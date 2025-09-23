ラジオ『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』9/19放送に、ますだおかだの増田さんが登場！新刊『ますだ式ダジャレで覚える韓国語』を紹介！

株式会社 NEOWIZゲームオン

2025年9月22日（火）

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』内の投票機能と連動した日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）では、2025年9月19日（金）の放送回は『ますだ式 ダジャレで覚える韓国語 』を発売された「ますだおかだ」から増田さんがスタジオに登場しました。

また同日のチャート投票ではWinter Ahead (with PARK HYO SHIN) V(BTS), PARKHYOSHINが1位を獲得し、番組内で紹介されました。

■『ますだ式 ダジャレで覚える韓国語 』を電子版として改めて発売された「ますだおかだ」から増田さんがスタジオに登場！

9月19日（金）放送の「Pick Up Artist」コーナーには、『ますだ式 ダジャレで覚える韓国語』を電子版として再発売した「ますだおかだ」の増田さんが登場。本の制作秘話や、韓国にハマったきっかけについて語ってくださいました。

増田さんが韓流に魅了されたのは、2001年公開の韓国映画『猟奇的な彼女』を観たことがきっかけ。その後、NHK『まいにちハングル講座』に生徒役として出演し、収録中の1年間は“ダジャレ”を活用してハングルを楽しく覚えていたそうです。そのユニークな学習法が注目され、15年前に『ますだ式 ダジャレで覚える韓国語』として出版されるに至りました。今回の電子書籍化は、その再版となります。

これまでに『猟奇的な彼女』『ラスト・プレゼント』をはじめ260本以上の韓国映画を鑑賞してきたという増田さん。安達さんから「これだけ多くの作品を観ていれば耳が慣れるのでは？」と質問されると、「ヒアリングは本当に難しい。いまだに旅行先で店員さんの言葉がわからないことも多い」と語り、韓国語学習の難しさを実感している様子を明かしました。さらに「関西人だから、自分が話せればいいんですよ。排他的になるのも大事だと思います」とユーモアを交えてコメントしました。

一方、韓国でグループ活動をしていた安達さんは、「言語はコミュニケーションの中で培われていくもの。ノリで口に出すたびに、少しずつフレーズがつながっていく感覚でした」と、自身の学習経験を振り返りました。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

9月19日（金）の放送回でV、PARK HYO SHIN 「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」が1位を獲得！

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』週間チャート1位は、BTSのVとパク・ヒョシンによる「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」となり、番組内でもオンエアされました。

初登場で8位にランクインしたのは、2023年4月にデビューした多国籍ガールズグループ・X:INの「RRRUN」。韓国を拠点に活動する彼女たちの快進撃に注目です。

さらに4位には、KANG DANIELの最新デジタルシングル「NO DAY」がランクイン。来月18日と20日には大阪・東京で『KANGDANIEL FANMEETING in JAPAN～Always with FLOWD~』を開催予定で、新曲の披露にも大きな期待が寄せられています。

9月19日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

