 / ぴあアリーナMM

2025年9月13日(土) 開場16:00/開演17:00

2025年9月14日(日) 開場15:00/開演16:00

2025年9月15日(月・祝) 開場14:00/開演15:00

■佐賀 / SAGAアリーナ

2025年9月20日(土) 開場16:00/開演17:00

2025年9月21日(日) 開場15:00/開演16:00

■静岡 / エコパアリーナ

2025年10月4日(土) 開場16:00/開演17:00

2025年10月5日(日) 開場15:00/開演16:00

■千葉 / LaLa arena TOKYO-BAY

2025年11月29日(土) 開場16:00/開演17:00

2025年11月30日(日) 開場15:00/開演16:00

■兵庫 / GLION ARENA KOBE

2025年12月24日(水) 開場17:00/開演18:00

2025年12月25日(木) 開場17:00/開演18:00

※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【チケット料金】

■一般チケット

\13,800 (税込)

■プレミアムシート

\21,000 (税込)(一般チケット\13,800+アップグレード\7,200)

※未就学児入場不可

※別途プレイガイドの手数料がかかります。

<プレミアムシートについて>

TAEMIN JAPAN OFFICIAL FANCLUB ファンクラブ先行1次・2次を通じてチケットをお申し込みいただき、ご当選・ご入金された方を対象に、後日「プレミアムシート」へのFC限定アップグレード受付(抽選)を実施いたします。

※千葉・神戸公演「プレミアムシート」の詳細は後日案内いたします。

【枚数制限】

1名様につき各公演2枚まで

※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。

【千葉・神戸公演 プレイガイド先行2次お申し込み(先着)】

■受付期間：2025年9月23日(火・祝) 18:00～10月5日(日) 23:59

https://w.pia.jp/t/2025taemin-arenatour/

※受付開始時間になりましたら「チケットぴあ」の受付ページが表示されます。

※お申し込みには、「チケットぴあ」の無料会員登録が必要です。チケットのお申し込み状況などは「チケットぴあ」のマイページにてご確認いただけます。

※お申し込み前に注意事項を必ずご確認ください。

【その他販売スケジュール】

※公演会場によってチケット販売スケジュールが異なります。

≪千葉 / LaLa arena TOKYO-BAY、兵庫 / GLION ARENA KOBE≫

一般販売1次(先着)

受付期間：2025年10月8日(水)18:00～10月22日(水)23:59

FC限定アップグレード受付(抽選)

受付期間：2025年10月17日(金)18:00～10月22日(水) 23:59

一般販売2次(先着)

受付期間：2025年10月27日(月)18:00～各公演前々日まで

※10/30(木)0:00～11/1(土)17:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。

※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。

■問い合わせ

TAEMIN JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局

support@taemin.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

テミン ジャパン オフィシャルファンクラブサイト：https://taemin.jp/

テミン ジャパン オフィシャルX：@TAEMIN_JPofficl